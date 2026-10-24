சேலம் கொள்ளை வழக்கு: 24 மணி நேரத்தில் 2,400 கி.மீ. பயணம்... கொள்ளையர்கள் சிக்கியது எப்படி? - காவல் ஆணையர் விளக்கம்
மதுரை, கோயம்புத்தூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் சுமார் 1,000 சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து கொள்ளையர்களை கண்டுபிடித்ததாக சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் பாபு கூறியுள்ளார்.
Published : October 24, 2026 at 7:10 PM IST
சேலம்: சேலத்தில் வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில், கொள்ளையர்கள் கைது செய்யப்பட்டது எப்படி? என சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் பாபு விளக்கமளித்துள்ளார்.
சேலம் மாநகருக்கு உட்பட்ட சின்னேரி வயக்காடு பகுதியில் கார்த்திகேயன் என்பவருக்கு சொந்தமான வெள்ளிப் பட்டறையில் 550 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளை போனது. கடந்த அக்டோபர் 12-ஆம் தேதி நடைபெற்ற இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நபர்களை பிடிக்க மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் இவ்வழக்கு தொடர்பாக ஐந்து பேரை கைது செய்துள்ளதாக சேலம் மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு
இதுகுறித்து சேலம் மாநகர காவல்துறை நேற்று (அக்.23) வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், "கடந்த அக்.12-ஆம் தேதி அதிகாலை சேலம் மாநகரம், பள்ளப்பட்டி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சின்னேரி வயக்காடு பகுதியில் பாலசுப்ரமணியின் மகன் கார்த்திகேயன் என்பவருக்கு சொந்தமான வெள்ளிப் பட்டறையில் 550 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளை போனது குறித்து பள்ளப்பட்டி காவல் நிலைய காவல்துறையினர் 127(2), 331(4), 309(6), 311, 351(3) BNS ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதுதொடர்பாக காவல் ஆணையாளர் பாபுவின் உத்தரவின் பேரில் சேலம் மாநகர காவல் துணை ஆணையாளர் (வடக்கு) முனைவர்.பாஸ்கரனின் மேற்பார்வையில் மூன்று உதவி ஆணையாளர் தலைமையில் மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு புலன் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இத்தனிப்படைகள் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், பிற முறையிலும் தீவிர புலன்விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
323 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் மீட்பு
இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில், கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த அபிஷேக் (வயது 21) என்பவர் நேற்று முன்தினம் (அக்.22) இரவு 09.30 மணிக்கு தஞ்சாவூர் பேருந்து நிலையம் அருகே கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்டப் பொருட்களை தஞ்சாவூரில் வைத்திருந்த இடத்தை காவல்துறையினருக்கு காட்டினார். அந்த இடத்திலிருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வெள்ளி ஆபரணங்கள் சுமார் 323 கிலோ மீட்கப்பட்டு கைப்பற்றப்பட்டன.
5 பேர் கைது
இக்குற்றச் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய இரண்டு நான்கு சக்கர வாகனங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும் குற்றச் சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட முகமூடி, கையுறை, ஸ்பிரே, இரும்புக்கம்பி ஆகியவையும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. அபிஷேக் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் இந்த குற்ற வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்ரீதர், ஞானபிரகாஷ், அருண்குமார், அண்ணாமலை ஆகியோர் உட்பட மொத்தம் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவ்வழக்கில் தொடர்புடையதாக சந்தேகப்படும் மற்றவர்களும் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களிடமிருந்து மீதமுள்ள பொருட்கள் மீட்கப்படும்.
இந்த புலன் விசாரணையை சிறப்பாக செய்தமைக்காக காவல்துறை தனிப்படையினரை சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் வெகுவாக பாராட்டினார்" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
துப்புத் துலக்கப்பட்டது எப்படி? - சேலம் மாநகர காவல் ஆணையாளர் பாபு விளக்கம்
இந்த கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக சூரமங்கலம் சரக காவல் உதவி ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் பாபு, "கடந்த அக்.12-ஆம் தேதி அதிகாலை பள்ளப்பட்டி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் கார்த்திகேயன் என்பவரின் வெள்ளிப் பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த குடோனில் பெரிய கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. அதில் சுமார் 550 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இதுதொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு அம்மாப்பேட்டை காவல் உதவி ஆணையாளர், சூரமங்கலம் காவல் உதவி ஆணையாளர், அஸ்தம்பட்டி காவல் உதவி ஆணையாளர் ஆகிய மூன்று பேரின் தலைமையில் மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. அந்த தனிப்படைகளில் காவல் ஆய்வாளர்கள், காவல் உதவி ஆய்வாளர்கள், காவலர்கள், தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள உதவி ஆய்வாளர்கள், காவலர்கள் இடம் பெற்றிருந்தனர்.
ஒவ்வொரு தனிப்படைக் குழுவினருக்கும் ஒவ்வொரு பணியை வழங்கியிருந்தோம். ஒவ்வொரு குழுவினரும் 11 நாட்களும் கடுமையாகவும், தொடர்ச்சியாகவும் பணியாற்றினர். குறிப்பாக, சொல்ல வேண்டுமென்றால், இந்த வழக்கு தொடர்பாக தனிப்படைக் காவல்துறையினர், மதுரை வரையில் சாலைகளில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைச் சேகரித்தனர். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய வாகனம், ஏதேனும் சாலைகளில் சென்றுள்ளனவா? என்று சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனர். அதேபோல், சேலத்தில் இருந்து கோயம்புத்தூர் செல்லும் பாதைகளில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளையும் சேகரித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் துப்புத் துலக்கப்பட்டது.
கொள்ளைச் சம்பவத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கார்கள் மீட்பு
அக்.22- ஆம் தேதி இரவு தஞ்சாவூரில் கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஐந்து குற்றவாளிகளை கைது செய்துள்ளோம். அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 323 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களை மீட்டுள்ளோம். இந்த சம்பவத்தில் இன்னும் சிலரை கைது செய்ய வேண்டியுள்ளது. அதேபோல், இன்னும் சில வெள்ளிப் பொருட்கள் மீட்கப்பட வேண்டியுள்ளது. அதுதொடர்பாக தனிப்படையினர் தொடர்ந்து அந்த பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கூடிய விரைவில் தலைமறைவாக இருக்கக் கூடிய குற்றவாளிகளையும், கொள்ளையடிக்கப்பட்டவற்றில் மீதமுள்ள பொருட்களையும் மீட்டெடுப்போம்.
குற்றவாளிகள் இந்த சம்பவத்திற்கு இரண்டு கார்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். அந்த கார்களையும் மீட்டெடுத்துள்ளோம். காவலர் முதல் காவல் துணை ஆணையர் வரைக்கும் மிகக் கடினமான, சிறப்பான பணியை ஆற்றியுள்ளனர். அவர்கள் கடினமாகப் பணியாற்றவில்லையென்றால் குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடிக்க முடிந்திருக்காது. இவ்வழக்கில் பணியாற்றிய காவலர் முதல் துணை ஆணையர் வரையிலான பணி பாராட்டத்தக்கது. கைது செய்யப்பட்டவர்களில் இரண்டு பேர் மீது மட்டும் வழக்குகள் உள்ளன. இன்னும் நாங்கள் தேடிக் கொண்டிருக்கும் குற்றவாளிகள் மீதும் வழக்குகள் உள்ளன. அபிஷேக் மீது கோயம்புத்தூரில் கொலை வழக்கும், மற்றொரு வழக்கும் உள்ளது. தலைமறைவாக உள்ள குற்றவாளிகள் மீது நிறைய வழக்குகள் உள்ளன" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
கொள்ளையர்கள் சிக்கியது எப்படி?
"கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் வெவ்வேறு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக உள்ளனர். எப்படி இணைந்து கொள்ளையடித்தனர்?" என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் பாபு, "கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அனைவரும் நண்பர்கள்; சிறையில் இருக்கும்போது நண்பர்களாகியுள்ளனர். வெள்ளிப் பொருட்கள் குடோனில் எப்படி இவ்வளவு பொருட்கள் இருந்தது அவர்களுக்கு தெரிந்தது என்பது, இன்னும் கைது செய்யப்பட வேண்டியர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்படும்போது தான் தெரிய வரும்.
கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் 24 மணி நேரத்தில் சுமார் 2,400 கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். சுங்கச்சாவடிகளில் கேமராக்கள் இருக்கும் என்பதால் பயணத்தின்போது சுங்கச்சாவடிகளைத் தவிர்த்துள்ளனர். அதேபோல், வாகனத்தில் இருந்து அவர்கள் எங்கும் இறங்கவில்லை. சம்பவ இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களை சேதப்படுத்தியுள்ளனர்; அந்த டிவிஆரையும் எடுத்துக் கொண்டு சென்றுவிட்டனர். சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியில் எங்கெங்கு கேமராக்கள் இருந்தது என்பதை அறிந்து அந்த காட்சிகளைச் சேகரித்து ஆய்வு செய்துப் பார்த்தோம். அதில், வாகனம் ஒன்று சம்பவ இடத்திற்கு வருவதும், சம்பவத்திற்கு பிறகு திரும்பிச் செல்வதும் தெரிய வந்தது.
சம்பவப் பகுதியில் இருந்து அடுத்தடுத்து உள்ள சிசிடிவி காட்சிக்கள் எல்லாவற்றையும் ஆய்வு செய்தோம். குறைந்தது ஆயிரம் இடத்திலாவது சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தோம். ஒரு குழுவினர் மதுரை பக்கமும், தஞ்சாவூருக்கு ஒரு குழுவினரும், சேலத்தில் இருந்து திருச்செங்கோடு வழியாக கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு குழுவினரும் அப்பகுதிகளில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து சம்மந்தப்பட்ட வாகனம் எங்கு செல்கிறது? என்பதைக் கண்டறிந்து தான் இந்த வழக்கில் துப்புத் துலக்கினோம்.
3 பேரைத் தேடி வருகிறோம்
செல்போன் டிரேஸ் செய்யப்படவில்லை; அவர்கள் செல்போனைப் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. கொள்ளையில் ஈடுபட்டவர்கள், சம்பவ இடத்தில் ஏறி, கடைசியாக அவர்கள் இறங்க வேண்டிய இடத்தில் தான் வாகனத்தில் இருந்து இறங்கியுள்ளனர். மற்ற இடங்களில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களை அவர்கள் கவனிக்கவில்லை; எனினும், சுங்கச்சாவடியைத் தவிர்த்துள்ளனர். ஏனென்றால், அங்கு சிசிடிவி கேமராக்கள் உள்ளது; அங்கு பதிவாகிவிடும் என்பதற்காகத் தவிர்த்துள்ளனர். கொள்ளையடிக்க சுமார் 01.30 மணி நேரம் எடுத்துக் கொண்டுள்ளனர்.
தற்போது வரை ஐந்து பேரை கைது செய்திருக்கிறோம்; இன்னும் மூன்று பேரைத் தேடி வருகிறோம். இந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பதை தலைமறைவாக உள்ள குற்றவாளிகளை கைது செய்யும்போது தெரிய வரும்" என்றார்.