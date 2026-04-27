EXCLUSIVE | மதுரையில் சூடுபிடிக்கும் 'சல்லடம்' விற்பனை; வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி
அழகருக்காக நேர்த்திக்கடன் செய்து தண்ணீர் பீய்ச்சி அடிக்கும் பக்தர்கள் அணிந்து செல்லும் 'சல்லடம்' உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான பொருட்களும் விறுவிறுப்பாக விற்பனையாகிக் கொண்டிருக்கிறது.
Published : April 27, 2026 at 10:09 PM IST
BY இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் எழுந்தருளும் நிகழ்வில் நேர்த்திக் கடன் செலுத்தவுள்ள பக்தர்களுக்காக, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அருகே உள்ள குன்னத்தூர் சத்திரத்தில் சல்லடம் தயாரிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மக்களும் இதனை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் செல்கின்றனர்.
உலகத்தில் வாழ்கின்ற அத்தனை தமிழர்களையும் உற்றுநோக்க வைக்கும் ஒரு நிகழ்வு என்றால், அது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் சித்திரை திருவிழா தான். மீனாட்சி பட்டாபிஷேகம், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம், அம்மன் சுவாமி திருத்தேரோட்டம் ஆகியவற்றோடு வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் எழுந்தருளும் நிகழ்வு உள்ளிட்டவை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகும். இதில், லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு முருகன், பெருமாள் கடவுளின் அருள் பெற்றுச் செல்வது வழக்கம்.
குன்னத்தூர் சத்திரம்
இந்த ஆண்டு வருகின்ற மே ஒன்றாம் தேதி வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் எழுந்தருளவிருக்கிறார். இதனை ஒட்டி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே உள்ள புதுமண்டபம் குன்னத்தூர் சத்திரத்தில், அழகருக்காக நேர்த்திக்கடன் செய்து தண்ணீர் பீய்ச்சி அடிக்கும் பக்தர்கள் அணிந்து செல்லும் 'சல்லடம்' உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான பொருட்களும் விறுவிறுப்பாக விற்பனையாகிக் கொண்டிருக்கிறது.
பாகுபாடு இல்லை
கடை எண் 104-ன் உரிமையாளர் ஷேக் அஹமத் கூறுகையில், "சித்திரை திருவிழாவை மதுரைக்காரர்கள் நாங்கள் பெருமைமிக்க விழாவாக கொண்டாடி மகிழ்கிறோம். இதில் இந்து, முஸ்லிம் என்ற பாகுபாடு கிடையாது. திருக்கல்யாணத்திற்கான மீனாட்சி உடை, அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வுக்காக சல்லடம், தீப்பந்தம் மற்றும் கருப்பசாமிக்கான உடை ஆகிய அனைத்தும் மதுரை புது மண்டபத்தை தவிர வேறு எங்கும் கிடைக்காது.
சித்திரை திருவிழாவிற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாகவே இவை அனைத்தும் இங்கே தயாராக தொடங்கும். எந்த பாகுபாடும் இன்றி இங்கே பொருட்கள் விற்பனையாகின்றன. ரூ. 400லிருந்து ரூ. 3,500 வரை சல்லடம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. பக்தர்கள் விருப்பத்திற்கு இணங்க உடைகள் வடிவமைப்பு செய்து தரப்படுகின்றன. இங்கு விற்கப்படும் சல்லடம் ஒவ்வொன்றிற்கும் ரூ.100 லிருந்து ரூ. 50 வரை கடைக்காரர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். இந்த சீசனில் தங்களுக்கு தேவையான விற்பனையை மேற்கொள்வதன் மூலமாக ஓரளவிற்கு அவர்கள் லாபத்தை ஈட்ட முடியும்" என்கிறார்.
பொருட்கள் தரமானவை
96 வது எண் கடையின் உரிமையாளர் பிரபு கூறுகையில், "தண்ணீர் பீய்ச்சுவர்களுக்கு தேவையான முழு சல்லடம், கிரியாட்டக்காரர்களுக்கான ட்ரவுசர், குல்லா ஆகியவற்றை தைத்து தருகிறோம். இவை அனைத்தும் காட்டன், வெல்வெட் மற்றும் சாட்டின் ஆகிய மெட்டீரியல்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன.அதுபோக அழகர் விசிறி, குடை ஆகியவையும் உருவாக்கித் தருகிறோம். இவை அனைத்தும் மதுரையில் உள்ள புது மண்டபத்தில் தான் கிடைக்கும். வேறு எங்கும் கிடைக்காது. மதுரையைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள் அனைத்திலிருந்தும் வரும் மக்கள் இங்கு வந்தே வாங்கி செல்வார்கள். மீனாட்சி கோயில் அருகே வாங்குவதை தெய்வ நம்பிக்கையாக மக்கள் கருதுகிறார்கள்" என்றார்.
விவசாயம் செழிக்க வேண்டும்
மதுரை கோசாகுளத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற பக்தர் கூறுகையில், "கள்ளழகருக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் இந்த நேர்த்திக்கடனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். என் குடும்பத்தில் வாழையடி வாழையாக இந்த நேர்த்திக்கடன் நடைபெற்று வருகிறது. விவசாயம் செழிக்க வேண்டும், மக்கள் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது வேண்டுகோள். சல்லடம், கச்சம், உருமா இவை அனைத்தையும் இங்கிருந்துதான் வாங்கிச் செல்கிறோம். புது மண்டபத்தில் பொருட்கள் அனைத்தும் தரமாக இருக்கும். நான் கேட்கும் வகையில் செய்து கொடுப்பார்கள்" என்றார்.
நியாயமான விலை
திருப்பரங்குன்றம் அருகில் உள்ள வேடர் புளியங்குளத்தை சேர்ந்த அழகு முத்து ராஜா என்ற பக்தர் பேசுகையில், "சித்திரை திருவிழாவுக்கு மாலை அணிந்தவுடன் இங்கு வந்து தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் வாங்கிச் செல்வது வழக்கம். நியாயமான விலையில் தரமான பொருட்கள் இங்குதான் கிடைக்கும். தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய திருவிழா என்றால் அது சித்திரை திருவிழா தான் 15-20 நாட்கள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெறும். வெளி மாவட்டங்கள் மட்டுமன்றி வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் பொதுமக்கள் அதிகளவு வருகை தருவது இந்த விழாவிற்கு தான். சல்லடம் உடையின் தொடக்க விலை ரூ. 500 லிருந்து கிடைக்கும். நான் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக அழகருக்கு விரதமிருந்து தண்ணீர் பீய்ச்சுகிறேன். எனது குடும்பத்தில் பல தலைமுறையாக இது தொடர்கிறது" என்று கூறி பெருமிதம் கொண்டார்.