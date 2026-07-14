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மனைவி கோபித்து சென்றதால் விபரீத முடிவு: 2 குழந்தைங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்க?

கணவன் - மனைவி பிரச்னையில் எந்த தவறும் செய்யாத குழந்தைகள் பலியான சம்பவம் சேலத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரிதிநிதித்துவ படம்
பிரிதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 3:24 PM IST

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சேலம்: மனைவி கோபித்துக் கொண்டு சென்றதால் விரக்தி அடைந்த கணவன், தனது இரண்டு குழந்தைகளை கொன்று, தானும் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் சேலத்தில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் தாலுகா ஆண்டிக்கரையை அடுத்த மங்கலூரை சேர்ந்தவர் வல்லரசு ( 27). கட்டடத் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வருகிறார்.

இவருக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரியா (25) என்பவருடன் திருமணம் ஆனது. இவர்களுக்கு மைவிழி (4), தர்ஷன் (2) என இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தனர்.

இதனிடையே, நேற்று முன்தினம் பிரியாவுக்கும், அவரது மாமியாருக்கும் இடையே பிரச்சினை ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. பின்னர் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கணவன் - மனைவி இடையேயும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பிரியா கோபித்துக் கொண்டு ராஜகணபதி நகரில் உள்ள தனது தாயார் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.

இதையடுத்து, அவரை சமாதானம் செய்து அழைத்து வருவதற்காக, வல்லரசு தனது குழந்தைகளுடன் தனது மாமியார் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.

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ஆனால், பிரியா சமாதானம் அடையவில்லை. இதையடுத்து, இரவு ஆனதால், தனது இரு குழந்தைகளுடன் மாமியார் வீட்டிலேயே தனி அறையில் தூங்கச் சென்றார் வல்லரசு.

இந்நிலையில், இன்று காலை நீண்டநேரமாகியும் அறையின் கதவு திறக்கப்படவில்லை. இதனால் சந்தேகமடைந்த மனைவி பிரியாவும், அவரது தாயாரும் கதவை தட்டினர். ஆனால் கதவு திறக்கப்படவில்லை.

பின்னர் அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன் கதவை உடைத்து பார்த்த போது, இரண்டு குழந்தைகளும், வல்லரசும் சடலமாக கிடந்தனர்.

இதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அவரது குடும்பத்தினர், போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர். இதன்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மேட்டூர் போலீசார், மூன்று பேரின் சடலங்களை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், இரு குழந்தைகளையும் கொன்று, வல்லரசு தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டது தெரியவந்தது. இந்த சம்பவம் சேலம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

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