சேலம் தெற்கு தொகுதியை தக்க வைக்குமா அதிமுக?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: சேலம் தெற்கு தொகுதியில் அதிமுக-வினோத், திமுக-லோகநாதன், தவெக- தமிழன் பார்த்திபன், நாதக- சோபியா வீரசமர் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:39 AM IST
சேலம் தெற்கு (சேலம்): சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய தொகுதியான சேலம் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்தில் சேலம் தெற்கு, சேலம் வடக்கு, சேலம் மேற்கு, எடப்பாடி, வீரபாண்டி, சங்ககிரி, ஓமலூர், ஆத்தூர் (தனி), கெங்கவல்லி (தனி). ஏற்காடு (தனி) உள்பட மொத்தம் 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் சேலம் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள்? என்ற எதிர்பார்ப்பு வாக்காளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
கைத்தறி நெசவாளர்கள் மற்றும் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள், ஜவுளிச் சார்ந்த தொழில் நிறைந்தது சேலம் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி. சேலம் மாநகராட்சி பகுதிக்குள் அமைந்துள்ளது.
வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்
ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சேலம் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்துச் சென்றனர். இத்தொகுதியில் 1,09,918ஆண் வாக்காளர்களும், 1,14,130 பெண் வாக்காளர்களும், 49 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,24,097 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்த தொகுதியில் மட்டும் சுமார் 91.02% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 76.09% வாக்குகள் பதிவானது. இந்த முறை 14.93% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.
வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்
இந்த தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் வினோத், திமுக சார்பில் லோகநாதன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் தமிழன் ஆ.பார்த்திபன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சோபியா வீரசமர் உள்பட 19 பேர் களத்தில் உள்ளனர். 2011, 2016, 2021- ல் நடந்த தேர்தல்களில் அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளது.
கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்
கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சக்திவேல், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் குணசேகரனை, சுமார் 30,453 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட பாலசுப்பிரமணியன் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் சரவணனை 22,609 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தில் அபார வெற்றி பெற்று அசத்தினார். தற்போதும் அதிமுக வேட்பாளருக்கே சாதகமான சூழல் உள்ளது.
சேலம் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2016
|சக்திவேல்
|அதிமுக
|2021
|பாலசுப்பிரமணியன்
|அதிமுக