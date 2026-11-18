மணல் குவாரி முறைகேடு வழக்கு: 4 குவாரிகளில் சட்டவிரோதமாக அள்ளப்பட்ட மணலால் அரசுக்கு ரூ. 1,427 கோடி இழப்பு
தமிழகத்தில் ஆற்று மணல் குவாரிகளில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடு தொடர்பாக முன்னாள் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் உள்ளிட்ட 27 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஏற்கனவே வழக்குப்பதிவு செய்திருக்கிறது.
Published : November 18, 2026 at 12:35 PM IST
-By சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆற்று மணல் குவாரிகளில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் முறைகேடு வழக்கில், 2021 முதல் 2024-ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் 4 குவாரிகளில் மட்டும் 1.42 கோடி யூனிட்டுக்கும் அதிகமான மணல் சட்டவிரோதமாக அள்ளப்பட்டதில், ரூ. 1,427 கோடியே 34 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 59 இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக எஃப்.ஐ.ஆரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் ஆற்று மணல் விற்பனையை நீர்வளத்துறையே மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் மணல் குவாரிகளின் ஒப்பந்த நடைமுறைகள், மணல் அள்ளும் அளவு மற்றும் விற்பனையில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகப் புகார்கள் எழுந்தன. இதுகுறித்து அமலாக்கத்துறை மேற்கொண்ட விசாரணையில் 2021 முதல் 2024ஆம் ஆண்டு வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் செயல்பட்ட 28 மணல் குவாரிகளில் சட்டவிரோதமாக மணல் அள்ளப்பட்டதாக தெரிய வந்தது.
துரைமுருகன் உள்ளிட்ட 27 பேர் மீது வழக்கு
இதுதொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை சார்பில் கடந்த 13.06.2024 அன்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநருக்கு அறிக்கை அனுப்பப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில் தமிழக அரசு விரிவான விசாரணைக்கு அனுமதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கடந்த 12.12.2025 அன்று விரிவான விசாரணையைத் தொடங்கியது.
மேலும், தமிழ்செல்வன் மற்றும் அறப்போர் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராமன் வெங்கடேசன் ஆகியோரும் புகார்கள் அளித்திருந்தனர். இந்த புகார்களின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இந்நிலையில் இந்த வழக்கு தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியாகி உள்ளது.
அதில், முன்னாள் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன், அப்போதைய நீர்வளத்துறை தலைமைப் பொறியாளர்களாகப் பணியாற்றிய முத்தையா, ராமமூர்த்தி, செயற்பொறியாளர்கள், உதவி செயற்பொறியாளர்கள், உதவிப் பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் மணல் குவாரி ஒப்பந்ததாரர்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் என மொத்தம் 27 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்தபுள்ளி முறைகேடு
மணல் குவாரியில் மணல் அள்ளுதல், ஏற்றுதல் மற்றும் கொண்டு செல்லுதல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு முழுமையான திறந்தநிலை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட வேண்டும். இதன் மூலம் பல ஒப்பந்ததாரர்கள் போட்டியிட்டு ஒப்பந்தத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும்.
ஆனால், இந்த நடைமுறையைப் பின்பற்றாமல், ஒப்பந்தங்களைச் சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்து, குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில் வரையறுக்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளாக கோரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மற்ற ஒப்பந்ததாரர்களின் போட்டியைத் தவிர்த்து, ஏற்கெனவே திட்டமிடப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு குவாரிகளின் பணிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் 28 மணல் குவாரிகளிலும் ஒரே மாதிரியான ஒப்பந்த நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டிருப்பது, இந்த முறைகேடுகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வகையில் நடைபெற்றிருப்பதைக் காட்டுகிறது.
விதிமுறைகள் மீறல்
மணல் குவாரிகள் செயல்படுவதற்கு முன்பாக, எந்தப் பகுதியில் எவ்வளவு மணல் அள்ள வேண்டும்? எவ்வளவு ஆழம் வரை அகழ்வு மேற்கொள்ளலாம்? குவாரியின் எல்லை எது? என்பன உள்ளிட்ட விவரங்கள் சுரங்கத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் உரிய துறைகளின் அனுமதி பெறப்பட்ட பிறகே மணல் அகழ்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
ஆனால், சம்பந்தப்பட்ட குவாரிகளில் சுரங்கத் திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவையும் ஆழத்தையும் மீறி மணல் அள்ளப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுல்லாமல், குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்ட பகுதிகளைத் தாண்டியும், அனுமதிக்கப்பட்ட எல்லைக்கு வெளியேயும் மணல் அகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது. இதனைத் தடுக்க வேண்டிய நீர்வளத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்துள்ளனர்.
இதற்காக நவீன தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஐ.ஐ.டி. கான்பூரில் உருவாக்கப்பட்ட டெர்ராகுவா யு.ஏ.வி. சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனம் மேற்கொண்ட அறிவியல் ரீதியான ஆய்வில், மணல் அகழ்வு நடைபெற்ற பகுதிகளின் எல்லை மற்றும் ஆழத்தில் விதிமீறல்கள் இருந்ததாக அமலாக்கத்துறையின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் கோபெல்கோ மற்றும் ஜே.சி.பி. நிறுவனங்களின் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட இடங்கள் தொடர்பான ஜி.பி.எஸ். தகவல்களும் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த இயந்திரங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட குவாரி எல்லைகளுக்கு வெளியேயும் மணல் அகழ்வில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு 28 குவாரிகளிலும் பல இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மணலை எடுத்துச் செல்வதிலும் முறைகேடு
மணல் குவாரிகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் மணலை அரசு அனுமதித்த இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும்போது, வாகனப் பதிவு எண், விற்பனை தேதி, கொண்டு செல்லப்படும் இடம் உள்ளிட்ட விவரங்களுடன் கூடிய அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்பட வேண்டும். ஆன்லைன் முன்பதிவு மற்றும் கியூ.ஆர். குறியீடு கொண்ட அனுமதிச் சீட்டு நடைமுறையும் அமலில் இருந்தது.
ஆனால், இந்த நடைமுறையிலும் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளன. மணல் எடுத்துச் செல்வதற்கான அனுமதிச் சீட்டுகளைப் போலியாகத் தயாரித்து, உண்மையான அனுமதிச் சீட்டுகளைப் போல பயன்படுத்தி அரசுப் பதிவேடுகளில் மணல் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட அளவு தொடர்பாகத் தவறான பதிவுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், அரசு அனுமதித்த விற்பனை மையங்களைத் தவிர்த்து தனிப்பட்ட கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்ட சட்டவிரோத மணல் விற்பனை மையங்களுக்கு மணல் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உடந்தையாக இருந்துள்ளனர்.
4 குவாரிகளில் மட்டும் 1.42 கோடி யூனிட்டுக்கு மேல் மோசடி
இந்த வழக்கில் 28 மணல் குவாரிகளில் விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், முதற்கட்டமாக 4 குவாரிகள் தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட்டன. அதன்படி, ஈச்சம்பாடி, கந்தனேரி, மாதவப்பெருமாள் கோவில், ஒருவந்தூர் ஆகிய நான்கு குவாரிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மணல் அகழ்வு தொடர்பான விவரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த நான்கு குவாரிகளில் மட்டும் 1 கோடியே 42 லட்சத்து 73 ஆயிரத்து 424 யூனிட் மணல் சட்டவிரோதமாக அள்ளப்பட்டதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதன் அளவு 4 கோடியே 3 லட்சத்து 93 ஆயிரத்து 790 கன மீட்டர். இதன்மூலம் அரசுக்கு ஏற்பட்டதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ள இழப்பு ரூ. 1,427 கோடியே 34 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 59 ஆகும். மீதமுள்ள 24 குவாரிகளிலும் எவ்வளவு மணல் சட்டவிரோதமாக அள்ளப்பட்டது? அதன் மூலம் அரசுக்கு ஏற்பட்ட வருவாய் இழப்பு எவ்வளவு? என்பது குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி கணக்கிடப்படும்.
மேலும் 28 குவாரிகளிலும் ஒப்பந்தம் பெற்றிருந்த 7 ஒப்பந்ததாரர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து அமலாக்கத்துறை மேற்கொண்ட விசாரணையில் முக்கியத் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. எஸ். ராமச்சந்திரன், கரிகாலன், ரெத்தினம் ஆகிய மூன்று நபர்களின் நேரடி மற்றும் மறைமுக கட்டுப்பாட்டில் இந்த ஒப்பந்ததாரர்கள் செயல்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ட்ரோன் ஆய்வு
இவர்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் சட்டவிரோத மணல் அகழ்வு மூலம் கிடைத்த பணம் வரவு வைக்கப்பட்டு, அவை முறையான வணிகப் பரிவர்த்தனைகள் போல காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் மணல் குவாரிகளின் குத்தகைக் காலம் முடிவடையும் தருவாயிலும் மணல் அகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட ஆழத்தைவிட அதிகமாகத் தோண்டப்பட்டு குத்தகைப் பகுதிக்கு வெளியே மணல் அகழ்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதும் ட்ரோன் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இந்த முறைகேடுகளால் ஆற்றுப் படுகைகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைவது, கிணறுகள் வறண்டு போவது, நீர்வாழ் உயிரினங்களின் வாழ்விடங்கள் பாதிக்கப்படுவது உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் ஏற்படும் என முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், இந்திய தண்டனைச் சட்டம், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் ஆகியவற்றின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக அரசின் உரிய முன் அனுமதியும் பெறப்பட்டுள்ளது. கடந்த நவம்பர் 5ஆம் தேதி அரசின் அனுமதி மற்றும் அரசாணை பெறப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அதே நாளில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் சிறப்பு புலனாய்வுப் பிரிவு வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் சென்னை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, கரூர், வேலூர், மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, கோயம்புத்தூர், சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 34 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். இந்தச் சோதனையில் 825 ஆவணங்கள், 11 மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் 3 வங்கி லாக்கர்களின் சாவிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களில் உள்ள தகவல்களை ஆய்வு செய்து, மணல் குவாரிகளின் ஒப்பந்தங்கள், சட்டவிரோத மணல் அகழ்வு, பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் தொடர்புகள் குறித்து அதிகாரிகள் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.