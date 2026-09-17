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சொத்து வரி உயர்வை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு - சேலம் மாநகராட்சி ஆணையர் பதிலளிக்க உத்தரவு

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதி 100-ஐ நீக்க வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் வலியுறுத்தினார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 10:08 PM IST

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சென்னை: நியாயமற்ற சொத்து வரி உயர்வை எதிர்த்து தொடரப்பட்டிருந்த வழக்கில் சேலம் மாநகராட்சி ஆணையர் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நியாயமற்ற சொத்து வரி உயர்வை எதிர்த்து சேலம் மாநகரத்தைச் சேர்ந்த எஸ்.சுந்தரேசன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "சாரதா கல்லூரி சாலையில் தனக்கு சொந்தமான இடத்தில் கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு வரை உணவகம் ஒன்றை நடத்தி வந்தேன். பின்னர், அந்த இடத்தை தனியார் மருத்துவமனைக்கு வாடகைக்கு விட்டுள்ளேன்.

இந்நிலையில், வாடகைக்கு விடப்பட்ட அந்த இடத்திற்கான சொத்து வரியை பல மடங்கு உயர்த்தியதுடன், அதைச் செலுத்த வேண்டும் என சேலம் மாநகராட்சி தரப்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சொத்து வரியாக ரூபாய் 1.58 லட்சத்தைச் செலுத்தி வந்துள்ளேன். அந்த வரியை பல மடங்கு உயர்த்தி 2024- 2025 ஆம் நிதியாண்டிற்கான சொத்து வரியாக ரூபாய் 8.56 லட்சத்தைச் செலுத்த சேலம் மாநகராட்சி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

2025- 2026 ஆம் நிதியாண்டில் சொத்து வரியை மேலும் உயர்த்தி 9 லட்சத்து 2 ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என மாநகராட்சி நிர்வாகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. இந்த சொத்து வரி உயர்வை ரத்துச் செய்ய வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.

இந்த மனு இன்று (செப்.17) சென்னை உயர்நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இந்த புதிய சொத்து வரி மதிப்பீடு தன்னிச்சையானது. மாநகராட்சியின் வருவாயை உயர்த்த, அதிகமாக சொத்து வரி விதிப்பது பொருளாதார ரீதியில் பாதிப்படைய செய்யும். நியாயமற்ற இந்த சொத்து வரி உயர்வை எதிர்த்து வரி விதிப்பு மேல்முறையீட்டு குழுவை மனுதாரர் அணுகலாம் என்றால், அந்த குழுவில் மாநகராட்சி ஆணையர் உறுப்பினராக இருப்பதால், அது மனுதாரருக்கு எதிராகவே அமையும்.

இது தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு சட்ட விதிகளுக்கு புறம்பானது. சொத்து வரியை மதிப்பீடு செய்யும் மாநகராட்சி ஆணையரே அதை எதிர்த்து தொடரப்படும் மேல் முறையீட்டு மனுவை விசாரிக்கும் குழுவில் இடம் பெற வழிவகுக்கும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதி 100-ஐ நீக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

வாதத்தைக் கேட்ட நீதிபதிகள், இதுகுறித்து தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைச் செயலாளர் மற்றும் சேலம் மாநகராட்சி ஆணையாளர் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

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TAGGED:

சேலம் மாநகராட்சி ஆணையாளர்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
நியாயமற்ற சொத்து வரி உயர்வு
SALEM PROPERTY TAX HIKE
CHENNAI HIGH COURT ORDER

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