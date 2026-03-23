எஸ்.ஜி.சூர்யா மீதான வழக்கு - காவல்துறைக்கு உத்தரவு

வரும் ஏப்ரல் 16- ஆம் தேதிக்குள் காவல்துறை பதிலளிக்க வேண்டும்; அதுவரை எஸ்.ஜி.சூர்யா மீது காவல்துறை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 7:05 PM IST

சென்னை: திமுகவுக்கு எதிரான கருத்துகளைத் தெரிவித்ததற்காக பாஜகவின் மாநில இளைஞரணித் தலைவர் எஸ்.ஜி.சூர்யா மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் அவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என காவல் துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க தவறியதாக திமுக அரசைக் கண்டித்து பாஜகவின் மகளிரணி சார்பில் சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் கடந்த பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள கட்சிகளான அதிமுக, பாமக, அமமுக, தமாக உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் மற்றும் பாஜகவின் மாவட்ட, மாநில நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பாஜகவின் மாநில இளைஞரணித் தலைவர் எஸ்.ஜி.சூர்யா, பாஜக எஸ்டி அணியின் மாநில தலைவர் சுமதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர்.

அப்போது பேசிய பாஜக மாநில இளைஞரணித் தலைவர் எஸ்.ஜி.சூர்யா, "திமுக ஆட்சியில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் 34,497 பள்ளி சிறுமிகள் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளனர். பெண்களின் பாதுகாப்பை திமுக அரசு உறுதி செய்ய தவறிவிட்டது. இத்தகைய தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபடும் திமுக நிர்வாகிகள் மீது காவல் துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை" என தெரிவித்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க: ஆந்திராவில் இருந்த பூர்வீகம்: விடாமல் தேடி கண்டறிந்த தெலுங்கு பேசும் கோயம்புத்தூர் மக்கள்

இவரது பேச்சு பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலும், திமுகவை அவமதிக்கும் வகையிலும் இருப்பதாகக் கூறி சிவக்குமார் என்பவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் எஸ்.ஜி. சூர்யா மீது சேலம் டவுன் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி எஸ்.ஜி.சூர்யா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நிர்மல்குமார் முன்பு இன்று (மார்ச் 23) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, இந்த வழக்கு தொடர்பாக வரும் ஏப்ரல் 16- ஆம் தேதிக்குள் காவல்துறை பதிலளிக்க வேண்டும்; அதுவரை எஸ்.ஜி.சூர்யா மீது காவல் துறை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

இதையும் படிங்க: தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு பின் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது: சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

