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இடைக்கால ஓய்வூதியம் கோரி ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியர் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டம்

ஓய்வு பெற்றதில் இருந்து எனது மருத்துவ செலவிற்கும் குடும்ப செலவிற்கும் பணமில்லாமல் தவித்து வருகிறேன் என்று ஓய்வுபெற்ற இணை பேராசிரியர் வைத்தியநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

இடைக்கால ஓய்வூதியம் வழங்க வலியுறுத்தி ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டம்
இடைக்கால ஓய்வூதியம் வழங்க வலியுறுத்தி ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 10:57 PM IST

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சேலம்: இடைக்கால ஓய்வூதியம் வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறி, சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக பதிவாளரை கண்டித்து, ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியர் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை தொடங்கி உள்ளார்.

சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில். இணை பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் முனைவர் வி.வைத்தியநாதன். ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு ஓய்வு பெற்ற அவருக்கு இதுவரை இடைக்கால ஓய்வூதியம் வழங்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இதுதொடர்பாக அவர் பல்கலை நிர்வாகத்திற்கு பலமுறை முறையீடு செய்தும் நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்கப்படவில்லை. இதனால், அதிருப்தி அடைந்த வைத்தியநாதன் இன்று பல்கலை வளாகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள பெரியார் சிலை முன்பு காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளார்.
தனிநபராக தொடங்கியுள்ள இந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டம், தனது கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை தொடர்ந்து நடைபெறும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓய்வு பெற்ற இணை பேராசிரியர் வைத்தியநாதன்
ஓய்வு பெற்ற இணை பேராசிரியர் வைத்தியநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுதொடர்பாக, வைத்தியநாதன் கூறுகையில், "அரசு, அரசாணையை வெளியிட்டாலும் ஓய்வூதியம் தர முடியாது என அறிவித்துள்ள பதிவாளரை உடனடியாக பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும்.

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பணியாளர் பங்களிப்பு தொகையை பல்கலைக்கழகமே தன்வசம் வைத்திருக்கும் நிலையில் அரசு, ஓய்வூதியதாரர் நிதியை விடுவிக்கவில்லை என அரசு மீது பொய்யான குற்றச் சாட்டுகளை கூறியவர் பதிவாளர். உண்மைக்கு மாறான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து அவர் மீது உடனடியாக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ள இடைக்கால ஓய்வூதியத்தை உடனடியாக வழங்கிட வேண்டியும், பெரியார் பல்கலைக்கழக பெரியார் சிலை முன்பு, பெரியார் பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 17 முதல் காலவரையற்ற தொடர் உண்ணாவிரதம் இருக்க முடிவு செய்து, அதன்படி போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளேன். எனவே தமிழக அரசு இதன் மீது உரிய கவனம் செலுத்திட வேண்டும்.

ஓய்வு பெற்ற மாதத்தில் இருந்து எனது மருத்துவ செலவிற்கும் குடும்ப செலவிற்கும் பணமில்லாமல் தவித்து வருகிறேன்' என்று தெரிவித்தார்.

ஓய்வு பெற்ற இணை பேராசிரியரின் உண்ணாவிரத போராட்டம் குறித்து பெரியார் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் வி.ராஜிடம் நேரில் விளக்கம் கேட்டோம். அப்போது அவர் கூறுகையில், "பல்கலைக்கழகத்தில் நிறைய பேராசிரியர்கள் ஓய்வு பெற்று உள்ளனர். அவர்களுக்கு இடைக்கால ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுவது குறித்து நிதி குழு மற்றும் ஆட்சி குழு கூட்டங்கள் கூட்டி , அதன் பிறகு முடிவெடுத்து வழங்கப்படும்.

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இந்த கூட்டங்கள் கூட்டுவது குறித்து, மாநில நிதித்துறை செயலர், உயர்கல்வித்துறை செயலர் ஆகியோர் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்.

ஓய்வுபெற்ற இணை பேராசிரியர் வைத்தியநாதன் இடைக்கால ஓய்வூதியம் குறித்து அவருக்கு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது" என்று கூறினார்.

TAGGED:

RETIRED PROFESSOR HUNGER STRIKE
INTERIM PENSION PROTEST
INDEFINITE FAST PROVISIONAL PENSION
சேஸம் பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
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