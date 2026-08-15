மக்களை சாபமிட்டு பேசிய ஆர்.எஸ்.பாரதி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் - த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ அருள் பிரகாசம் ஆவேசம்
த.வெ.க-விற்கு ஓட்டு போட்டவர்களுக்கு நல்ல சாவே வராது என்றும், தி.மு.க-வினர் மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய வேண்டாம் என்றும் அக்கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தில் ஆர்.எஸ். பாரதி சர்ச்சையை கிளப்பும் வகையில் பேசியிருந்தார்.
Published : August 15, 2026 at 2:35 PM IST
சென்னை: சைதாப்பேட்டை தொகுதி வாக்காளர்களுக்குச் சாபமிட்டுப் பேசியுள்ள தி.மு.க நிர்வாகி ஆர்.எஸ். பாரதி, உடனடியாக மக்களிடம் பகிரங்க மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும் என அத்தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் பிரகாசம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஜனநாயக முறைப்படி தங்களின் உரிமையை நிலைநாட்டி தீர்ப்பளித்த சைதாப்பேட்டை மக்களை, 'நல்ல சாவு வராது' என ஆர்.எஸ். பாரதி தரம் தாழ்ந்து பேசியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.
ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தபோது செய்த மக்கள் நலப்பணிகளை உபகாரமாக நினைப்பதும், ஓட்டு போடாத மக்களைப் பழிவாங்கும் நோக்கில் பேசுவதும் திமுகவின் மக்கள் விரோதப் போக்கைக் காட்டுகிறது.
சைதாப்பேட்டை மக்களின் நலனிலும் சுயமரியாதையிலும் எள்முனையளவும் சமரசம் செய்துகொள்ள மாட்டோம். மக்கள் பணிக்கு ஓய்வு கொடுக்க நினைக்கும் கூட்டத்திற்கு மத்தியில், எங்கள் தலைவர் தளபதியின் வழியில் தொகுதி மக்களுக்கு என்றும் உண்மையாகவும் அரணாகவும் நின்று பணியாற்றுவோம்" என தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக சென்னை காரப்பாக்கத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் நினைவுநாளை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசினார். அப்போது, “இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கூடியிருக்கும் கூட்டத்தை பார்க்கும் போது தற்போதும் நாம் ஆளும் கட்சியாக தான் இருக்கிறோமா என தோன்றுகிறது. கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு வந்த கூட்டத்தை விட இங்ங் அதிக கூட்டம் வந்துள்ளது.
இந்த தலைமுறையினர் திமுக தோற்று பார்த்ததில்லை. அதனால் திமுக தொண்டர்கள் துவண்டு போயுள்ளனர். கலைஞர் எந்த தேர்தலிலும் தோல்வி அடைந்தது கிடையாது, எனவே தி.மு.க தொண்டர்கள் உற்சாகத்துடன் பணியாற்ற வேண்டும்.
கடந்த ஆட்சியில் மக்களுக்கு ஏர் கண்டிஷனுடன் பேருந்து நிலையம் கட்டிக் கொடுத்தோம். ஆனால் தற்போது அங்கு, உட்கார்ந்து கஞ்சா அடித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். மக்களுக்கு இன்னும் பல கஷ்டங்களும் தொல்லைகளும் வரப்போகிறது. இவர்களுக்கெல்லாம் திமுகவின் வரலாற்றை பற்றி பேசினால் தான் தெரியும்.
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மா.சுப்ரமணியன் கொண்டு வந்த மருத்துவமனைக்கு செல்லும் நோயாளிகளின் உறவினர்கள் வாக்களித்து தானே தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது? அந்த வகையில் தவெகவிற்கு ஓட்டு போட்டவர்களுக்கு எல்லாம் நல்ல சாவே வராது.
இனிமேல் தி.மு.க-வினர் மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய வேண்டாம். மாறாக கட்சிக்காரர்களுக்கு செய்யுங்கள். இந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நாம் ஓய்வெடுப்போம்” என பேசினார்.