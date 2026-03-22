சேலம் பேருந்து விபத்துக்கு யார் காரணம்? - ஓட்டுநரை கைகாட்டும் காவல்துறை

அஜாக்கிரதையாகப் பேருந்தை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்தியதால் ஓட்டுநர் மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்துள்ளதாக காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

விபத்தை ஏற்படுத்திய அரசுப் பேருந்து
விபத்தை ஏற்படுத்திய அரசுப் பேருந்து (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 22, 2026 at 3:20 PM IST

சேலம்: அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநர் அய்யன்துரை சற்று கண் அயர்ந்ததால் விபத்து ஏற்பட்டு 8 பேர் உயிரிழந்ததாக காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோவை மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பயணிகளுடன் அரசுப் பேருந்து ஒன்று நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 20) சேலம் நோக்கிச் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. பெங்களூரு-கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உத்தமசோழபுரம் என்ற இடத்தைப் பேருந்து கடந்து செல்லும்போது திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலையின் தடுப்பை உடைத்துக்கொண்டு எதிர்புறம் சாலையை நோக்கி பாய்ந்தது. அப்போது எதிர்புற சாலையில் வந்த டெம்போ வாகனத்தின் மீது பேருந்து பலமாக மோதியது.

இந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே கர்ப்பிணி பெண் உள்பட 8 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். டெம்போவில் பயணித்த செல்வராஜ் (வயது 60), முருகன் (வயது 50), அமுதா (வயது 46), நித்திஷ்கா (வயது 5), 11 மாத குழந்தை ஜீவிதா மற்றும் கர்ப்பிணி சத்யா (வயது 25) ஆகியோரும், இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த இருசாயி (வயது 48), மணிகண்டன் (வயது 22) ஆகிய இருவரும் என மொத்தம் 8 பேர் உயிரிழந்தனர்.

உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் சேலம் அரசு மோகன்குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு சீலநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது.

விபத்தில் காயமடைந்த மேகநாதன் (வயது 23), கார்த்திகா (வயது 22), கலைவாணி (வயது 23), ஏழுமலை (வயது 55) ஆகியோர் சேலம் அரசு மோகன்குமாரமங்கலம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றன. இதில் ஏழுமலை அதிதீவிரச் சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். விபத்து குறித்து கொண்டலாம்பட்டி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.

விபத்துக்கு முக்கிய காரணமான அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநர் அய்யன்துரை (வயது 49) என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர்.

இதுகுறித்து கொண்டலாம்பட்டி காவல்துறையினர் கூறுகையில், " 'ஓட்டுநரிடம் விபத்து ஏற்பட்டது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அதில் இடதுபுறம் பேருந்தை திருப்புவதற்கு பதில் வலதுபுறம் திருப்பிவிட்டேன். பவர் ஸ்டேரிங் லாக் ஆனதால் பிரேக் பிடிக்க முடியவில்லை' என்று கூறினார். ஓட்டுநர் கூறியது தவறு. பேருந்து ஓடும்போது பவர் ஸ்டேரிங் லாக் ஆகாது; பிரேக்கும் சரியாகவே உள்ளது. அதனால் தான் அந்த பேருந்தைப் போக்குவரத்து பணியாளர்கள் உடனே இயக்குவதற்கு எடுத்து வந்தனர்.

ஓட்டுநர் பேருந்து ஓட்டியபோது சற்று கண் அயர்ந்துள்ளார். அப்போது எதிர்பாராமல் இடதுபுறத்திற்கு பதில் வலது புறம் திருப்பியதன் விளைவு தான் 8 பேரின் மரணத்திற்கு காரணம். அஜாக்கிரதையாகப் பேருந்து ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்தியதால் 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை கைது செய்து சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்துள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தெற்கு போக்குவரத்து அலுவலர் ராஜபாண்டியன் கூறுகையில் "இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் குழுவினர் பேருந்தை சோதனை செய்துள்ளனர். அவர்களின் அறிக்கை ஓரிரு நாட்களில் வெளிவரும். அதன்பிறகு விபத்திற்கான முழு காரணம் தெரியவரும்; அந்த அறிக்கையைக் கொண்டு துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

