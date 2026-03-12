சேலத்தில் உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை - ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கம் கவலை
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நீடித்தால் உணவகங்கள் மூடப்பட்டு, வெளியூரில் இருந்து தங்கிப் பணிபுரிபவர்கள், பயணிகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பினர் பாதிக்கும் நிலை ஏற்படும் என சேலம் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : March 12, 2026 at 7:44 PM IST
சேலம்: வணிக சிலிண்டர்களின் விநியோகத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாடு நீடித்தால், சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 3000 உணவகங்கள் ஓரிரு நாட்களில் மூடப்படும் நிலை ஏற்படும் என சேலம் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இஸ்ரேல், ஈரான் போர் சூழல் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு உணவகங்களை பெரும் அளவில் பாதித்துள்ளது. இதனால் வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் தடைபட்டுள்ளதால் கடந்த சில நாட்களாக பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களில் நட்சத்திர உணவு விடுதிகளில் தயாரித்து வழங்கப்படும் உணவுகள் பட்டியல் குறைந்துள்ளது.
அதேபோல தனியார் தங்கும் விடுதிகளிலும் உணவுகள் வழங்கப்படுவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சேலம் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் இன்று கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது பேசுகையில், ”சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை கடந்த மூன்று நாட்களாகவே வணிக சிலிண்டர்கள் விநியோகம் முற்றிலும் தடைபட்டுள்ளது. இதனால் சேலம் மாவட்ட அளவில் சிறிய மற்றும் பெரிய அளவிலான 3000 உணவகங்கள் தொடர்ந்து நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பழைய பேருந்து நிலையம், புதிய பேருந்து நிலையம், அம்மாபேட்டை, செவ்வாய்பேட்டை உள்ளிட்ட சேலம் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இயங்கி வரும் பிரபல ஹோட்டல்கள் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் விறகு அடுப்புகளை பயன்படுத்தி, உணவு தயாரித்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கி வருகின்றனர். ஓரிரு நாட்களில் 75 விழுக்காடு உணவகங்கள் மூடப்படும் நில ஏற்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவித்தனர்.
|இதையும் படிங்க: பெட்ரோல், சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு என அச்சம் - பங்க், கியாஸ் அலுவலகங்களில் குவிந்து வரும் மக்கள்
"தற்போது அவரவரிடம் உள்ள சிலிண்டர் இருப்பை பொறுத்து, ஒரு சில உணவகங்கள் படிப்படியாக மூடப்பட்டு வருவதாகவும், இதே நிலை நீடித்தால் உணவகங்கள் மூடப்பட்டு, வெளியூரில் இருந்து தங்கிப் பணிபுரிபவர்கள், பயணிகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பினர் பாதிக்கும் நிலை ஏற்படும். மத்திய, மாநில அரசுகள் தற்போதுள்ள இருப்பை கொண்டு 50 சதவீதம் வணிக சிலிண்டர்களை உணவகங்களுக்கு வழங்கினால் தற்போதுள்ள சூழலை சமாளிக்க முடியும்” எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.