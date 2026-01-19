தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு கொள்கை 2026 - சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
Published : January 19, 2026 at 7:26 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பின் தங்கிய மாவட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் சேமிப்புக் கிடங்கு கொள்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடந்த 13 ஆம் தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு கொள்கை (Tamil Nadu Warehousing Policy) 2026 மற்றும் தமிழ்நாடு சுழற்பொருளாதார முதலீட்டு கொள்கை (Tamil Nadu Circular Economy Investment Policy) 2026 ஆகியவற்றை வெளியிட்டார்.
தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு கொள்கை 2026
தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு, வலுவான சரக்கு போக்குவரத்து கட்டமைப்பு உதவி செய்து வருகிறது. இந்த வளர்ச்சியில் சேமிப்புக் கிடங்கு கட்டமைப்பு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எனவே, இந்த கட்டமைப்பை ஒழுங்குபடுத்தி, மேம்படுத்துவதற்காக தமிழ்நாடு அரசு, ஒருங்கிணைந்த புதிய கிடங்கு கட்டமைப்பின் வளர்ச்சி (Integrated Greenfield Development), கிடங்கு துறையில் பொது மற்றும் தனியார் பங்களிப்பு (Public, Private Partnership in Warehousing), நிலையான மற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப கிடங்குகள் (Sustain & Smart Warehousing) மற்றும் கிடங்குத் துறையில் தொழில் புரிவதற்கு உகந்த எளிய வழிமுறைகள் (Ease of doing Business for Warehousing) ஆகிய 6 கருப்பொருட்களை மையமாகக் கொண்ட தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு கொள்கையை வடிவமைத்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
- டெல்டா மற்றும் தொழில் துறையில் பின்தங்கியுள்ள மாவட்டங்களில் சேமிப்புக் கிடங்குகள் அமைப்பதற்கு நிதி சார்ந்த சிறப்பு ஊக்க சலுகைகள் வழங்கப்படும். குறிப்பாக, தகுதியான முதலீடுகளில் 25 சதவிகித நிலையான மூலதன மானியம் (ரூ.2 கோடிக்கு மிகாமல்) மற்றும் நில விலை மானியமாக நிலத்தின் மதிப்பில் 50 சதவிகித சலுகையாக வழங்கப்படும்
- புதிய சேமிப்புக் கிடங்குகள் அமைக்கும் போது மேற்கொள்ளப்படும் பசுமை முன்முயற்சிகளுக்கான மதிப்பில் 25 சதவிகித மானியம் (ரூ.2 கோடிக்கு மிகாமல்)
- பயிற்சி மானியம் - புதிய சேமிப்புக் கிடங்குகளின் பணியாளர்களுக்கு தொழிற்நுட்ப பயிற்சி வழங்குவதற்கான தொகையில் 50 சதவிகித மானியம் (ஒரு பணியாளருக்கு ரூ.10,000/- க்கு மிகாமல்)
- அரசு நிலங்களில் பெரிய அளவிலான புதிய சேமிப்புக் கிடங்குகள் அமைப்பதற்கு சிறப்பு ஊக்க சலுகைகள்
- பெரிய அளவிலான சேமிப்புக் கிடங்குகள் அமைப்பதற்கு தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை நிறுவுவதற்கான முதலீட்டில் 12 சதவிகித மானியம் (ரூ.2 கோடிக்கு மிகாமல்)
- தொழிற்நுட்பத் துறை, சுகாதார பாதுகாப்புத் துறை, பொறியியல் துறை மற்றும் வேளாண்மை துறைகளின் குறிப்பிட்ட பொருட்கள் சார்ந்த புதிய சேமிப்புக் கிடங்குகளில் தொழிற்நுட்ப முன்முயற்சிகளுக்கான செலவில் 25 சதவிகித மானியம் (ரூ.2 கோடிக்கு மிகாமல்)
- வணிகம் புரிவதற்கு உகந்த சூழலை வழங்கும் வகையில், வெள்ளை வகை நிலையை (White Category Status) சேமிப்புக் கிடங்குகளுக்கு நீட்டித்தல், ஒற்றை சாளர இணையம் மூலம் அனுமதிகள் வழங்குதல் மற்றும் அரசு தொழிற் பூங்காக்கள் மற்றும் தொழிற்பேட்டைகளில் சேமிப்பு கிடங்குகளுக்கு நிலம் ஒதுக்கீடு போன்ற பல்வேறு சலுகைகள் இதில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சுழற் பொருளாதார முதலீட்டுக் கொள்கை 2026
உலகளாவிய நிலைத்தன்மை மற்றும் வர்த்தக தரங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம், ஏற்றுமதி போட்டித் திறனை வலுப்படுத்துவது, புதிய முதலீடுகள் ஊக்குவிப்பது, அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவது, சுழற்சி மற்றும் நிலையான உற்பத்தியில் தமிழ்நாட்டின் நிலையை மேலும் மேம்படுத்தி, நிலைத்தன்மையும் கொண்ட வளர்ச்சியை நெகிழ்வுத்தன்மையும் முன்னெடுப்பதன் மூலம் மாநிலத்தை உலகத்தரம் வாய்ந்த உற்பத்தி மையமாக நிலை நிறுத்துவது. இதுதான் தமிழ்நாடு சுழற் பொருளாதார முதலீட்டுக் கொள்கை 2026-ன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
- சுழற் பொருளாதாரம் அடிப்படையிலான உற்பத்தியை விரைவாக பின்பற்ற முதன்மைத் துறைகளான ஜவுளி, ஆட்டோமொபைல், மின்னணுவியல் மற்றும் நெகிழித் துறைகளில் தனிக்கவனம் செலுத்தப்படும்
- மறுசுழற்சி உற்பத்தித் துறையில் முதலீடுகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில், மறுசுழற்சி தொழிற்சாலைகளுக்கு முதலீட்டில் 10 சதவிகித மூலதன மானியம், ஒரு பணியாளருக்கு மாதம் ரூ.10,000 வீதம் வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு மானியம் மற்றும் ஒரு பணியாளருக்கு ரூ.10,000 வீதம் திறன் மேம்பாட்டு ஊக்குவிப்பு மானியம் வழங்கப்படும்
- கழிவு மேலாண்மை தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு (Technology Enablers/Platform Entities) முதல் ஆண்டில் 30 சதவிகிதம், இரண்டாம் ஆண்டில் 20 சதவிகிதம் மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டில் 10 சதவிகிதம் ஊதிய மானியம் வழங்கப்படும்
- சுழற்சி பொருளாதார தகவல் தளம், தமிழ்நாடு பசுமை காலநிலை நிதியம், குறைந்த கார்பன் பசுமை தொழிற்பூங்காக்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கான பசுமை தரவரிசை மதிப்பீடு போன்ற வழிமுறைகளால் இத்துறைகள் மேம்படுத்தப்படும்.
தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு கொள்கை 2026 மற்றும் தமிழ்நாடு சுழற் பொருளாதார முதலீட்டுக் கொள்கை 2026 ஆகியவை, இந்த துறைகளில் தமிழ்நாட்டை முன்னணி மாநிலமாக நிலை நிறுத்துவதுடன், 2030-ம் ஆண்டிற்குள் 1 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளதாரம் என்ற முதலமைச்சரின் லட்சிய இலக்கினை அடையவும் உதவும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.