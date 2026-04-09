ETV Bharat / state

தமிழகத்தின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமார் ஐஏஎஸ் பொறுப்பேற்பு

தமிழ்நாடு அரசு ஆயுதப்படை மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஜிபியாக சந்தீப் மிட்டலை (ஐபிஎஸ்) நியமித்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமார் பொறுப்பேற்பு
புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமார் பொறுப்பேற்பு (TN DIPR)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 11:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமார் ஐஏஎஸ் பொறுப்பேற்று கொண்டார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதியும் நடைபெறுகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களுக்கு குறைவான நாட்களே உள்ள நிலையில், அரசியல் தலைவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதனிடையே, தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை அமல்படுத்தும் நோக்கில், மாநிலம் முழுவதும் பறக்கும் படையினர் தொடர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், தேர்தலை பாரபட்சமின்றி நடத்த ஏதுவாக, ஒரே இடத்தில் பணியாற்றும் அரசு அதிகாரிகளை வேறு இடங்களுக்கு மாற்றுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், பல்வேறு நிலைகளில் பணியாற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள், அரசு அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் சமீபகாலமாக இடம் மாற்றி வருகிறது. அண்மையில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக புதிய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நியமிக்கப்பட்டார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகளை பரிசீலித்த தேர்தல் ஆணையம், மேலும் சில முக்கிய அதிகாரிகளை மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமிழ்நாடு அரசு ஆயுதப்படை மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஜிபியாக இருந்த டேவிட்சன் தேவாசிர்வாதத்துக்கு பதிலாக புதிய டிஜிபியாக சந்தீப் மிட்டல் (ஐபிஎஸ்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளராக இருந்த முருகானந்தத்துக்கு பதிலாக சாய்குமார் ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட அதிகாரிகள், தேர்தல் தொடர்பான எந்த பணிகளிலும் நியமிக்கப்படக் கூடாது என்றும் அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் நேற்றிரவு தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்த சாய்குமார், புதிய தலைமைச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். முன்னதாக, கடந்த மாதம் காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர், தென்காசி, பெரம்பலூர் ஆகிய 4 மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TN GOVT CHIEF SECRATARY
SAIKUMAR IAS
புதிய தலைமைச் செயலாளர்
சாய்குமார் ஐஏஎஸ்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.