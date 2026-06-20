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நீட் தேர்வுக்காக சிறப்பு ரயில்கள் - சேலம் ரயில்வே கோட்டம் அறிவிப்பு

சின்னசேலம் - சேலம் மற்றும் திருப்பத்தூர் - சேலம் இடையே நாளை சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளதாக சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 2:08 PM IST

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சேலம்: சேலத்தில் நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்காக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என சேலம் ரயில்வே கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த மே 3ஆம் தேதியன்று நடத்தப்பட்ட இளநிலை நீட் தேர்வு, வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில் சிலர் கைதும் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த விவகாரத்தால் பல மாதங்களாக இரவும், பகலுமாக படித்துத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகினர்.

இதற்கிடையே, ரத்து செய்யப்பட்ட நீட் தேர்வு ஜூன் 21ஆம் தேதியன்று நடைபெறும் என்றும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது. அதேபோல, கடந்த முறை நீட் தேர்வு வினாத்தாள் டெலிகிராம் செயலி மூலம் கசிந்தது விசாரணையில் தெரியவந்ததால், தேர்வு முடியும் வரை அந்த செயலிக்கு மத்திய அரசு தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 21) நாடு முழுவதும் நீட் மறுதேர்வு நடைபெறவுள்ளது. இதில் சேலத்தில் மட்டும் 20-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் நீட் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக, சேலம் அரசு கலைக்கல்லூரி, அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி, சின்ன திருப்பதி ஜெயராம் பப்ளிக் பள்ளி, செவ்வாய்பேட்டை, அயோத்தியாபட்டினம், அம்மாபேட்டை, கன்னங்குறிச்சி மற்றும் கொண்டலாம்பட்டி பகுதிகளில் உள்ள பிரபல மெட்ரிக் மற்றும் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் ஆகியவற்றில் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நீட் தேர்வு சிறப்பு ரயில்கள்

மேலும், நாளை மதியம் 2 மணி - 5 மணி வரை நடைபெறும் நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் ஒரு மணிக்குள், அந்தந்த மையங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், சேலத்தில் நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்காக, சின்னசேலம்-சேலம் மற்றும் திருப்பத்தூர்-சேலம் இடையே நாளை (ஜூன் 21) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளதாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி, சின்னசேலத்தில் இருந்து நாளை காலை 10 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், 11.20-க்கு சேலம் வந்தடையும். அதேபோல, திருப்பத்தூரில் இருந்து ஞாயிறு காலை 7.45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், காலை 10.45-க்கு சேலம் வந்தடையும். இந்த சேவையினை நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் என ரயில்வே நிர்வாகம் தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நீட் குளறுபடி

இந்தியாவில் உள்ள MBBS, BDS மற்றும் AYUSH போன்ற மருத்துவ படிப்புகளில் சேருவதற்கான தகுதி மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் விதமாக ஆண்டுதோறும் நீட் (NEET) தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இந்த தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) நடத்தி வருகிறது.

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இந்நிலையில், மே 3 அன்று நடந்துமுடிந்த தேர்வு குளறுபடிகளுக்கு பொறுப்பேற்று, மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சியினரும், கல்வி ஆர்வலர்களும் தரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்பு குரல்கள் வலுத்தது.

ஆனால், மறுதேர்வில் எந்தவித குளறுபடிகளும் நிகழாமல் இருக்க, கல்வித்துறை தகுந்த ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. 2 நாட்களுக்கு முன்னர், வினாத்தாள்கள் பலத்த பாதுகாப்புடன் தேர்வு மையங்களுக்கு விமான மூலம் வந்தடைந்தது. அங்கிருந்து பாதுகாப்பான வாகனங்களில் காவல்துறையினர் புடைசூழ அந்தந்த தேர்வு மையங்களுக்கு வினாத்தாள்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டு, பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்முறை அனைத்தையும் கவனமாக தேசிய தேர்வு முகமை கவனமாக கையாண்டு வருகிறது. மேலும், தேர்வெழுதும் மாணாக்கர்களின் வசதிக்காகவும் மத்திய ரயில்வே துறையும், சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது. அந்தவகையில், சேலத்திற்கு நீட் தேர்வெழுத செல்லும் மாணவர்களின் வசதிக்காக, சிறப்பு ரயில் சேவையை சேலம் ரயில்வே கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.

TAGGED:

NEET EXAM
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நீட் தேர்வு
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SPECIAL TRAINS FOR NEET EXAM

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