அன்புமணி தரப்பினர் வன்முறையை கைவிட வேண்டும்! எம்எல்ஏ அருள் பேட்டி!
அய்யா பாமக என புதிய கட்சியை ஆரம்பித்து அன்புமணி தரப்பினர் வன்முறையை விடுத்து ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளை பார்க்க வேண்டும் என அருள் எம்எல்ஏ கூறினார்.
Published : November 25, 2025 at 8:05 PM IST
திண்டிவனம்: அன்புமணி தரப்பினர் வன்முறையை கை விட்டு ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என சேலம் மேற்கு தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினரும், ராமதாஸ் ஆதரவாளருமான அருள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தை அடுத்த தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் பாமக மற்றும் வன்னியர் சங்க மாவட்ட தலைவர்கள், மாவட்டச் செயலாளர், மாநில நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாமக இணைப் பொதுச் செயலாளரும், சேலம் மேற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அருள், வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க வலியுறுத்தி போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது என்றார்.
ராமதாசும், அன்புமணியும் இணைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய தயாராக இருப்பதாக ஜி.கே. மணி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, பதில் அளித்த எம்.எல்.ஏ. அருள், "இந்த கருத்தில் நான் மாறுபடுகிறேன். சேலம் மேற்கு தொகுதியில் நானும், பென்னாகரம் தொகுதியில் ஜி.கே. மணியும் போயிட்டு வெற்றி பெற்றோம். மக்கள் எங்களை வெற்றி பெற்ற வைத்தனர். ராமதாசுடன், அன்புமணி இணைய வேண்டும் என்பது தான் எங்கள் விருப்பம். அன்புமணியை இணைய நாங்கள் அழைத்தோம். தந்தை, கட்சியின் நிறுவனர், தலைவர் அழைத்தே வராதவர் நாங்கள் பதவி விலகுவதால் வருவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அருள் எம். எல். ஏ., "தேர்தல் ஆனையம் விரைவில் நல்ல முடிவை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். நிர்வாக குழுவில் தலைவராக ராமதாசை உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்தனர். அதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு இதனை அங்கீகரித்தது. இது தான் செல்லும். 12 ஆம் தேதி நடைபெறும் போராட்டம் பிசுபிசுக்கும் என எதிர்பார்த்தார்கள். ஆமை போல் ராமதாஸ் பணியை ஆரம்பித்தார். தற்போது வெற்றி பெற போகிறோம். அய்யா பாமக என புதிய கட்சியை ஆரம்பித்து அன்புமணி தரப்பினர் வன்முறையை விடுத்து ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளை பார்க்க வேண்டும். யாருடன் கூட்டணி என்பதை பொதுக்குழு வழியாக ராமதாஸ் அறிவிப்பார்" என்றும் அவர் கூறினார்.