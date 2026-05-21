பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள சம்பத்குமார் பின்புலம் என்ன?
கோவை வடக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏவான சம்பத்குமார், பால்பொருள் ஏஜென்சி மற்றும் ஆயில் விற்பனை தொழில் செய்து வருகிறார்.
Published : May 21, 2026 at 5:52 PM IST
கோயம்புத்தூர்: விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் 18 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய சம்பத்குமார், தற்போது பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரான சம்பத்குமார் (47) தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பால்பொருள் ஏஜென்சி மற்றும் ஆயில் விற்பனை தொழில் செய்து வரும் இவருக்கு சரண்யா என்ற மனைவியும், இஸ்வா என்ற மகனும், ஸ்ரீவீரஜெய்ஷ்ணவி என்ற மகளும் உள்ளனர். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக தொலைதூர கல்வி திட்டம் வாயிலாக பிபிஏ மற்றும் எம்பிஏ பட்டம் பெற்றுள்ளார்.
இவரது பெயரில் ரூ.97,50,000 லட்சம் மதிப்பிலான அசையா சொத்துக்களும், ரூ.63,69,297 லட்சம் மதிப்பிலான அசையும் சொத்துக்களும் உள்ளதாக தனது வேட்புமனுவில் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் இவருக்கு வீட்டுக் கடன், நகைக் கடன், தனிநபர் கடன் வாயிலாக ரூ.20,59,686 லட்சம் கடன் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தமது ஆண்டு வருமானம் ரூ.11,51,400 லட்சம் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இவரது பெயரில் இரண்டு கார்களும், இவரது மனைவி பெயரில் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களும் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் பெரிய அரசியல் பிரநிதித்துவம் கிடைக்காத 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் வகுப்பை சார்ந்தவரான சம்பத்குமார், விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் 18 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார்.
தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் உருவாக்கப்பட்ட பின் கோவை மாநகர மாவட்ட செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டவர். இவர் மீதுள்ள இரண்டு குற்ற வழக்குகளும் அரசியல் ரீதியான வழக்குகளாகும். தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்தின் ஆதரவாளரான இவருக்கு தற்போது அமைச்சரவையில் இடம் கிடைத்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இதனையடுத்து காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, ஐ,.யு.எம்.எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்து, கடந்த 10 ஆம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.
அவரை தொடர்ந்து செங்கோட்டையன், ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பொறுப்பு ஏற்றனர். இந்நிலையில், மேலும் 23 பேருக்கு ஆளுநர் அர்லேகர், அமைச்சர்களாக பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். மேலும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் கட்சியின் பாபநாசம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ ஷாஜகான், தவெக அமைச்சரவையில் இடம்பெறவுள்ளார்.