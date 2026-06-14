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ரேஷன் கடையில் மாமூல் கேட்ட தவெக நிர்வாகி- கையும் களவுமாகப் பிடித்த பொதுமக்கள்

தொடர்ந்து அத்துமீறலில் ஈடுபடும் தவெக நிர்வாகிகளால் சேலத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

விவசாயியைத் தாக்கிய தவெக நிர்வாகி
விவசாயியைத் தாக்கிய தவெக நிர்வாகி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 5:39 PM IST

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சேலம்: சூரமங்கலம் பகுதியில் இயங்கி வரும் ரேஷன் கடை ஒன்றில் மாமூல் கேட்டதாக தவெக நிர்வாகியை பொதுமக்கள் கையும் களவுமாகப் பிடித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சேலம் மாநகராட்சியின் சூரமங்கலம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட 1- வது வார்டிற்குட்பட்ட ஜாகிர் பெரியமோட்டூர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் ரேஷன் கடையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகி எனக்கூறிக் கொண்டு ரூபாய் 3,000 மாமூல் கேட்ட நபரை பொதுமக்கள் கையும் களவுமாகப் பிடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

விவசாயியைத் தாக்கிய தவெக நிர்வாகி:

சேலம் மாவட்டம், தாரமங்கலம் அடுத்த அமரகுந்திப் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி அருணாச்சலம் (வயது 62) என்பவருக்கும் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் தவெக நிர்வாகி முத்தண்ணன் குடும்பத்தினருக்கும் ஏற்கனேவே வழித்தட பிரச்சனை இருந்து வந்துள்ளது. இந்த நிலையில் விவசாயி அருணாச்சலம் தனது விவசாய நிலத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை விவசாயத்திற்காக போர்வெல் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபொழுது பாறைகளின் துகள் அருகில் இருந்த முத்தண்ணன் வீட்டின் மேல் படிந்துள்ளது.

இதனை அடுத்து ஆத்திரமடைந்த முத்தண்ணன் தனது தந்தை பரந்தாமன், சகோதரர் சந்திரமோகன் உள்ளிட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் விவசாயி அருணாச்சலம் மற்றும் அவரது மனைவி வசந்தா ஆகியோரை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் காயமடைந்த தம்பதி, சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றன. இதுதொடர்பான காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இருதரப்பினரும் தொளசம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். இதையடுத்து, இருதரப்பின் மீதும் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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அத்துமீறலில் தவெக நிர்வாகிகள்:

சேலம் தவெக முன்னாள் நிர்வாகி மணிகண்டன் பல பெண்களிடம் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டது தமிழ்நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில் அந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் ரேஷன் கடையில் மாமூல் கேட்டதாக தவெக நிர்வாகியின் வீடியோவும், தாரமங்கலத்தில் தவெக நிர்வாகி, பக்கத்துக்கு வீட்டுத் தம்பதியினரைத் தாக்கிய வீடியோவும் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

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