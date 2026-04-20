'தேர்தல் களம் 2026'- சேலம் மாவட்டத்தில் வெல்லப் போவது யார்?
எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, தொடர்ந்து ஆறாவது முறையாகப் போட்டியிடுகிறார்.
Published : April 20, 2026 at 9:59 AM IST
சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் யாருக்கு செல்வாக்கு உள்ளது? என்பது குறித்தும், இந்த மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கடந்த கால தேர்தல்கள் குறித்தும் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
சேலம் மாவட்டத்தில் எத்தனை தொகுதிகள்?
தமிழ்நாட்டிலேயே சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக அதிக தொகுதிகள் உள்ள மாவட்டம் சேலம் ஆகும். இந்த மாவட்டத்தில் சேலம் வடக்கு, சேலம் மேற்கு, சேலம் தெற்கு, வீரபாண்டி, சங்ககிரி, மேட்டூர், ஓமலூர், எடப்பாடி, ஆத்தூர் (தனி), கெங்கவல்லி (தனி) ஏற்காடு (தனி) ஆகிய 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. ஏப்ரல் மாதத்தில் வெளியிடப்பட்ட புதிய வாக்காளர்கள் பட்டியலின் தரவுப்படி சேலம் மாவட்டத்தில் 27.80 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 13.82 லட்சம் ஆண் வாக்காளர்களும், 13.97 லட்சம் பெண் வாக்காளர்களும், 324 மூன்றாம் பாலினம் வாக்காளர்களும் அடங்குவர்.
எந்தெந்த தொகுதியில் எத்தனை வேட்பாளர்கள் போட்டி?
சேலம் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக சேலம் மேற்கு தொகுதியில் 31 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளார். சேலம் வடக்கு தொகுதியில் 14 பேரும், சேலம் தெற்கு தொகுதியில் 19 பேரும், வீரபாண்டியில் 20 பேரும், எடப்பாடியில் 16 பேரும், மேட்டூர் தொகுதியில் 18 பேரும், ஓமலூர் தொகுதியில் 15 பேரும், ஏற்காடு (தனி) தொகுதியில் 13 பேரும், கெங்கவல்லி தொகுதியில் 13 பேரும், ஆத்தூர் (தனி) தொகுதியில் 15 பேரும் போட்டியிடுகின்றனர்.
சேலம் மாவட்டத்தின் அடையாளம்
சேலம் மாநகர் பகுதியில் உள்ள 'மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் நுழைவுவாயில்', தாரமங்கலம் கைலாசநாதர் திருக்கோயில், மேட்டூர் அணை, ஏற்காடு சேர்வராயன்மலை, சங்ககிரி கோட்டை, கோட்டை அருள்மிகு பெரிய மாரியம்மன் திருக்கோயில், உத்தமசோழபுரம் கரபுரநாதர் திருக்கோயில் உள்ளிட்டவை சேலத்தின் பெருமைகளை பறைச்சாற்றும் அடையாளங்களாக உள்ளன.
தொழில்வளம் மிகுந்த சேலம் மாவட்டம்
சேலம் மாவட்டத்தில் விவசாயத்துக்கு அடுத்தப்படியாக ஜவுளித்தொழில் பிரதானமாக உள்ளது. பொதுவாக சேலம் மாநகர் பகுதிகளில் கைத்தறி நெசவு மற்றும் விசைத்தறி தொழிலை நம்பி லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். இங்கு தயாரிக்கப்படும் வெண்பட்டு வேட்டிகள், வெண்பட்டு சேலைகள், வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிமாவட்டங்களுக்கும் ஏற்றுமதியாகின்றன. அனைத்து விதமான துணிநூல் ஆடைகளும் இங்கு நெசவு செய்யப்படுகின்றன.
இதனால் கார்மெண்ட்டுகள் அதிகளவில் உள்ளன. இதன்மூலம் பெண்கள் அதிகளவில் வேலைவாய்ப்பை பெற்று வருகின்றனர். அதேபோல், சேலம் வெள்ளிப் பொருட்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் தனி இடம் உள்ளது. வெள்ளிக்கொலுசு தொழிலில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சேலத்து மாம்பழம் மற்றும் புவிசார் குறியீடு பெற்ற ஜவ்வரிசி என சொல்லிக் கொண்டே போகலாம்.
சேலத்தில் ஜொலிக்கும் நிறுவனங்கள்
சேலம் என்றாலே நமக்கு நினைவுக்கு வருவது சேலம் உருக்காலை. மத்திய அரசின் நவரத்தின நிறுவனங்களில் ஒன்று சேலம் உருக்காலை. ரிஃப்ராக்டரி கம்பெனி லிமிடெட், ஜேஎஸ்டபிள்யூ போன்ற நிறுவனங்கள் சேலத்தை ஜொலிக்க வைக்கின்றன.
சேலம் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
கைத்தறி நெசவாளர்கள் மற்றும் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் நிறைந்தது சேலம் தெற்கு தொகுதி. சேலம் மாநகராட்சி பகுதிக்குள் அமைந்துள்ளது. இந்த தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் வினோத், திமுக சார்பில் லோகநாதன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் தமிழன் ஆ.பார்த்திபன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சோபியா வீரசமர் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். 2011, 2016, 2021- ல் நடந்த தேர்தல்களில் அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதிமுக கோட்டையாகத் திகழும் இந்த தொகுதியில் தற்போது நான்குமுனை போட்டி நிலவுகிறது.
சேலம் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
சேலம் உருக்காலை, சேலம் ரயில்வே கோட்ட அலுவலகம், சேலம் ஜங்க்ஷன் ரயில் நிலையம், குரங்குச்சாவடி சேகோசர்வ், தமிழ்நாடு மேக்னசைட் நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம், பன்மாடி வெள்ளிக்கொலுசு வளாகம் அமைந்துள்ள தொகுதி சேலம் மேற்கு தொகுதி. விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் நிறைந்த தொகுதியாகும்.
இந்த தொகுதியில் ராமதாஸ் தரப்பைச் சேர்ந்தவரும் தற்போதைய எம்எல்ஏவுமான அருள், அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கார்த்தி, திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் முன்னாள் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அழகாபுரம் மோகன்ராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் லட்சுமணன், நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
2011, 2016-ல் அதிமுகவும், 2021-ல் அதிமுக கூட்டணியில் பாமகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. தொடர்ந்து இரண்டு முறை அதிமுகவைச் சேர்ந்த வெங்கடாஜலம் எம்எல்ஏவாக பணியாற்றியுள்ளார். இந்தமுறை வெங்கடாஜலத்துக்கு மேட்டூர் தொகுதியில் போட்டியிட அதிமுக தலைமை வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
லீ பஜார் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது சேலம் வடக்கு தொகுதி. சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன் போட்டியிடும் தொகுதி. இந்த தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் தற்போதைய மேட்டூர் எம்எல்ஏ சதாசிவம், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் சிவகுமார், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் குணசீலா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
2011-ல் அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவும், 2016, 2021 ஆகிய தேர்தல்களில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் ராஜேந்திரனும் தொடர்ந்து இரண்டு முறை போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி
ஏரிகள், குளங்கள், விவசாயம், நெசவுத் தொழில் நிறைந்தது எடப்பாடி தொகுதி. இந்த தொகுதியில் அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து நான்காவது முறையாகவும், திமுக சார்பில் காசி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பிரியதர்சினி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் நிறுத்தப்பட்ட வேட்பாளர் அருண்குமாரின் வேட்பு மனு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சுயேட்சை வேட்பாளர் பிரேம் குமார் என்பவருக்கு தவெக தலைவர் விஜய் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 1951-ம் ஆண்டு முதல் 2021-ம் ஆண்டு வரை நடந்த 14 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் 7 முறை அதிமுகவும், 3 முறை பாமகவும், 2 முறை திமுகவும், ஒரே முறை காங்கிரஸ் கட்சியும் வென்றுள்ளன. 1989, 1991, 2011, 2016, 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடந்த தேர்தல்களில் அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றி பெற்றுள்ளார். தற்போது எடப்பாடி தொகுதியில் ஆறாவது முறையாக அவர் போட்டியிடுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஓமலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
சேலம் கருப்பூர் அரசு பொறியியல் கல்லூரி, பெரியார் பல்கலைக்கழகம், ஓமலூர் டோல்கேட், சேலம் விமான நிலையம் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள தொகுதி ஓமலூர். இந்த தொகுதியில் பூக்கள் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. அதே போல் வெல்லம் உற்பத்தி ஆலைகளும் அதிகளவில் உள்ளன. விவசாயத்தைப் பிரதானமாகக் கொண்ட இந்த தொகுதி பல்வேறு கிராமங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.
இந்த தொகுதியில் தற்போதைய அதிமுக எம்எல்ஏ மணி மீண்டும் களம் காண்கிறார். திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் இளங்கோவன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் அதியமான், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சிவசக்தி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கடந்த 1951-ம் ஆண்டு முதல் 2021-ம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், பாமக, காங்கிரஸ், சுயேட்சை ஆகியவை தலா ஒருமுறையும், திமுக இரண்டு முறையும், அதிமுக எட்டு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
மேட்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு முக்கிய நீர் ஆதாரமான மேட்டூர் அணை, அனல் மின்நிலையம் மற்றும் முன்னணி தனியார் நிறுவனங்களின் தொழிற்சாலைகள், அடர்ந்த வனப்பகுதி, தமிழ்நாடு-கர்நாடகா எல்லை ஆகியவை அடங்கியுள்ள தொகுதி மேட்டூர். உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற மேச்சேரி பத்ரகாளியம்மன் திருக்கோயில் கொண்ட தொகுதி. விவசாயம், மீன்பிடித் தொழில் இந்த தொகுதியில் பிரதானம்.
மேட்டூர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் வெங்கடாஜலம், திமுக சார்பில் மிதுன் சக்ரவர்த்தி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வித்யா ராணி வீரப்பன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் செல்வம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். கடந்த 1957-ம் ஆண்டு முதல் 2021-ம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி 2 முறையும், அதிமுக 6 முறையும், பாமக 2 முறையும், திமுக ஒரே ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
உலகப் புகழ் பெற்ற 1,008 சிவாலயம் திருக்கோயில் அமைந்துள்ள தொகுதி வீரபாண்டி. மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் அன்பு தம்பி என்றழைக்கப்பட்ட மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் தொகுதி. விவசாயம் மற்றும் நெசவுத்தொழில் நிறைந்த பகுதி ஆகும்.
வீரபாண்டி தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் மருத்துவர் ஸ்ரீபாலாஜி சுகுமார், திமுக சார்பில் மருத்துவர் தருண், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ராஜேஷ், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் பழனிவேல் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கடந்த 1957-ம் ஆண்டு முதல் 2021-ம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 8 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக 6 முறையும், காங்கிரஸ் 1 முறையும் வென்றுள்ளன. 1962, 1967, 1971, 1996 ஆம் ஆண்டுகளில் மறைந்த திமுகவின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வீரபாண்டி ஆறுமுகம் வெற்றி பெற்றார்.
அதே போல் 1980, 1984-ல் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற விஜயலட்சுமி, மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் பணியாற்றியுள்ளார். இந்த தொகுதியில் இருந்து பல தலைவர்கள் உருவாகியுள்ளனர்.
சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதி
ரிக் லாரிகள், லாரி சார்ந்த தொழில்கள் கொண்டுள்ள தொகுதி சங்ககிரி. சங்ககிரி மலைக்கோட்டை, ஆங்கிலேயர்களை விரட்டியடித்த தீரன் சின்னமலை நினைவிடம் அமைந்துள்ள தொகுதி ஆகும். சங்ககிரி தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் வெற்றிவேல், திமுக சார்பில் மணிகண்டன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் செந்தில்குமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நித்தியா அருண் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கடந்த 1957- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 8 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக 4 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. கடந்த 1977, 1980, 1984, 2001-ல் நடந்த தேர்தல்களில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் வெற்றி பெற்றுள்ளார். 2011- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுகவின் மூத்த தலைவரான வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தை வீழ்த்தி அதிமுகவைச் சேர்ந்த விஜயலட்சுமி அபார வெற்றி பெற்றார்.
ஆத்தூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி
உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற முத்துமலை முருகன் திருக்கோயிலில் அமைந்துள்ள தொகுதி. விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு இந்த தொகுதியின் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. அதே போல் அரிசி ஆலைகள் மற்றும் ஜவ்வரிசி ஆலைகள் நிரம்பியுள்ள தொகுதி இதுவாகும்.
ஆத்தூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ ஜெய்சங்கரன், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் அர்த்தநாரி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் செல்வபாரதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மோனிஷா சின்னதுரை ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். 2011, 2016, 2021-ல் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளது.
கெங்கவல்லி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி
கரும்பு, நெல், பருத்தி, பாக்கு, மரவள்ளிக்கிழங்கு உள்ளிட்ட பயிர்கள் அதிகளவில் பயிரிடப்படுகிறது. தலைவாசல் கால்நடைப் பூங்காவை உள்ளடக்கிய தொகுதி கெங்கவல்லி (தனி). இந்த தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ நல்லதம்பி, திமுக சார்பில் சின்னத்துரை, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் சுஜாதா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அபிராமி நெடுஞ்சேரலாதன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கடந்த 2011- ஆம் ஆண்டு அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட்ட சுபா வெற்றி பெற்றார். அதைத் தொடர்ந்து 2016, 2021 தேர்தல்களில் அதிமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
ஏற்காடு (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி
சேலம் மாவட்டத்தின் சொர்க்கம் என்றழைக்கப்படும் சேர்வராயன் மலைத் தொடரில் அமைந்துள்ள ஏற்காடு சுற்றுலாத் தலம் இந்த தொகுதியை உள்ளடக்கியது. புதுச்சேரி, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா என அண்டை மாநிலங்கள் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்துச் செல்லும் ஏற்காட்டில், சுற்றிப் பார்ப்பதற்கு பல்வேறு இடங்கள் உள்ளன.
ஏற்காடு (தனி) தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் உஷாராணி, திமுக சார்பில் ரேவதி மாதேஸ்வரன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பழனிச்சாமி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் லட்சுமி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். கடந்த 1957- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 9 முறையும், திமுக 4 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக 2011 முதல் 2021 வரை இடைத்தேர்தல் உள்பட அதிமுக தொடர்ந்து நான்கு முறை வெற்றிப் பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சேலம் மாவட்டத்தில் யாருக்கு வாய்ப்பு
சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் சேலம் மேற்கு, சேலம் வடக்கு ஆகிய தொகுதிகளைத் தவிர்த்து மற்ற 9 தொகுதிகளிலும் அதிமுகவிற்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ளது. சேலம் மேற்கில் ராமதாஸ் தரப்பைச் சேர்ந்த தற்போதைய எம்எல்ஏ அருள் சிலிண்டர் சின்னத்தில் சுயேட்சையாகப் போட்டியிடுவதாலும், பாமக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கார்த்தி போட்டியிடுவதாலும், தேமுதிக சார்பில் அழகாபுரம் மோகன்ராஜ் போட்டியிடுவதாலும் இந்த தொகுதியில் இழுபறி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கள நிலவரங்கள் கூறுகின்றன.
அதே போல், சேலம் வடக்கு தொகுதியில் அமைச்சர் ராஜேந்திரன் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளதாலும், அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் போட்டியிடும் தற்போதைய எம்எல்ஏ சதாசிவம், இந்த தொகுதியில் களமிறக்கப்பட்டுள்ளதாலும் இந்த தொகுதியிலும் இழுபறி ஏற்படக்கூடிய சூழல் நிலவுகிறது.
2021- ஆம் ஆண்டு தேர்தல் குறித்த பார்வை
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சேலம் வடக்கு தொகுதியில் மட்டும் திமுக வென்றது. சேலம் மேற்கு, மேட்டூர் தொகுதிகளில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக வென்றது. மீதமுள்ள தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நான்குமுனை போட்டி நிலவும் சூழலில் சேலம் மாவட்டத்தில் கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எது எப்படியோ வரும் மே 4-ம் தேதி வெளியாகும் தேர்தல் முடிவில் மக்கள் அளித்த தீர்ப்பு என்ன? என்பது தெரிந்துவிடும்.