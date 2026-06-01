கள்ளச்சந்தையில் மது, கஞ்சா விற்பனை: ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கிராம மக்கள் புகார்
எங்கள் கிராமத்தில் பெண்கள் அதிகமாக உள்ளதால் கள்ளச்சந்தையில் மதுபானங்களை விற்பனைச் செய்யும் கடையை அகற்ற வேண்டும் என்று ரெங்கராம்பட்டி கிராம மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : June 1, 2026 at 4:01 PM IST
தேனி: கள்ளச்சந்தையில் மதுபானங்கள் மற்றும் கஞ்சா விற்பனை நடைபெற்று வருவதாகக் கூறி தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கிராம மக்கள் புகார் மனு அளித்தனர்.
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிப்பட்டி அருகே ரெங்கராம்பட்டி கிராமத்தில் ஏராளமான பொதுமக்கள் வசிக்கின்றனர். இந்த கிராமத்தில் உள்ள காளியம்மன் கோயில் அருகே சட்ட விரோதமாக 24 மணி நேரமும் கள்ளச்சந்தையில் மதுபானங்கள் மற்றும் கஞ்சா விற்பனை நடைபெற்று வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இந்த சட்டவிரோதச் செயல் நடைபெற்று வருவதாகவும், பெண்களை தகாத முறையில் பேசி அச்சுறுத்துவதாகவும், அந்த சாலையில் மக்கள் அச்சத்துடனேயே நடந்து செல்வதாகவும் பொதுமக்கள் வேதனையுடன் கூறுகின்றனர். இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ள மக்கள், மதுபானங்கள் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவதாகக் கூறுகின்றனர்.
இந்நிலையில், தங்கள் கிராமத்தில் மதுபானங்கள் மற்றும் கஞ்சா விற்பனையைத் தடுக்கக்கோரி சுமார் 100- க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்று புகார் மனு அளித்துள்ளனர். புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் தங்களது ஆதார் அட்டை, ரேஷன் அட்டைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்து போராட்டம் நடத்துவோம் எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து புனிதா என்பவர் கூறுகையில், "எங்கள் கிராமத்தில் கோயிலுக்கு அருகில் ஜெயராமன் என்பவர் ஓட்டல் கடை நடத்தி வருகிறார். ஆனால் அது பிராந்திக் கடை. பெண்கள் கோயிலுக்கு செல்லும் ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்களின் துணையில்லாமல் செல்ல முடியவில்லை. அச்சத்துடன் செல்ல வேண்டியுள்ளது. சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் மது அருந்துவதற்கு இங்கே வருகின்றனர். மது அருந்திவிட்டு கோயிலுக்கு அருகில் உறங்குகிறார்கள்.
காவல்துறையினரிடம் புகார் கொடுத்தால், 10 நாட்கள் விற்பனை நிறுத்தப்படுகிறது. அதன் பின்னர் மீண்டும் விற்பனையை தொடங்குகின்றனர். நாங்கள் கேள்வி கேட்டால் எங்களை அவதூறாக பேசுகின்றனர். இதற்கு முன்னர் ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் கொடுத்துள்ளோம். எங்கள் ஊரில் பெண்கள் அதிகமாக உள்ளனர். இதுகுறித்து அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கடையை அகற்ற வேண்டும்; இல்லையென்றால், ரேஷன் அட்டைகளை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்து போராட்டம் நடத்துவோம்; எங்களுக்கு நீதி வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர்.