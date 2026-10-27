சேலம் ரவுடி டேவிட் கொலை வழக்கு- காவல்துறையினரிடம் ஏழு பேர் சரண்
ரவுடி டேவிட் மீது கொலை, நில மோசடி என 12 வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும், காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு விட்டு சென்று கொண்டிருந்தபோது கொலை நடந்திருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 11:13 PM IST
சேலம்: சேலம் ரவுடி டேவிட் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக, 7 பேர் காவல் துறையினரிடம் சரணடைந்துள்ளனர். அவர்களிடம் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சேலம் ஜாகீர் அம்மாபாளையம், கல்யாணசுந்தரம் காலனியைச் சேர்ந்தவர் ரவுடி டேவிட் என்ற உதயகுமார் (வயது 40). இவர் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்தார். இவருக்கு உஷா மற்றும் வெண்ணிலா ஆகிய இரு மனைவிகளும், மூன்று மகன்களும் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று (அக்.26) காலை 11.00 மணியளவில் சேலம் புதுரோடு மேம்பாலம் பகுதியில் தனது நண்பர் பைசல் (வயது 36) என்பவருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் பின்புறம் அமர்ந்து டேவிட் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, எதிரே 2 இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல், பைசலின் இருசக்கர வாகனத்தை வழிமறித்து டேவிட்டை அரிவாள் மற்றும் பயங்கர ஆயுதங்களால் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளது. அவர் தப்பிக்க முயன்றபோது அந்த கும்பல் துரத்திச் சென்று வெட்டியுள்ளது. இதில், டேவிட் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். பைசல் அங்கிருந்து தப்பித்துச் சென்றுள்ளார்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற சூரமங்கலம் காவல் துறையினர், டேவிட்டின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக, சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
சேலம் மாநகர காவல் துணை ஆணையர் பாஸ்கரன், சூரமங்கலம் சரக காவல் உதவி ஆணையர் ரமலி ரமாலட்சுமி உள்ளிட்டோர் சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சேலம் மாவட்ட காவல் ஆணையாளர் பாபு உத்தரவின் பேரில், மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு கொலையாளிகளை காவல் துறையினர் தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில், இன்று (அக்.27) சேலம் கருப்பூர் சுங்கச்சாவடி பகுதியில் காவல் துறையினரிடம் ராஜன், கார்த்திக், சுலைமான், மோகன், ரகு, அருண்குமார், மணிகண்டன் ஆகிய 7 பேர் சரணடைந்துள்ளனர். அவர்களிடம் காவல் துறையினர் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
டேவிட் மீது கொலை உள்பட 12 வழக்குகள்
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு சிறை வார்டன் மாதேஸ் என்பவரின் கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக டேவிட் உள்ளார். இவர் மீது கொலை, நில மோசடி என 12 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. கடந்த ஜூலை 26-ஆம் தேதி, நிலம் வாங்கி தருவதாகக் கூறி 65 லட்சம் ரூபாயை மகேஸ்வரி என்பவரிடம் வாங்கி மோசடி செய்தது தொடர்பாக, மத்திய குற்றப்பிரிவு் காவல் துறையினர் 5 பேரை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய டேவிட் மற்றும் அவருடைய தோழியை காவல் துறையினர் தேடி வந்தனர்.
இந்த வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் பெற்று, அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் இருந்து நேற்று (அக்.26) வரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி டேவிட் கையெழுத்திட்டு வந்துள்ளார். அந்த வகையில், நேற்று காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டுவிட்டு, பின்னர் தனது நண்பர் பைசலுடன் சென்று கொண்டிருந்தபோது தான் இந்த கொலை நிகழ்ந்திருப்பது காவல் துறையினரின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.