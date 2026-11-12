'சண்டியர்' திரைப்படத்தின் தலைப்பை ஒரு வாரத்திற்குள் மாற்ற வேண்டும் - கிருஷ்ணசாமி 'கெடு'
"தேவர் மகன் படத்தால் 1993 முதல், 10 ஆண்டுகள் தென் தமிழகத்தில் கலவரம் மட்டுமே நடந்தது. கமல்ஹாசன் மீது தனிப்பட்ட எந்த வெறுப்பும் கிடையாது" என்று கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்தார்.
Published : November 12, 2026 at 4:13 PM IST
சென்னை: "சண்டியர் திரைப்படத்தின் தலைப்பை நடிகர் கமல்ஹாசன் ஒரு வாரத்திற்குள் மாற்ற வேண்டும்; இல்லாவிட்டால், தமிழ்நாட்டில் எங்கு படப்பிடிப்பு நடத்தினாலும் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்துவோம்" என புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைமை அலுலகத்தில், அக்கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "Thug life படத்தின் பெயரை தவிர்க்க வலியுறுத்தி கடந்த ஆண்டு மே 29-ஆம் தேதி புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் அறிக்கை வெளியிட்டோம்.
'சண்டியர்' என்ற பெயரில் கமல்ஹாசன் நடிக்கும் படத்திற்கு எக்காரணம் கொண்டும் அந்த தலைப்பை அனுமதிக்க கூடாது என்று வலியுறுத்தி தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நேற்று மனு கொடுத்துள்ளோம்.
23 வருடத்திற்கு முன்பே 'சண்டியர்' என பெயர் வைத்ததை எதிர்த்து, அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிடம் மனு கொடுத்தோம். ஜெயலலிதா, கமல்ஹாசனை அழைத்து அறிவுறுத்தியதன்பேரில் அந்த தலைப்பு கைவிடப்பட்டது.
2003-ஆம் ஆண்டு 'சண்டியர்' படத்தலைப்புக்கு நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போது அரசியல் உள்நோக்கத்திற்காக எதிர்க்கிறோம் என்று கமல்ஹாசன் கூறினார். ஆனால், இப்போது எங்கள் காரணத்தை புரிந்து கொண்டு செயல்படுகின்றனர். 2004-இல் தமிழக அரசு தடை செய்த பிறகு மீண்டும் அதே 'சண்டியர்' தலைப்பை வைக்க தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் அனுமதி அளித்திருக்கக் கூடாது.
படத்தின் தலைப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்திடம் நேற்று முறையிட்டபோது, கமிட்டியை கூட்டி இதுகுறித்து ஆலோசிப்போம் என்று பதில் அளித்தனர்.
|இதையும் படிங்க.. பெரியமேட்டில் நகை தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் 350 கிராம் தங்கம் திருட்டு - மேற்கு வங்கத்தில் பதுங்கியிருந்த ஊழியர் கைது
இன்றைய இளைஞர்கள், மிகப்பெரிய அளவில் சினிமா தாக்கத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். கடந்த 2004-ஆம் ஆண்டு, அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா எடுத்த அதே நடவடிக்கையை தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய்யும் எடுக்க வேண்டும்.
திரைப்படங்களில் காண்பிக்கப்படும் காட்சிகளை ரீல்ஸ் எடுத்து, ளைஞர்கள் அரிவாளால் மோதி கொள்கிறார்கள். 'சண்டியர்' படத்தின் தலைப்பால் சட்டம், ஒழுங்கு பாதுகாப்பு மீறப்படும்.
மற்ற 'சண்டியர்' படங்களை எதிர்க்காமல் கமல்ஹாசனின் 'சண்டியர்' படத்தை மட்டும் எதிர்ப்பதற்கு காரணம், 'பழிக்கு பழி தீர்ப்பது மன மகிழ்வு', 'கத்தி எடுத்துதான் பழிக்குப் பழி தீர்க்கப்படும்' என்று அவர் கூறுகிறார். இதைப் பார்த்து காவல்துறை ஏன் தாமாக கமல்ஹாசன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை.
'சண்டியர்' படம், பழிக்குப் பழி, ரத்தத்திற்கு ரத்தம் என சட்டத்திற்கு விரோதமாக இளைஞர்களை செயல்பட தூண்டும் என தமிழ்நாடு முழுவதும் காவல் துறையினரிடம் கமல் மீது வழக்கு தொடுத்துள்ளோம். எனவே, நடிகர் கமல்ஹாசன் மீது தமிழ்நாடு டிஜிபி, உள்துறை செயலாளர் வழக்கு தொடுக்க வேண்டும்.
திரைப்படம் என்பது மூன்று மணி நேரம், பொழுதுபோக்கு இடமே தவிர, ஆயுத கலாச்சாரத்தையும் அரிவாள் கலாச்சாரத்தை உருவாக்க கூடாது. தமிழ் திரைப்படத்தில் அரிவாள் கலாச்சாரம், ஆபாச கலாச்சாரம், சாதிய கலாச்சாரம் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்.
நடிகர் கமல்ஹாசன், 'சண்டியர்' என்ற தலைப்பை மாற்றுவதற்கு ஒரு வார காலம் கெடு விதிக்கிறோம். இல்லையெனில் தமிழ்நாட்டில் எங்கு படப்பிடிப்பு நடத்தினாலும் அங்கு முற்றுகைப் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளோம்.
முன்பு வந்த 'வர்றார் சண்டியர்', 2014-இல் வந்த 'சண்டியர்' ஆகிய படங்களில் புதிய கதாபாத்திரங்கள் நடித்ததால் படம் வந்ததே யாருக்கும் தெரியவில்லை. அதனால் அந்த படங்களை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை.
ஆனால் கமல்ஹாசன் ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர். அதனால் அவர், அந்த தலைப்பில் நடிப்பதை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம். பாகுபலி படத்தில் பகடை என்ற வார்த்தை நீக்கப்பட்டது. ஜெய்பீம் படத்தில், காலண்டரில் இருந்த குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தின் குறியீடு நீக்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க.. தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் பெற்றதாக வழக்கு - முத்துக்குமாருக்கு 5 நாட்கள் போலீஸ் காவல்
'தேவர் மகன்' படத்தால் 1993 முதல், 10 ஆண்டுகள் தென் தமிழகத்தில் கலவரம் மட்டுமே நடந்தது. கமல்ஹாசன் மீது தனிப்பட்ட எந்த வெறுப்பும் கிடையாது.
'திருப்பாச்சி அருவாள தீட்டிகிட்டு வாடா வாடா, எங்க உறையை விட்டு வாளெடுத்தால் ரத்த ருசி' பாடலை போட்டுக் கொண்டு, சிவகங்கை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் போட்டுக்கொண்டு வன்முறையில் ஈடுபடுகிறார்கள். இது போன்ற பாடல்கள் தான் இளைஞர்களை வன்முறையில் உசுப்பேசுகிறது.
'ஆண்டவர்' என்பதற்கு பதில் 'சண்டியர்' என தன்னை அழைக்க கமல்ஹாசனால் வலியுறுத்த முடியுமா? எனவே பெயர் முக்கியம்" என்று தெரிவித்தார்.