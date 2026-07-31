ETV Bharat / state

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற சென்ற அதிகாரிக்கு சரமாரி அடி உதை: பெண் உட்பட 4 பேர் கைது

காயமடைந்த அண்ணாதுரையை போலீசார் மீட்டு, மேட்டூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அவருக்கு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற சென்ற அதிகாரிக்கு சரமாரி அடி உதை
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற சென்ற அதிகாரிக்கு சரமாரி அடி உதை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 5:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: மேட்டூர் அருகே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற சென்ற அதிகாரி மீது சரமாரியாக தாக்குதல் நடத்தியதாக பெண் உட்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சேலம் மாவட்டம் கொளத்தூர் அருகே உள்ள பண்ணவாடி ஊராட்சி சந்திரிகாபுரத்தில் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வந்த பாதையை, தனி நபர்கள் சிலர் ஆக்கிரமித்து பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். இதனால் மக்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டு வந்ததாக தெரிகிறது.

இதையடுத்து, இந்த பாதை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி தரும்படி அப்பகுதியில் வசித்து வந்த விஜயகுமார் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், 12 வாரங்களில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற உத்தரவிட்டது .

இதையும் படிங்க: சென்னையில் ரூ. 1 கோடி சொத்துக்காக தாய், தம்பி கொலை - சகோதரர்கள் கைது

வரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதியுடன் நீதிமன்றத்தின் காலக்கெடு நிறைவடைவதால், நேற்று கொளத்தூர் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரான (பிடிஓ) அண்ணாதுரை, அங்கு ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற சென்றார்.

அப்போது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஆக்கிரமிப்பாளர்கள், அதிகாரிகளை தடுத்து நிறுத்தினர். இதையடுத்து, அவர்களிடம் பிடிஓ மற்றும் போலீசார் சுமார் மூன்று மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

ஆனால், ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் சமாதானம் அடையவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றுமாறு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அண்ணாதுரை, போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அவரை சரமாரியாக தாக்கி கீழே தள்ளிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதில் காயமடைந்த அண்ணாதுரையை போலீசார் மீட்டு, மேட்டூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அவருக்கு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அண்ணாதுரை அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், தாக்குதலில் ஈடுபட்ட செல்வராணி, செல்லமுத்து, கார்த்தி, நடராஜன் ஆகிய 4 பேரை கைது செய்தனர்.

அரசு அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தல், கொலை முயற்சியில் ஈடுபடுதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் அவர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

நீதிமன்ற ஆணைக்கிணங்க, ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற சென்ற வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் சேலத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னதாக, ஆக்கிரமிப்பாளர்களில் ஒருவரான பெண் மீதும் பிடிஓ அதிகாரி அண்ணாதுரை தாக்குதல் நடத்தியதாக தெரிகிறது. இதுதொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.

TAGGED:

சேலம் செய்திகள்
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்
ஆக்கிரமிப்பு
ENROACHMENT
SALEM BDO OFFICER ATTACKED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.