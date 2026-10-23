சேலத்தில் 600 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை போன சம்பவத்தில் 5 பேர் கைது - 323 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் மீட்பு
கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த அபிஷேக் என்பவரை தஞ்சாவூர் பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
Published : October 23, 2026 at 5:58 PM IST
சேலம்: சேலத்தில் வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளைப் போன வழக்கில் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, 323 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக சேலம் மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
சேலம் மாநகருக்கு உட்பட்ட சின்னேரி வயக்காடு பகுதியில் கார்த்திகேயன் என்பவருக்கு சொந்தமான வெள்ளிப் பட்டறையில் 550 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளை போனது. கடந்த அக்டோபர் 12 -ம் தேதி நடைபெற்ற இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நபர்களை பிடிக்க மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் இவ்வழக்கு தொடர்பாக ஐந்து பேரை கைது செய்துள்ளதாக சேலம் மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு
இதுகுறித்து சேலம் மாநகர காவல்துறை இன்று (அக்.23) அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "கடந்த அக்.12- ஆம் தேதி அதிகாலை சேலம் மாநகரம், பள்ளப்பட்டி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சின்னேரி வயக்காடு பகுதியில் பாலசுப்ரமணியின் மகன் கார்த்திகேயன் என்பவருக்கு சொந்தமான வெள்ளிப் பட்டறையில் 550 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளை போனது குறித்து பள்ளப்பட்டி காவல் நிலைய காவல்துறையினர் 127(2), 331(4), 309(6), 311, 351(3) BNS ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதுதொடர்பாக காவல் ஆணையாளர் பாபுவின் உத்தரவின் பேரில் சேலம் மாநகர காவல் துணை ஆணையாளர் (வடக்கு) முனைவர்.பாஸ்கரனின் மேற்பார்வையில் மூன்று உதவி ஆணையாளர் தலைமையில் மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு புலன் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இத்தனிப்படைகள் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், பிற முறையிலும் தீவிர புலன்விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
323 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் மீட்பு
இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில், கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த அபிஷேக் (வயது 21) என்பவர் நேற்று (அக்.22) இரவு 09.30 மணிக்கு தஞ்சாவூர் பேருந்து நிலையம் அருகே கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்டப் பொருட்களை தஞ்சாவூரில் வைத்திருந்த இடத்தை காவல்துறையினருக்கு காட்டினார். அந்த இடத்திலிருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வெள்ளி ஆபரணங்கள் சுமார் 323 கிலோ மீட்கப்பட்டு கைப்பற்றப்பட்டன.
5 பேர் கைது
இக்குற்றச் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய இரண்டு நான்கு சக்கர வாகனங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும் குற்றச் சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட முகமூடி, கையுறை, ஸ்பிரே, இரும்புக்கம்பி ஆகியவையும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. அபிஷேக் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் இந்த குற்ற வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்ரீதர், ஞானபிரகாஷ், அருண்குமார், அண்ணாமலை ஆகியோர் உட்பட மொத்தம் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவ்வழக்கில் தொடர்புடையதாக சந்தேகப்படும் மற்றவர்களும் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களிடமிருந்து மீதமுள்ள பொருட்கள் மீட்கப்படும்.
இந்த புலன்விசாரணையை சிறப்பாக செய்தமைக்காக காவல்துறை தனிப்படையினரை சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் வெகுவாகப் பாராட்டினார்" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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