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செவிலியருக்கு பாலியல் தொல்லை - வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பணியிடை நீக்கம்

செவிலியருக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததை காவல்துறையினர் உறுதி செய்த நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் இளங்கோ
ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் இளங்கோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 7:24 PM IST

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Updated : June 24, 2026 at 7:32 PM IST

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சேலம்: செவிலியருக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்தது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில், ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரை பணியிடை நீக்கம் செய்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூா் நரசிங்கபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் இளங்கோ (59). இவர் கெங்கவல்லி ஒன்றிய வட்டார வளா்ச்சி அலுவலராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் கடந்த ஜூன் 2-ம் தேதி மூலப்புதுாரில் செயல்படும் துணை சுகாதார நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, அங்கு பணிபுரியும் செவிலியருக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

இந்த தகவல் அறிந்த பாதிக்கப்பட்ட செவிலியரின் சசோதரும், திமுக ஒன்றிய இலக்கிய அணி அமைப்பாளரான கடம்பூரைச் சோ்ந்த மணிகண்டன், ஜூன் 4-ம் தேதி அன்று கெங்கவல்லி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் பணியில் இருந்த பி.டி.ஓ இளங்கோவை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார்.

இதுகுறித்து இளங்கோ கெங்கவல்லி காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்த நிலையில், மணிகண்டன் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்தனர். இதற்கிடையே, பாதிக்கப்பட்ட செவிலியர் இளங்கோ மீது காவல்நிலையத்தில் பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக புகார் அளித்தார்.

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இவரின் இந்த புகாரின் பேரில் இளங்கோ மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை ஆத்துாா் டி.எஸ்.பி. சத்யராஜ் கடந்த சனிக்கிழமை விசாரணை செய்து, செவிலியர் பணிபுரியும் இடம் தம்மம்பட்டி காவல்நிலையத்திற்கு உள்பட்டது என்பதால், வழக்கை தம்மம்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றி உத்தரவிட்டார்.

அதன்படி, இந்த வழக்கில் இருத்தரப்பினரிடமும் தம்மம்பட்டி காவலர்கள் மூன்று நாட்களாக விசாரணை நடத்தினர். அதில் இளங்கோ செவிலியருக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு விவரம் குறித்து காவல்துறையினர், சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதனையடுத்து, இளங்கோவை பணியிடை நீக்கம் செய்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவத் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Last Updated : June 24, 2026 at 7:32 PM IST

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BDO SUSPENDED
SALEM COLLECTOR
செவிலியருக்கு பாலியல் தொந்தரவு
பிடிஓ பணியிடை நீக்கம்
SALEM BDO SUSPENSION

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