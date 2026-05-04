சேலம் வடக்கு தொகுதியில் வெற்றியைத் தக்க வைக்கப்பாரா அமைச்சர்? - இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் ராஜேந்திரன், பாமக சார்பில் சதாசிவம் எம்எல்ஏ, தவெக சார்பில் சிவகுமார், நாதக சார்பில் குணசீலா உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:48 AM IST
சேலம் வடக்கு (சேலம்): சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சேலம் வடக்கு தொகுதி அமைச்சர் போட்டியிடும் நட்சத்திரத் தொகுதியாக உள்ள நிலையில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்தில் சேலம் தெற்கு, சேலம் வடக்கு, சேலம் மேற்கு, எடப்பாடி உள்பட மொத்தம் 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. நட்சத்திரத் தொகுதியான சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் யார்? வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு வாக்காளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்
நூற்றாண்டைக் கடந்த கடந்த அரசுக் கல்லூரி,லீ பஜார், உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது சேலம் வடக்கு தொகுதி மாநகராட்சிக்குள் வருகிறது. சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன் போட்டியிடும் தொகுதி. இந்த தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் தற்போதைய மேட்டூர் எம்எல்ஏ சதாசிவம், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் சிவகுமார், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் குணசீலா உள்பட மொத்தம் 14 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.
வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்
ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்துச் சென்றனர். இத்தொகுதியில் 1,14,816 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,21,224 பெண் வாக்காளர்களும், 48 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,36,088 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்த தொகுதியில் மட்டும் சுமார் 87.42% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 72.06% வாக்குகள் பதிவானது. இந்த முறை 15.36% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்
2011-ல் அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவும், 2016, 2021 ஆகிய தேர்தல்களில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் ராஜேந்திரனும் தொடர்ந்து இரண்டு முறை போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தற்போதைய அமைச்சர் ராஜேந்திரன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் சரவணனை 9,873 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். அதேபோல், 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட ராஜேந்திரன், 7,588 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2016
|ராஜேந்திரன்
|திமுக
|2021
|ராஜேந்திரன்
|திமுக