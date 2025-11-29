ETV Bharat / state

இளைஞரிடம் நூதன முறையில் ரூ.17.20 லட்சம் மோசடி! சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை!!

இளைஞரிடம் நூதன முறையில் பணம் மோசடி செய்த வங்கி கணக்குகளை முடக்கவும், மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை மீட்கவும் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (Neil Godwin/Future via Getty Images)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 5:47 PM IST

சேலம்: ஆன்லைன் மூலம் பொறியாளரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.17.20 லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி பகுதியை சேர்ந்த பொறியாளர் ஒருவரின் செல்போனுக்கு கடந்த மாதம் பகுதி நேர வேலை குறித்த விளம்பரம் வந்துள்ளது. அதில் பிரபல கட்டுமான நிறுவனங்களின் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு, அதற்கு மதிப்பீடு கொடுத்து அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பினால் அதிகப்படியான பணம் கொடுப்பதாக இருந்த தகவல் இருந்துள்ளனர்.

இந்த பணியில் சேர ரூ.6,999 முன்பணம் செலுத்தவும் அந்த விளம்பரத்தில் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இதை உண்மை என நம்பிய அந்த இளைஞர், அவர்கள் கொடுத்த வங்கி கணக்கிற்கு முதற்கட்டமாக ரூ.6,999 பணத்தை அனுப்பியுள்ளார். அந்த நிறுவனம் சார்பில் அவருக்கு ரூ.8,200 திருப்பி அனுப்பி உள்ளனர்.

அதை தொடர்ந்து இளைஞர் மொத்தம் 36 முறை அவர்களது வங்கி கணக்கில் ரூ.17.20 லட்சம் செலுத்தியுள்ளார். ஒவ்வொரு முறையும் இளைஞர் முதலீடு செய்யும் தொகையானது அவருக்கு வழங்கப்பட்ட செயலியின் கணக்கில் (வேலெட்டில்) பணம் இருப்பது போல் காட்டியுள்ளது.

அந்த பணத்தை இளைஞர் எடுக்க முயற்சி செய்த போதெல்லாம், ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கட்டினால் தான் பணத்தை எடுக்க முடியும் என கூறிவந்துள்ளனர். பலமுறை இதே காரணம் கூறப்பட்டதால், இளைஞர் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்தார். தொடர்ந்து, சேலம் மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல்துறையினரிடம் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக புகார் அளித்துள்ளார்.

அதன் பெயரில் சைபர் கிரைம் காவல் ஆய்வாளர் ஹேமாவதி தலைமையிலான காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், இளைஞரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து மகாராஷ்டிரா, உத்தர பிரதேசம், குஜராத், மத்திய பிரதேசம், ஒடிசா, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு பணம் அனுப்பப்பட்டதை கண்டறிந்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து, இளைஞரிடம் நூதன முறையில் பணம் மோசடி செய்த வங்கி கணக்குகளை முடக்கவும், மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை மீட்கவும் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குறுகிய காலத்தில் அதிக பணம் கிடைக்கும் என்று ஆசை வார்த்தை கூறி மக்களை ஏமாற்றம் சம்பவம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால், பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.

