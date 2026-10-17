சேலம் உள்பட 17 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுவதுடன், அவ்வப்போது கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 17, 2026 at 10:11 PM IST
சென்னை: சேலம், கோயம்புத்தூர் உள்பட 17 மாவட்டங்களில் நாளை (அக்.18) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "வட தமிழ்நாடு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு கடலோர ஆந்திர பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. அதேபோல், கர்நாடக கடலோர பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளிலிருந்து குமரிக்கடல் பகுதிகள் வரை, ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது. லட்சத்தீவின் வடக்கு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. லட்சத்தீவின் வடக்கு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியிலிருந்து தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் வரை, கேரளம் மற்றும் தமிழ்நாடு பகுதிகள் வழியாக ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, நாளை (அக்.18) நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், அரியலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழ்நாட்டில் அநேக இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னை பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு
சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நாளை (அக்.18) வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அவ்வப்போது கனமழை பெய்யக்கூடும்.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
கேரளம்-கர்நாடக கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவுப் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே, இப்பகுதிகளை மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
பதிவான மழை அளவுகள்
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் உத்திரமேரூர் (காஞ்சிபுரம்) 15 செ.மீ., மணலூர்பேட்டை (கள்ளக்குறிச்சி), பெரம்பலூர், லப்பைக்குடிகாடு (பெரம்பலூர்) ஆகிய பகுதிகளில் தலா 12 செ.மீ., லக்கிநாயக்கன்பட்டி (கள்ளக்குறிச்சி), ஏலூர்பட்டி (திருச்சி) ஆகிய பகுதிகளில் தலா 11 செ.மீ., புதுச்சேரி டவுன், புதுச்சேரி, செங்கம் (திருவண்ணாமலை) ஆகிய பகுதிகளில் தலா 10 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது" இவ்வாறு வானிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பரவலாக மழை
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழையும் பதிவாகியுள்ளதால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சென்னையில் பெரம்பூர், தேனாம்பேட்டை, கோடம்பாக்கம், நுங்கம்பாக்கம், வள்ளுவர் கோட்டம், அண்ணா சாலை, சென்ட்ரல், பாரிமுனை, வண்ணாரப்பேட்டை, திருவெற்றியூர், எண்ணூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தற்போது மழை பெய்து வருகிறது.