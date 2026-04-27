நெருங்கும் அக்னி நட்சத்திரம்... சென்னையில் சூடுபிடிக்கும் தர்பூசணி, இளநீர், நுங்கு விற்பனை
Published : April 27, 2026 at 4:17 PM IST
BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: சென்னையில் நுங்கு, இளநீர் உள்ளிட்ட கோடை வெப்பத்தை தணிக்கும் இயற்கை பானங்களின் விற்பனை சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், 35 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு தர்பூசணியின் விலை உயர்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்க இன்னும் ஒரு வாரமே இருக்கின்ற நிலையில், சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இப்போதே கோடை வெயில் சுட்டெரிக்கத் தொடங்கிவிட்டது. இந்த ஆண்டு கத்திரி வெயில் வருகின்ற மே 4 ஆம் தேதி தொடங்கி மே 28 அல்லது 29 ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில் இப்போதே கரூர் பரமத்தி, ஈரோடு, திருச்சி, மதுரை என 10க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் வெயில் சதம் அடித்திருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அன்றாட வானிலை நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனால் வெயிலை தாக்குப் பிடிக்க முடியாமல் மக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். குறிப்பாக, அனல் வீசும் வெயிலைச் சமாளிக்க நீர்ச்சத்து நிறைந்த உணவுப் பொருட்களான தர்பூசணி, இளநீர், நுங்கு, வெள்ளரி, கிர்ணி பழம், கரும்பு சாறு போன்ற பானங்களை பருக தொடங்கி உள்ளனர். இதன் விளைவாக அவற்றின் விற்பனையும் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக நுங்கம்பாக்கம், வள்ளுவர் கோட்டம், கோடம்பாக்கம், தியாகராய நகர், அசோக் நகர், கே.கே. நகர் உள்ளிட்ட சென்னையின் முக்கிய பகுதிகள் இவற்றிற்கான தற்காலிக மார்கெட்டாக தற்போது உருவெடுத்துள்ளன. பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னையில் கடை விரித்திருக்கும் விற்பனையாளர்கள் அந்தந்த பகுதிகளின் சாலையோரங்களில் தர்பூசணி, இளநீர், நுங்கு, கரும்பு சாறு போன்றவற்றை விற்பனைச் செய்து வருகின்றனர். கோடை காலமான தற்போது இந்த தற்காலிக கடைகளின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
"தர்பூசணி, இளநீர், நுங்கு, வெள்ளரி, கிர்ணி பழம் ஆகியவை கோடை காலத்தில் குளிர்ச்சியை தருவதோடு, உடம்பிற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களையும் அளிக்கின்றன. அதிகப்படியான வெயிலில் பணியாற்றுவதால் செயற்கையான குளிர்பானங்களை நாடி செல்வதைவிட இளநீர், தர்பூசணி, போன்ற இயற்கை நீராகாரங்கள் மற்றும் பழங்களை நாடி செல்வதன் மூலம் உடல் சூட்டை குறைக்க முடியும்" என்கிறார் பெருங்களத்தூரைச் சேர்ந்த கர்ணன்.
இவரை போல, சாலையோரத்தில் கடையமைத்து தர்பூசணி வியாபாரம் செய்து வரும் நுங்கம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த கற்பகம் நம்மிடையே பேசினார். அப்போது அவர், "கடந்த ஆண்டு தர்பூசணியில் கலர் சாயம் கலக்கப்படுவதாக வதந்தி பரவியதால், தர்பூசணியின் விற்பனை பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டது. இதன் எதிரொலி, இந்த ஆண்டு விளைச்சல் குறைவாகவே உள்ளது. எனவே தர்பூசணியின் வரத்தும் மிகப் பெரிய அளவில் குறைந்துள்ளது. வாங்கி விற்பதற்கு போதிய அளவில் தர்பூசணி பழங்கள் கிடைப்பதில்லை" என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தர்பூசணி கிலோ ரூ. 30 முதல் ரூ. 45 வரையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வரும் நாட்களில் தர்பூசணியின் விலை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதேநேரத்தில், 35 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில் தர்பூசணியின் விலை தற்போது அதிகரித்துள்ளது. பொதுமக்களும் விலை உயர்வைப் பொருட்படுத்தாமல் பழங்களை வாங்கி செல்கின்றனர்" என்றார்.
நுங்கம்பாக்கத்தில் இளநீர் வியாபாரம் செய்து வரும் ஜெய்கணேஷ் கூறுகையில், "கோடை காலம் ஆரம்பித்துவிட்டதால் இளநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. 500 காய்கள் வாங்க வேண்டிய இடத்தில் வெறும் 100 இளநீர் மட்டுமே விற்பனைக்காக வாங்க முடிகிறது. ஒரு இளநீரின் விலை ரூ. 30 வரை உயர்ந்துள்ளது. 60 ரூபாய்க்கு விற்ற இளநீர் இப்போது 90 ரூபாய்க்கும், 40 ரூபாய்க்கு விற்ற இளநீர் 60 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது. அதிகபட்சம் 120 ரூபாய் வரை இளநீர் விற்கப்படுகிறது. கத்திரி வெயில் துவங்கிய பிறகு மேலும் விலை உயர வாய்ப்பு உள்ளது" எனக் கூறி அதிர்ச்சி கிளப்பினார்.
தர்பூசணி மற்றும் இளநீரின் விலை மட்டுமல்ல நுங்கு, கரும்பு சாறின் விலையும் சென்னையில் அதிகரித்துள்ளது. எட்டு துண்டு நுங்கு ரூ. 100 முதல் ரூ. 110 வரையிலும், கரும்பு சாறு ரூ. 20 முதல் ரூ. 25 வரையிலும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.