‘சண்டியர்’ திரைப்படத்துக்கு எதிர்ப்பு - கமல்ஹாசன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி புதிய தமிழகம் சார்பில் புகார்
'சண்டியர்' என்ற பெயரில் படம் வெளியானால் தமிழகத்தில் சாதிய மோதல் மற்றும் சமூக பதற்றம் உருவாக்கும் என அந்த புகார் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 3:20 PM IST
சென்னை: ‘சண்டியர்’ என்ற பெயரில் படம் வெளியானால் தமிழகத்தில் சாதி மோதல்கள் ஏற்படும் எனக்கூறி, நடிகர் கமல்ஹாசனுக்கு எதிராக புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் எஸ்.யு.அருண்குமார் இயக்கத்தில், நடிகர் கமல்ஹாசன் நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு ‘சண்டியர்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. படத்தின் தலைப்புக்கு புதிய தமிழகம் கட்சி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
சண்டியர் பட தலைப்பு தொடர்பாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு இதே 'சண்டியர்' என்ற பெயர் அறிவிக்கப்பட்டபோது, தென் தமிழகத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிடம் புகார் அளித்ததையடுத்து படத்தின் பெயர் மாற்றப்பட்டது.
தற்போது 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அதே பெயரைப் பயன்படுத்துவது சமூகத்தில் சாதி ரீதியான மோதல்களை உருவாக்கும் வகையில் உள்ளது. நடிகராக இருந்த கமல்ஹாசன் தற்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும், அரசியல் கட்சித் தலைவராகவும் இருப்பதால் சமூகப் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும்.
மேலும், சாதி வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படுவதாகப் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்ட ஒருவர், சாதி மோதல்களைத் தூண்டும் வகையிலான பெயர்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
ஏற்கெனவே நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படத்தின் பெயரை மீண்டும் அனுமதித்தது தவறு. 'சண்டியர்' திரைப்படத்தின் பெயரை மாற்ற வேண்டும். இது தொடர்பாக தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை அணுகி புகார் அளிக்க உள்ளோம். இந்தப் பெயரில் திரைப்படத்தை எடுக்க அனுமதிக்க மாட்டோம்; படப்பிடிப்பு நடத்தவும், திரைப்படம் வெளியிடவும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம்" எனத் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில்,`சண்டியர்' என்ற பெயரில் திரைப்படம் எடுப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கமலஹாசன் மற்றும் இயக்குநர் அருண்குமார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் கோவை மாநகர காவல் ஆணையரிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது.
அந்த புகார் மனுவில் " ‘சண்டியர்’ என்ற பெயரில் திரைப்படம் எடுக்கப்படுவதாக நடிகர் கமல்ஹாசன் அறிவித்துள்ளார். அதில் இடம்பெற்றுள்ள ‘பழிக்கு பழி இரத்தத்தால் மட்டுமே தீர்க்கப்படும்’ என்ற வாசகத்துக்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நடிகர் கமல்ஹாசன் மற்றும் இயக்குநர் அருண்குமார் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 'சண்டியர்' என்ற பெயரில் படம் வெளியானால் தமிழகத்தில் சாதிய மோதல் மற்றும் சமூகப் பதற்றம் உருவாக்கும்" எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.