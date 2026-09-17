அரசு சாட்சியை கொலை செய்த வழக்கு: சிபிஐ எம்எல்ஏ இராமச்சந்திரனுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த நீதிமன்றம்
ஏடிஎஸ்பி பழனி, டிஎஸ்பி இராமதாஸ் ஆகிய இரண்டு பேரும் நீதிமன்றத்துக்கு வராத காரணத்தால் நீதிபதி சொர்ணம் ஜெ.நடராஜன், வழக்கு விசாரணையை வரும் 28ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
Published : September 17, 2026 at 5:52 PM IST
சேலம்: அரசு சாட்சியை கொலை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், விசாரணைக்கு வராவிட்டால் வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்படும் என்று தளி எம்எல்ஏ-வான இராமச்சந்திரன் உள்ளிட்டோருக்கு சேலம் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தளி ஒன்றியம், நாகமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் என்.சி.ராமன், அதிமுகவில் இருந்த அவர் தளி ஊராட்சி ஒன்றியப் பெருந்தலைவராகவும் பதவி வகித்து வந்தார். இந்த சூழலில், அரசியல் காரணங்களுக்காக கடந்த 1992 ஆம் ஆண்டு, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த இராமச்சந்திரன் மற்றும் அவரது அண்ணன் வரதராஜன் ஆகியோரால் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.
நேரில் பார்த்த சாட்சி
இதுகுறித்து கெலமங்கலம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு, இராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கில் கொலை செய்யப்பட்ட ராமனின் தம்பி, என்.சி.சந்திரசேகரன் கொலையை நேரில் பார்த்த சாட்சியாக சேர்க்கப்பட்டு, நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் சொல்லும் சூழலில் இருந்தார்.
இந்த நிலையில், 1995 ஆகஸ்ட் 15 அன்று மதியம் 12.40 மணி அளவில் ஓசூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பெங்களூருக்கு பேருந்து ஏறச் சென்ற சந்திரசேகரனை ஒரு கும்பல் வெட்டிவிட்டு தலைமறைவாகிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஓசூர் பேருந்து நிலையத்தில் உயிருக்கு போராடிய நிலையில் கிடந்த சந்திரசேகரை, அவரது மனைவி சரசம்மாள் மற்றும் தம்பி ஜெயசங்கர் இருவரும் மீட்டு ஓசூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவருக்கு அவசர சிகிச்சை பிரிவில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
மரண வாக்குமூலம்
இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த ஓசூர் நகர காவல் ஆய்வாளர் இராமதாஸ், சிகிச்சையிலிருந்த சந்திரசேகரிடம் விசாரணை நடத்தினார். அப்போது, மருத்துவர்கள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் சந்திரசேகரன், ஓசூர் இரண்டாவது குற்றவியல் நடுவர் எஸ்.முத்துராஜிடம் மரண வாக்குமூலம் அளித்தார்.
மேலும், உயர் சிகிச்சைக்காக பெங்களூரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். ஆனால் அடுத்த ஓரிரு நாள்களிலேயே அவர் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்துவிட்டார்.
ஆள்மாறாட்டத்துக்கு உடந்தையாக இருந்த போலீஸ்
இதுதொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், சந்திரசேகர் கொடுத்த வாக்குமூலத்தில் இருந்த இராமச்சந்திரன் என்பவருக்கு பதிலாக அதே ஊரைச் சேர்ந்த வேறொரு இராமச்சந்திரன் என்பவரை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபராக சேர்த்து, அவரை நீதிமன்றத்தில் சரணடைய செய்துவிட்டனர்.
திக நிர்வாகி தலை துண்டித்து கொலை
இந்த சூழலில், பெரியார் திராவிடர் கழக கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அமைப்பாளர் பழனி என்கிற பழனிசாமி, 2012 ஆம் ஆண்டில், ஒரு கும்பலால் துப்பாக்கியால் சுட்டும், தலையை வெட்டி துண்டித்தும் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
சாட்சிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை
இந்த கொலை வழக்கை கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடத்தக்கூடாது, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கும் காவலர்கள் பலரும், இராமச்சந்திரனுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகின்றனர். அங்கே வழக்கு விசாரணை நடக்கும்போது, சாட்சிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது என திராவிடர் விடுதலை கழகத்தின் தலைவர் கொளத்தூர் மணி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை ஏற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், தளி எம்எல்ஏ இராமச்சந்திரன் மீதான கொலை வழக்கு விவரங்கள் அனைத்தையும் வாங்கி பார்வையிட்டனர். அதில், தளி தொகுதி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இராமச்சாந்திரன் மீதான வழக்குகளில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட காவல் துறையினர் விசாரணை செய்ததிலும், சாட்சியங்களைப் பதிவு செய்து வழக்கு விசாரணை செய்த வகையிலும், தளி இராமச்சந்திரனை தப்ப வைக்கும் விதமாக பல குளறுபடிகள் நடந்திருந்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து சாட்சி சந்திரசேகரன் கொல்லப்பட்ட வழக்கை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் மறு விசாரணை செய்ய வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கை மறு விசாரணை செய்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு துணை கண்காணிப்பாளர் சுந்தரம், தளி சட்டமன்ற உறுப்பினரான இராமச்சந்திரனை, சந்திரசேகர் கொலை வழக்கில் சேர்க்கப்படுவதற்கு பதிலாக வேறொரு ராமச்சந்திரன் சேர்க்கப்பட்டு அவர் நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதை கண்டறிந்தது.
போலீஸ்காரர்கள் மீது ஆள்மாறாட்டம் வழக்கு
இதையடுத்து அப்போதைய ஓசூர் காவல் ஆய்வாளர்களாக இருந்த இராமதாஸ் மற்றும் பழனி இருவர் மீதும் ஆள் மாறட்டம் செய்ததாக வழக்கு பதிவு செய்து, சந்திரசேகரன் கொலை வழக்கில் காவல் ஆய்வாளர் மற்றும் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் இருவரையும் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர்களாக சேர்த்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தார்.
இந்த நேரத்தில், தளி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் இராமச்சந்திரன் மீதான வழக்குகளை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நடத்தக்கூடாது. மாவட்டத்தில் உள்ள காவல்துறை அலுவலகத்தில் பெரும்பாலும் ராமச்சந்திரனுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகின்றனர்.
நீதிமன்றத்தில் சாட்சி சொல்ல வருகின்ற சாட்சிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. அரசு சாட்சியாக உள்ளவரையே கொலை செய்கின்றனர் என்ற காரணங்களை முன்வைத்து, ராமச்சந்திரன் மீதான வழக்குகளை வேறு மாவட்ட சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு மாற்ற வேண்டுமென உச்சநீதி மன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
மனுவில் உண்மை உள்ளது
இந்த மனுவில் உண்மை உள்ளது என நீதிமன்றம் கருதியதைத் தொடர்ந்து, தனி எம்எல்ஏ இராமச்சந்திரன் மீதான கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி என மூன்று வழக்குகளை சேலம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு மற்றும் எம்எல்ஏ, எம்பி-கள் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், விசாரணை செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சாட்சி சந்திரசேகரன் படுகொலை செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கில் 2025ஆம் ஆண்டு, சேலம் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் விசாரணை தொடங்கியது. சேலம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி முன்னிலையில் சாட்சி விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.
இந்த வழக்கு விசாரணையின் இறுதி சாட்சியாக விசாரணை அலுவலரானான ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை துணைக் கண்காணிப்பாளர் சுந்தரம் கடந்த மார்ச் 11, 2026 மற்றும் ஆகஸ்ட் 8, 2026 என இரு நாள்களும் சாட்சியம் அளித்தார். சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளி இராமச்சந்திரன் தரப்பு வழக்கறிஞர் மோகன், அரசு சாட்சியிடம் நான்கு மணிநேரம் குறுக்கு விசாரணை செய்தார்.
பின்னர், வழக்கின் விசாரணையை ஆகஸ்ட் 22க்கு நீதிபதி சொர்ணம் ஜெ.நடராஜன் ஒத்தி வைத்தார். அன்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களிடம் குற்ற நிகழ்வு குறித்து 313 பிரிவுகளின் கீழ், கேள்விகள் கேட்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
நீதிமன்றத்துக்கு வராமல் இழுத்தடிப்பு
ஆனால், ஆகஸ்ட் 22 அன்று, குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவர் நீதிமன்றத்துக்கு வரவில்லை. அடுத்து செப்டம்பர் 11 அன்றும் வழக்கு விராணையின்போது, தளி இராமச்சந்திரனுக்காக போலியாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபரான மாரப்பா என்பவரின் மகன் இராமச்சந்திரன் நீதிமன்றத்துக்கு வரவில்லை.
|இதையும் படிங்க: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அனுமதி பெற்றுத்தருவதாக மோசடி நடந்ததாக வழக்கு - அன்பில் மகேஸ் நேரில் ஆஜராக சம்மன்
இதையடுத்து வழக்கை செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இந்த நிலையில் இன்றும் , ஏடிஎஸ்பி பழனி, டிஎஸ்பி இராமதாஸ் ஆகிய இரண்டு பேர் நீதிமன்றத்துக்கு வரவில்லை. ஆகையால், நீதிபதி சொர்ணம் ஜெ.நடராஜன், வழக்கு விசாரணையை வரும் 28ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.
தொடர்ந்து, "அன்று வழக்கு விசாரணைக்கு குற்றம்சாட்டப்பட்ட அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும். ஒருவேளை யாராவது வராமல் போனால் அவர்களை பிடிவாரன்ட் மூலம் கைது செய்து, நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரப்படுவார்கள்" என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.