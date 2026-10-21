சேலத்திற்கான விமான சேவையை அடியோடு குறைத்த இண்டிகோ - அன்புமணி கடிதத்திற்கு மத்திய அமைச்சரின் பதில் என்ன?
உதான் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட வழித்தடங்களுக்கான சேவைக் காலத்தை நீட்டிக்க விதிகளில் இடமில்லை என்று சேலம் விமான நிலையம் தொடர்பாக அன்புமணி ராமதாஸுக்கு மத்திய விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
Published : October 21, 2026 at 6:30 PM IST
சேலம்: சேலத்திற்கான விமான சேவைகளை இண்டிகோ நிறுவனம் அதிரடியாகக் குறைத்ததால் விமான பயணிகள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
'உதான்' திட்டத்தின் கீழ் விமான சேவைகள்
கடந்த 2023-ம் ஆண்டு அக்.16 ஆம் தேதி முதல் சேலம் மாவட்டம், காமலாபுரம் விமான நிலையத்தில் இருந்து பெங்களூரு, சென்னை, கொச்சின், ஹைதராபாத் போன்ற நகரங்களுக்கு விமான சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வந்தன. இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ், அலையன்ஸ் ஏர் ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களும் சேலத்தில் இருந்து இருமார்க்கத்திலும் விமான சேவைகளை வழங்கி வந்தன.
விமான சேவைகளை முழுவதும் நிறுத்திய அலையன்ஸ் ஏர்
சேலம் விமான நிலையம் 'உதான்' திட்டத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்டு விமான சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வந்தன. இந்த நிலையில், இத்திட்டத்தின் மூன்றாண்டு கால ஒப்பந்தம் நிறைவடைந்துள்ளது. இதையடுத்து, கடந்த அக்.14- ஆம் தேதி முதல் சேலத்தில் இருந்து பெங்களூரு, கொச்சின் ஆகிய நகரங்களுக்கான விமான சேவைகளை அலையன்ஸ் ஏர் நிறுவனம் முற்றிலுமாக நிறுத்திக் கொண்டது.
விமான சேவைகளை நிறுத்தும் இண்டிகோ
இதன் தொடர்ச்சியாக, சேலத்தில் இருந்து ஹைதராபாத், பெங்களூரு போன்ற நகரங்களுக்கும், ஹைதராபாத், பெங்களூரு ஆகிய நகரங்களில் இருந்து சேலத்திற்கும் வழங்கி வந்த விமான சேவைகளை வரும் அக்.24- ஆம் தேதியுடன் நிறுத்திக் கொள்வதாக இண்டிகோ நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
சேலம்- சென்னை விமான சேவை தொடரும்
இருப்பினும், சேலம்- சென்னை, சென்னை- சேலம் இடையே 'உதான்' திட்டம் அல்லாத பயணிகள் நேரடி விமான சேவை வழங்கப்படும் என்று இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, நாள்தோறும் காலை 11.05 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் விமானம், நண்பகல் 12.10 மணிக்கு சேலத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், நவ.01- ஆம் தேதி முதல் நண்பகல் 12.30 மணிக்கு சேலத்தில் இருந்து புறப்படும் விமானம், மதியம் 01.35 மணிக்கு சென்னை சென்றடையும்.
இந்த வழித்தடத்தில் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம், தினசரி விமான சேவைகளை வழங்கவுள்ளது. கூடுதல் விவரங்களுக்கு இண்டிகோ நிறுவனத்தின் https://www.goindigo.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்தை அணுகலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விமான பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
சேலத்தில் இருந்து நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த விமான சேவைகள் மூலம் நாள்தோறும் சராசரியாக 100 முதல் 200 பேர் பயணம் மேற்கொண்டு வந்தனர். பயணிகள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்தது. சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு போன்ற மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பயணிகளும், தொழில்துறையினரும் சேலம் விமான நிலையத்தை அதிகம் பயன்படுத்தி வந்தனர்.
எனவே, 'உதான்' திட்ட ஒப்பந்தத்தை நீட்டித்து சேலத்தில் இருந்து இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் மீண்டும் விமான சேவைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சரை பயணிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
மத்திய அமைச்சர் விளக்கம்
சேலம் விமான நிலையம் தொடர்பாக கடிதம் எழுதிய பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி.க்கு அக்.14- ஆம் தேதி, மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு பதில் அனுப்பி உள்ளார்.
அதில், "உதான் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்ட வழித்தடங்களுக்கான சேவைக் காலத்தை நீட்டிக்க தற்போதைய விதிகளில் இடமில்லை; சேலம் விமான நிலையம், குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படும் விமான நிலையமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், புதிய வழித்தடங்களுக்கான தகுதியான ஏலங்கள் பரிசீலிக்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
குறைந்த கட்டணத்தில் ஏழை, எளிய மக்களும் விமானத்தில் பறக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் மத்திய அரசு, கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு 'உதான்' திட்டத்தைத் தொடங்கியது. உள்நாட்டின் முக்கிய நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.