சேலம் மேற்கில் வெற்றி யாருக்கு?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

சேலம் உருக்காலை
Published : May 4, 2026 at 1:22 AM IST

சேலம் மேற்கு (சேலம்): சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய தொகுதியான சேலம் மேற்கு தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

சேலம் மாவட்டத்தில் சேலம் தெற்கு, சேலம் வடக்கு, சேலம் மேற்கு, எடப்பாடி என மொத்தம் 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் சேலம் மேற்கு தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள்? என்ற எதிர்பார்ப்பு வாக்காளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

சேலம் உருக்காலை, சேலம் ரயில்வே கோட்ட அலுவலகம், சேலம் ஜங்க்ஷன் ரயில் நிலையம், குரங்குச்சாவடி சேகோசர்வ், தமிழ்நாடு மேக்னசைட் நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம், பன்மாடி வெள்ளிக்கொலுசு வளாகம் அமைந்துள்ள தொகுதி சேலம் மேற்கு தொகுதி. விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் நிறைந்த தொகுதியாகும்.

வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்:

ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சேலம் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்துச் சென்றனர். இத்தொகுதியில் 1,27,131 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,28,125 பெண் வாக்காளர்களும், 64 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,55,320 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்த தொகுதியில் மட்டும் சுமார் 90.06% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 71.74% வாக்குகள் பதிவானது. இந்த முறை 18.32% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.

வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்:

இந்த தொகுதியில் ராமதாஸ் தரப்பைச் சேர்ந்தவரும் தற்போதைய எம்எல்ஏவுமான அருள், அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கார்த்தி, திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் முன்னாள் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அழகாபுரம் மோகன்ராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் லட்சுமணன், நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் சுரேஷ்குமார் உள்பட 31 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். சேலம் மாவட்டத்திலேயே அதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதி இது.

கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்:

தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு நடந்த 2011, 2016 ஆகிய இரு சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுகவும், 2021-ல் அதிமுக கூட்டணியில் பாமகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் போட்டியிட்ட அருள், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ராஜேந்திரனை 21,499 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். 2016-ல் நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வெங்கடாசலம், 7,247 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், 2011- ல் நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட வெங்கடாசலம் 27,661 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் வெற்றி பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சேலம் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2011வெங்கடாசலம் அதிமுக
2016வெங்கடாசலம் அதிமுக
2021அருள்பாமக

