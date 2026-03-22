சாயப்பட்டறை அமைக்க எதிர்ப்பு; கடவுளிடம் மனு கொடுத்த பொதுமக்கள்
ஜவுளி பூங்கா என்ற பெயரில் சுமார் 60 சாயப்பட்டறைகள் மற்றும் 30 சலவை பட்டறைகள் அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக விவசாயிகள், ஊர்மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : March 22, 2026 at 4:10 PM IST
சேலம் : சாயப்பட்டறை அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நூதன முறையில் தாம்புல தட்டுடன் ஊர்வலமாக சென்று வெண்ணங்கொடி முனியப்பன் சாமியிடம் ஊர்மக்கள் மனு அளித்துள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம், ஜாகிர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் ஜவுளி பூங்கா எனும் பெயரில் சாயப்பட்டறைகள் அமைப்பதற்கு கடந்த 5 மாதங்களாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மற்றும் நீர் ஆதார பாதுகாப்பு இயக்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும் மாவட்ட நிர்வாகத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகளோ அவர்களின் கோரிக்கையை கேட்க செவிசாய்க்கவில்லை என குற்றம்சாட்டுகிறார்கள்.
வெண்ணங்கொடி முனியப்பன் சாமியிடம் மனு அளித்து போராட்டம்
அதனையடுத்து, இன்று (மார்ச் 22) அப்பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள், நீர் ஆதார பாதுகாப்பு இயக்கத்துடன் இணைந்து, வெண்ணங்கொடி முனியப்பன் சாமியிடம் மனு அளித்து நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சுமார் 200-க்கு மேற்பட்ட மக்கள் தாம்பூல தட்டில் பூ, பழம், பூஜை பொருட்கள் மற்றும் கோரிக்கை மனுவை வைத்து ஊர்வலமாக சென்று, சேலம் வெண்ணங்கொடி முனியப்பன் கோவிலுக்கு சென்று, முனியப்பனிடம் மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில், “சேலம் ஜாகிர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் ஜவுளி பூங்கா என்ற பெயரில் சுமார் 60 சாயப்பட்டறைகள் மற்றும் 30 சலவை பட்டறைகள் அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த பகுதி சேலம் மாநகராட்சிக்கும் சுற்று வட்டார கிராமங்களுக்கும் குடிநீர் ஆதாரமாகவும், விவசாய ஆதாரமாகவும் உள்ளது. இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் 15 கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள விவசாய நிலம் நிலத்தடி நீர் காற்று ஆகியவை மாசடைந்து விவசாயமும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும் பறிபோகும் அபாயம் உள்ளது.
ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் பல சாயப்பட்டறைகள் கழிவுகளை சுத்திகரிக்காமல் நிலத்தடி பகுதிக்குள் விடுகின்றன. இதனால் பெருந்துறை சிப்காட் பகுதியில் 37 கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் மாசடைந்து, அப்பகுதி குடிநீர் குடிப்பதற்கு உகந்தது அல்ல என அரசாங்கமே அறிவிப்பு பலகை வைத்துள்ளதை நாடு அறியும். சாயப்பட்டறைகள் சேலத்தில் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் வகைப்படுத்தல்படி, மாநகராட்சி எல்லைக்குள் அமைக்க கூடாது. சுமார் 40 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட குடிநீர் குட்டையும் ஜாஹிர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கு தலைமையேற்று செயல்படும் தனியார் ஆலை நிறுவன அதிபர் மீது சாயக்கழிவு சட்டவிரோதமாக வெளியேற்றும் புகார்கள் உள்ளன. அவரே தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் உறுப்பினராகவும் இருப்பதால் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுமக்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி விவசாயிகளை அழிக்கும் இந்த திட்டத்திற்கு அரசு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது. சாயப்பட்டறைகள் மற்றும் சலவை பட்டறைகள் அமைப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வெண்ணங்கொடி முனியப்பன் சாமியிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளோம்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் கூறுகையில், எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடிவரும் எங்களை மாவட்ட நிர்வாகம் அழைத்து கூட பேசவில்லை. இதுகுறித்து வாக்குறுதி அளிக்கும் கட்சியினருக்கு எங்களின் ஆதரவு இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.