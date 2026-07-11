வியட்நாம் படகு விபத்து; சேலத்தை சேர்ந்த ஒருவர் பலி
உயிரிழந்த ஸ்ரீதர் சேலத்தில் ஹை க்யூ என்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் எனும் நிறுவனத்தை நடத்தி வந்துள்ளார்.
Published : July 11, 2026 at 10:05 PM IST
சேலம்: வியட்நாம் நாட்டின் ஃபூ குவோக் தீவு அருகே இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் சென்ற படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், சேலத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீதர் என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
வியட்நாம் நாட்டின் ஃபூ குவோக் தீவு அருகே இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் சென்ற படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 10 பேர், ஆந்திராவை சேர்ந்த 3 பேர், கேரளத்தைச் சேர்ந்த 2 பேர் என மொத்தம் 15 இந்தியர்கள் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இந்த கோர விபத்தில் இறந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேரில் சேலத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீதர் என்பவரும் ஒருவர் ஆவார். உயிரிழந்த ஸ்ரீதர் சேலத்தில் ஹை க்யூ என்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் எனும் நிறுவனத்தை நடத்தி வந்துள்ளார். ஓப்போ, ஐ போன் மற்றும் லாவா உள்ளிட்ட செல்போன்களின் விநியோகஸ்தராக அவர் இருந்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையிலேயே லாவா நிறுவனம் சிறப்பாக செயல்பட்ட விநியோகஸ்தர்களை வியட்நாமுக்கு இன்ப சுற்றுலா அழைத்துச் சென்றுள்ளது. அவ்வாறு ஃபூ குவோக் தீவு அருகே படகில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தபோதே திடீரென படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளாகி உள்ளது.
உயிரிழந்த ஸ்ரீதருக்கு கார்த்திக், ஹரிணி என இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர். இதில், கார்த்திக் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள நிறுவனம் ஒன்றிலும், ஹரிணி ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள நிறுவனத்திலும் வேலை பார்த்து வருகின்றனர். இவர்கள் இருவருக்கும் இன்னும் திருமணமாகவில்லை என கூறப்படுகின்றது. இந்த சூழலிலேயே அவர் சுற்றுலா சென்ற இடத்தில் பரிதாபமாக ஸ்ரீதர் உயிரிழந்துள்ளார்.
15 இல் 10 பேர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்
இப்போது வரை இந்த படகு விபத்தில் 15 உயிரிழந்திருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதில், 10 பேர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
உதவி எண் அறிவிப்பு
படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளின் குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும் உதவும் விதமாக ஹோ சி மின் நகரில் உள்ள இந்திய தூதரகத்திலும், ஹனோயில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், அவற்றின் உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. +84362817930, +84915523714 மற்றும் +84334520414 ஆகிய தொலைபேசி எண்களை தொடர்புக் கொண்டு உதவி கோரலாம்.