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சேலத்தில் வங்கதேச பெண் கொலை வழக்கு: 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குற்றவாளி கைது

பணம் கொடுக்கல்-வாங்கல் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக, கடந்த 2021 அக்டோபரில் பியூட்டி பார்லரின் உரிமையாளர் தேஜ் மண்டலை அவரிடம் பணியாற்றி 4 பேரும் தாக்கி கொலை செய்துவிட்டு தலைமறைவாகினர்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 9:07 PM IST

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சேலம்: பியூட்டி பார்லரின் உரிமையாளரான வங்கதேசப் பெண் தேஜ் மண்டல் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குற்றவாளியை மகாராஷ்டிராவில் கைது செய்தது தனிப்படை காவல்துறை.

சேலம் மாநகரில் வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த தேஜ்மண்டல் (வயது 28) என்ற பெண், மசாஜ் சென்டர் மற்றும் பியூட்டி பார்லரை நடத்தி வந்தார். இவர் கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டு, அவரின் உடல் ஒரு சூட்கேசில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து சேலம் மாநகர காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து குற்றவாளிகளைத் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.

இந்த வழக்கில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டது காவல்துறை. அந்த வகையில், வடமாநிலங்களில் கொலை குற்றவாளிகள் பதுங்கியிருப்பதாகக் கிடைத்த தகவலை அடுத்து சேலம் தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, மகாராஷ்டிரா மாநிலம், புனேவில் தலைமறைவாக நிஷிரஃபி ஷேக் (வயது 28) என்ற பெண் இருந்தது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, அங்கு விரைந்த சேலம் தனிப்படை காவல்துறையினர், உள்ளூர் காவல்துறையினரின் உதவியுடன் நிஷிரஃபி ஷேக் என்ற பெண்ணை அதிரடியாக கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை சேலம் அழைத்து வந்த காவல்துறையினர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட நிஷிரஃபி ஷேக்
கைது செய்யப்பட்ட நிஷிரஃபி ஷேக் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து சேலம் மாநகர காவல்துறையினர் கூறுகையில், "சேலம் மாநகரம், அஸ்தம்பட்டி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட வின்சென்ட் பகுதியில் வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த தேஜ்மண்டல் என்பவர், நடேசன் என்பவருக்கு சொந்தமான வீட்டில் தங்கி, மசாஜ் சென்டர் மற்றும் பியூட்டி பார்லர் நடத்தி வந்தார். இவரிடம் வங்கதேச நாட்டைச் சேர்ந்த லப்லு, நிஷிரஃபி ஷேக், ஷீலா, ஓஷி ஆகிய நான்கு நபர்கள் வேலை பார்த்து வந்துள்ளனர்.

பின்னர் இவர்களுக்குள் பணம் கொடுக்கல், வாங்கல் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக, கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பியூட்டி பார்லரின் உரிமையாளர் தேஜ்மண்டலை அந்த நான்கு பேரும் தாக்கி கொலை செய்துவிட்டு தலைமறைவாகினர்.

இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக அஸ்தம்பட்டி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, தலைமறைவாக இருந்த மேற்கண்ட நான்கு குற்றவாளிகளையும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாகத் தேடி வந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளி நிஷிரஃபி ஷேக் (வயது 28) என்பவர் புனேவில் வைத்து தனிப்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்" என்றனர்.

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TAGGED:

வங்கதேசப் பெண் தேஜ் மண்டல்
கைது செய்தது தனிப்படை காவல்துறை
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BANGLADESH WOMEN MURDER CASE

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