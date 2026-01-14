பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு; ரூ.15 ஆயிரமாக சம்பளம் உயர்வு
பகுதி நேர ஆசிரியர்களின் ஊதியம் ரூ.12,500-ல் இருந்து ரூ.15,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 14, 2026 at 2:05 PM IST
சென்னை: பகுதி நேர ஆசியர்களுக்கான ஊதியம் ரூ.15 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படுவதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அறிவித்தார்.
சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சென்னையில் இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கத்தினர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். 19-வது நாளாக நேற்றும் ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் தனித்தனி குழுக்களாக பிரிந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். குறிப்பாக, நேற்று எழும்பூர் காந்தி இர்வின் சாலையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆசியரியர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை கைது செய்த போலீசார் மண்டபங்களில் அடைத்தனர்.
ஆசிரியர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், இதில் முதல்வர் தலையிட்டு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என திமுக கூட்டணி கட்சிகள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தன.
இந்நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் இடை நிலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் பகுதி நேர ஆசிரியர்களுடன் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் முகாம் அலுவலகத்தில் இன்று காலை 11 மணியளவில் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஆசிரியர்கள் போராட்டத்திற்கு தீர்வு எட்டப்படும் என்று எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்த நிலையில், ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி அறிவித்தார்.
பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "பொங்கல் தினத்தில் ஆசிரியர்கள் போராடுவது வேதனை அளிப்பதாக முதலமைச்சர் எங்களிடம் தெரிவித்தார். தற்போது பகுதி நேர ஆசிரியர்களின் ஊதியம் ரூ.12,500 ஆக உள்ளது. இது ரூ.15,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
மேலும், கடந்த 12 ஆண்டுகளாக பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படாத மே மாதம் ஊதியம் ரூ.10 ஆயிரம் இனி வழங்கப்படும். மத்திய அரசின் நிதி வந்தால் ஆசிரியர்கள் கேட்காமலேயே உதவி செய்திருப்போம்" என்றார்.
முன்னதாக, மே மாதம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்பதால் பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படாமல் இருந்தது வந்தது. கடந்த 12 ஆண்டுகளாக இதே நிலை நீடித்து வந்த நிலையில், தற்போது ரூ.7500 வழங்க அரசு முன்வந்ததாகவும், ஆனால் தங்களுக்கு குறைந்த பட்சம் ரூ.10 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் என ஆசிரியர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க தற்போது ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.