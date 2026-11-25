நகைக்காக சேலம் முதிய தம்பதி கொலை- பீகார் இளைஞருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை
காவல்துறையினரின் விசாரணையில் தனது கடன் பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்காக தம்பதியினரைத் தாக்கிக் கொலை செய்து அவர்களிடம் இருந்து தங்க நகைகள் கொள்ளையடித்ததை பீகார் இளைஞர் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 10:52 PM IST
சேலம்: ஜாகீர் அம்மாப்பாளையத்தில் முதிய தம்பதியைக் கொலை செய்து தங்க நகைகளைக் கொள்ளையடித்த வழக்கில் பீகார் இளைஞருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதித்து சேலம் மகிளா நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு மே 11- ஆம் தேதி சேலம் மாநகரம், சூரமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட ஜாகீர் அம்மாப்பாளையத்தில் மளிகைக்கடை நடத்தி வந்த முதிய தம்பதியான பாஸ்கரன் (வயது 70)- வித்யா (வயது 65) ஆகியோர் அவர்களது வீட்டிற்குள் தாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டனர்.
அத்துடன், அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 10 1/4 சவரன் தங்க நகையும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சம்பவம், ஜாகீர் அம்மாப்பாளையம் மட்டுமின்றி, சேலம் மாவட்டம் முழுவதும் மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து விரைந்துச் சென்ற சூரமங்கலம் காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்திருந்தனர். அப்போது காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் நகைக்காக, முதிய தம்பதி கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, 288/25, பிரிவு 103, 309(4) BNS-ன் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தனர்.
அதன் அடிப்படையில், அதே பகுதியில் டைல்ஸ் ஒட்டும் வேலைச் செய்து வந்த பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் குமார் (வயது 33) என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டிருந்தனர். விசாரணையில், தனது கடன் பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்காக தம்பதியினரைத் தாக்கிக் கொலை செய்து அவர்களிடம் இருந்து தங்க நகைகள் கொள்ளையடித்ததை ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.
இதையடுத்து, அவரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய காவல்துறையினர், நீதிமன்றக் காவலில் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். அவர் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் பிணையில் வெளிவராதபடி, சேலம் மாநகர காவல் ஆணையாளர் ஏ.ஜி.பாபுவின் வழிகாட்டுதலிலும், காவல் துணை ஆணையாளர் (வடக்கு) மற்றும் காவல் உதவி ஆணையாளர் ஆகியோரின் மேற்பார்வையிலும், சூரமங்கலம் காவல் நிலைய காவல் ஆய்வாளர்கள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருந்தனர்.
இந்த வழக்கு சேலம் மகிளா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் குறித்த காலத்தில் இவ்வழக்கு தொடர்பான கோப்புகளை காவல்துறையினர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருந்தனர். இதையடுத்து, இவ்வழக்கு தொடர்பாக இன்று (நவ.25) தீர்ப்பளித்துள்ள சேலம் மகிளா நீதிமன்றம், குற்றவாளி சந்தோஷ் குமாருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும், ரூபாய் 1,500 அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
இவ்வழக்கில் குற்றவாளிக்கு விரைந்து தண்டனை பெற்று தந்த காவல் அதிகாரிகளை சேலம் மாநகர காவல் ஆணையாளர் ஏ.ஜி.பாபு வெகுவாகப் பாராட்டினார்.