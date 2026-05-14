தலைவர்களின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்த மரியாதை செலுத்திய சேலம் தவெக எம்எல்ஏ

சேலம் வடக்கு தொகுதியின் தவெக எம்எல்ஏ சிவகுமாருக்கு அக்கட்சியினர் மாலை அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

அம்பேத்கரின் சிலைக்கு தவெக எம்எல்ஏ மரியாதை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 14, 2026 at 10:14 PM IST

சேலம்: அம்பேத்கர், பெரியார், காமராஜர் ஆகிய தலைவர்களின் திருவுருவச் சிலைகளுக்கு சேலம் வடக்கு தொகுதியின் தவெக எம்எல்ஏ சிவகுமார் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ராஜேந்திரனை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் சிவகுமார் அபார வெற்றி பெற்றார். இவர் 85,710 வாக்குகளைப் பெற்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திரனை 14,034 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

அதைத் தொடர்ந்து மே 11- ஆம் தேதி கூடிய 17-வது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தில் சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் உறுப்பினராக சிவகுமார் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக, சேலம் மாவட்டத்திற்கு திரும்பிய அவருக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மேள தாளங்கள் முழங்கவும், பட்டாசுகளை வெடித்தும், மாலை அணிவித்தும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

இந்த நிலையில் இன்று (மே 14) சேலம் அரசு கலைக்கல்லூரி அருகில் உள்ள அம்பேத்கரின் திருவுருவச்சிலை, ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே உள்ள பெரியாரின் திருவுருவச் சிலை, பட்டைக்கோவிலில் உள்ள காமராஜரின் திருவுருவச்சிலைக்கு கட்சித் தொண்டர்கள், நிர்வாகிகளுடன் சென்று சேலம் வடக்கு தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ சிவகுமார் மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினார்.

அதைத் தொடர்ந்து, சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் அலுவலகத்தை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்த எம்எல்ஏ சிவகுமார், இருக்கையில் அமர்ந்து தனது பணியைத் தொடங்கினார். பொதுமக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்ததுடன் கோரிக்கை மனுக்களையும் பெற்றுக் கொண்டார். அதன் தொடர்ச்சியாக, சேலம் வடக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று பொதுமக்களைச் சந்தித்து தவெக எம்எல்ஏ சிவகுமார் நன்றித் தெரிவித்துக் கொண்டார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம், 107 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், காங்கிரஸ், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தவெக அரசு அமைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

