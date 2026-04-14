சேலத்தை உலுக்கிய கொலை சம்பவம்; கணவர், மனைவி, குழந்தை மூவரின் உடல்கள் உறவினரிடம் ஒப்படைப்பு
அரசு பள்ளி ஆசிரியர் கொலை சம்பவத்தில், 3 பேரின் உடலும் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னர் உறவினர்களிடம் அளிக்கப்பட்டது.
Published : April 14, 2026 at 7:54 PM IST
சேலம்: பள்ளிக்குள் புகுந்து ஆசிரியரை கணவரே வெட்டிக்கொன்று, 3 வயது குழந்தையையும் விஷம் கொடுத்து தானும் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், 3 பேரில் உடலும் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னர் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே காமலாபுரத்தில் அரசு பள்ளியில் இடைநிலை ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து வந்தவர் ஸ்ரீவித்யா (44). இவர் சமீபகாலமாக தனது மூன்று வயது மகள் அசோக சிவசுந்தரியை பள்ளிக்கு தன்னுடன் அழைத்து வருவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார். நேற்று (ஏப்ரல் 13) மாணவர்களுக்கு முழு ஆண்டுத் தேர்வு நடந்துக்கொண்டு இருந்தது. ஆசிரியை ஸ்ரீவித்யா ஒரு வகுப்பறையில் தேர்வு கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். இந்நிலையில், தேர்வு முடிய சில நிமிடங்கள் இருந்தபோது மதிய தேர்வுக்கு வந்திருந்த மாணவிகள் ஒருவர் உங்களை தேடி வந்திருப்பதாக அவரிடம் தெரிவித்தனர்.
அதனையடுத்து, அவர் வகுப்பறையை விட்டு வெளியே வந்து யாரென்று பார்த்துல்ளார். கண் இமைக்கும் நேரத்தில் அந்த நபர், தான் மறைத்து வைத்திருந்த ஆடு வெட்டும் கத்தியை கொண்டு ஆசிரியையை சரமாரியாக வெட்டினார். இதில் ஆசிரியருக்கு கழுத்து, தலை, முகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அதில் நிலை தடுமாறிய ஆசிரியை ரத்த வெள்ளத்தில் கிழே விழுந்து துடித்துடித்து உயிரிழந்தார்.
ஆசிரியயை வெட்டியவரை அங்குள்ளவர்கள் பிடிக்க முயன்றபோது, அவரது 3 வயது குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார். இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த மாணவ - மாணவியர்கள் அதிர்ச்சியடைந்து அலறி அடித்து அங்கிருந்து ஓடினர். பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தால், அப்பகுதியில் பெரும் பரப்பரப்பு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, இதுகுறித்து காவல் துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. ஓமலூர் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சஞ்சய் குமார் மற்றும் காவலர்கள் பள்ளிக்கு விரைந்தனர். ஆசிரியரின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உடனடியாக விசாரணை தொடங்கப்பட்ட நிலையில், ஸ்ரீவித்யாவை வெட்டிக் கொலை செய்தது அவரின் கணவர் விஜயமுருகன் (46) என்பது தெரியவந்தது. தப்பி ஓடிய நபரை காவல்துறையினர் தேட தொடங்கிய நிலையில், மாலை 5 மணி அளவில் பள்ளியில் இருந்து சுமார் ஒன்றரை கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் விமான நிலையம் அருகே உள்ள விவசாய தோட்டத்தில் விஜயமுருகன் மகளுடன் வாயில் நுரை தள்ளிய நிலையில் இறந்து கிடப்பதாக தகவல் கிடைத்தது.
உடனடியாக அங்கு விரைந்த காவல்துறையினர், இருவரின் உடலையும் கைப்பற்றி சேலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர் விசாரணையில், ஆசிரியையின் நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தில் மனைவியை கொலை செய்தது மட்டுமின்றி, 3 வயது குழந்தையையும் விஷம் கொடுத்து கொன்று தானும் தற்கொலை செய்துகொண்டது தெரியவந்தது.
விஜயமுருகனுக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகி, ஒரு மகன் உள்ளார். முதல் மனைவியின் ஊருக்கு வந்து செல்லும்போது பேருந்து நிலையத்தில் ஸ்ரீவித்யாவை கண்டு காதல் வயப்பட்டுள்ளார். இருவரும் நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்த நிலையில், மனைவியை விட்டு பிரிந்து 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இருவரும் தங்களின் மூன்று வயது மகளுடன் வாழ்ந்து வந்த நிலையில், சில மாதங்களாக விஜயமுருகனின் சந்தேகத்தினால் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
தனது நடத்தை மீது சந்தேகம் கொண்ட கணவரை சமாளிக்க முடியாததால், தொளசம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் ஸ்ரீவித்யா புகார் அளித்து, அவர் மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னர் கணவரை பிரிந்து ஓமலூர் காமராஜ் நகரில் குழந்தையுடன் ஸ்ரீவித்யா வசித்து வந்துள்ளார் என்பது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
மூன்று பேரின் உடலும் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பின்னர் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. சந்தேகத்தால் மனைவியை பள்ளிக்குள்ளேயே வைத்து கொலை செய்தது மட்டுமின்றி, 3 வயது குழந்தையையும் விஷம் கொடுத்து தந்தையே கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல. வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.