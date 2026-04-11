ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு டிஜிபி பொறுப்பில் இருந்து சந்தீப் மிட்டல் விடுவிப்பு; ஆயுதப்படை டிஜிபியாக தொடர்கிறார்
இரு தினங்களுக்கு முன்பு, ஆயுதப்படை மற்றும் ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு டிஜிபியாக இருந்த டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் மாற்றப்பட்டு, அந்த பொறுப்பில் சந்தீப் மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டார்.
Published : April 11, 2026 at 6:29 PM IST
சென்னை: ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு டிஜிபி பொறுப்பில் இருந்து சந்தீப் மிட்டலை விடுவித்துள்ள தேர்தல் ஆணையம், அவர் ஆயுதப்படை டிஜிபியாக தொடர வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதால், தமிழகத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரம் அனல் பறக்கிறது. தேர்தல் காலங்களில், தேர்தல் நியாயமான முறையில் பாரபட்சமின்றி நடைபெறுவதை உறுதிசெய்ய தொடர்ச்சியாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றி வரும் அரசு அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் மாற்றுவது நடைமுறையில் உள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் ஆணையரை சந்தித்து, ஆளும் அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் துறையினரை மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
தொடர்ந்து, பல்வேறு நிலைகளில் பணியாற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகள், தேர்தல் ஆணையத்தால் மாற்றப்பட்டு வந்த நிலையில் அண்மையில், தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனை மாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது. மேலும், புதிய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நியமிக்கப்பட்டார்.
இதையடுத்து ஆயுதப்படை மற்றும் ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு டிஜிபியாக இருந்த டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் மாற்றப்பட்டு, அந்த பொறுப்பில் சந்தீப் மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டார். அதைத்தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு தலைமை செயலாளராக இருந்த முருகானந்தம் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக புதிய தலைமை செயலாளராக சாய் குமார் நியமிக்கப்பட்டார்.
தொடர்ந்து, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, புதிய காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில் இன்று(ஏப்.11) தமிழக அரசின் உள்துறைச் செயலாளர் தீரஜ் குமார் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, புதிய உள்துறை செயலாளராக மணிவாசனை நியமித்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது
இந்நிலையில் ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு இயக்குநரகம் (DVAC) நேரடியாக தேர்தல் பணிகளுடன் தொடர்புடையது அல்ல என்பதை பலர் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சுட்டிக்காட்டி வந்தனர். இதையடுத்து ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு டிஜிபி பொறுப்பில் இருந்து சந்தீப் மிட்டலை விடுவித்து தேர்தல் ஆணையம் புதிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. அதில், சந்தீப் மிட்டல், தமிழ்நாடு அரசின் ஆயுதப்படை டிபிஜியாக பதவி வகிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு டிஜிபியாக இருந்த டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதத்திற்கு மீண்டும் அந்த பொறுப்பு வழங்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.