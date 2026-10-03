சேலம் முதிய தம்பதி கொலை வழக்கு: சரணடைந்த இருவரிடம் இருந்து 13 சவரன் நகை மீட்பு
போலீசார் விசாரணையில் குடிக்கவும், திருமணத்திற்கும் பணம் வேண்டும் என திருடியதாக இருவரும் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 3, 2026 at 1:57 PM IST
சேலம்: முதிய தம்பதி கொலை வழக்கில் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் சரணடைந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்து 13 சவரன் நகையை மீட்டுள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம் காடையாம்பட்டி, குண்டுக்கல் அருகே ராமப்பகொட்டாய் பகுதியில் வசித்தவர் ஜெயராமன் (85). இவரது மனைவி அமராவதி (70). இவர்களை கடந்த ஜூலை 20 ஆம் தேதி மர்ம நபர்கள் கொலை செய்து, அவர்களிடம் இருந்து தோடு, மூக்குத்தி ஆகிய தங்க நகைகளை பறித்துச் சென்றனர்.
இந்த இரட்டை கொலை சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து சேலம் சரக டி.ஐ.ஜி மற்றும் எஸ்.பி ஆகியோர் தொடர்ந்து விசாரித்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று (அக்.2) காடையாம்பட்டி, சந்தைப்பேட்டையை சேர்ந்த தினேஷ்குமார் (32) மற்றும் காட்டுவளவை சேர்ந்த சூர்யா (26) ஆகியோரை தீவட்டிப்பட்டி போலீசார் கைது செய்தனர்.
இது குறித்து தீவட்டிப்பட்டி போலீசார் கூறுகையில், “தினேஷ்குமார் என்பவர் முடிதிருத்தும் தொழிலாளியாக பணியாற்றி வந்துள்ளார். அவருக்கு போதை பழக்கம் உள்ளது. அவரது நண்பரான சூர்யா என்பவர், தனது திருமணத்துக்கு பணம் தேவை என தினேஷ்குமாரிடம் கேட்டார்.
அதற்கு அவர், எனக்கு மது குடிக்க பணம் தேவை, உனக்கு கல்யாணத்துக்கு பணம் தேவை. அதனால் நாம் இருவரும் சேர்ந்து திருடலாம் என முடிவு செய்துள்ளனர். அதனையடுத்து, காடையாம்பட்டி லட்சுமி நகரை சேர்ந்த சுமன் என்பவர் குடும்பத்துடன் வேளாங்கண்ணி சென்ற போது, அவரது வீட்டில் இருந்து 3 பவுன் நகையை திருடி, இருவரும் ஜாலியாக ஊர் சுற்றி உள்ளனர்.
அதன் பின்னர், அன்று இரவே குண்டுக்கல் ராமப்பக்கோட்டாய் புளியமர பஸ் ஸ்டாப் அருகே சென்ற போது முதிய தம்பதியின் வீட்டின் கதவு திறந்திருந்ததை கவனித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, சூர்யாவை வெளியே நிற்க வைத்து விட்டு, தினேஷ்குமார் உள்ளே சென்று தம்பதியை கட்டையால் அடித்து இருவரையும் கொன்று விட்டு, அவர்களிடம் இருந்து தோடு, மூக்குத்தி ஆகியவற்றை திருடிச் சென்றனர்.
இதுமட்டுமின்றி, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம், ஜோடுகுளி புதூரில் ஒரு வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 2 பவுன் நகையை திருடியுள்ளனர். அதே போன்று, ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி தொப்பூரில் உள்ள தினேஷ்குமாரின் அத்தை செண்பகவள்ளி, குடும்பத்துடன் திருவண்ணாமலை சென்றார். இந்த தகவலை அறிந்த, இருவரும் அங்கும் கைவரிசை காட்டியுள்ளனர். அங்குகிருந்து 8 பவுன் நகை மற்றும் பணத்தை திருடியுள்ளனர்.
திருடிய நகைகளை, இருவரும் நாகசம்பட்டி அடகு கடைகளில் வைத்து பணம் பெற்று ஜாலியாக ஊர் சுற்றி வந்தனர். தொடர் திருட்டு சம்பவத்தையடுத்து, தனிப்படை போலீசார் சில நாட்களாக நகை கடைகளில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதனை அறிந்த தினேஷ்குமார் போலீசாரிடம் சிக்கிவிடுவோம் என பயந்து, சூர்யாவை அழைத்துக் கொண்டு நேற்று காடையாம்பட்டி தெற்கு வி.ஏ.ஓ., சுதாகர் முன், முதிய தம்பதியை கொன்றது உள்ளிட்ட திருடிய விவரங்களை தெரிவித்து சரண் அடைந்தனர்.
அதனையடுத்து, இருவர் மீதும் கொலை, திருட்டு என 4 வழக்குகள் பதிவு செய்து அவர்களை கைது செய்தோம். மேலும், அவர்களிடம் இருந்து 13 சவரன் நகைகளை மீட்டுள்ளோம்” என்று தெரிவித்தனர்.