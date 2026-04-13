சைதாப்பேட்டை தொகுதி உலகளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பெருமிதம்

சைதாப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பிரத்யேக பேட்டி
Published : April 13, 2026 at 8:04 PM IST

சென்னை: உலகளவில் சைதாப்பேட்டை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாெகுதியாக மாறி உள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் வாக்காளர்களுக்கான பூத் சிலிப் விநியோகிக்கும் பணிகளைத் தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கியுள்ளது. மற்றொருபுறம், தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது.

அந்த வகையில் சென்னை சைதாப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிடும் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் சைதாப்பேட்டை மார்க்கெட், கோடம்பாக்கம் சாலை உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் பொதுமக்களை சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அமைச்சருக்கு பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஈடிவி பாரத்திற்கு மா.சுப்பிரமணியன் அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், "கடந்த 10 நாட்களுக்கும் மேலாக வீதி வீதியாகச் சென்று வாக்காளர்களை சந்தித்து வாக்குச்சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். ஒவ்வாெரு நாளும் 10 மணி நேரம் நடந்து சென்று வாக்கு சேகரிக்கிறேன். மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வரவேற்பதை உணர முடிகிறது. வாக்காளர்களிடம் வாக்குச்சேகரிக்கும் போது அரசு செயல்படுத்தியுள்ள திட்டங்கள் பற்றி எடுத்துரைக்கிறேன்.

1977- ஆம் ஆண்டு முதல் சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் நடைபெற்ற 16 சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் வாக்குச்சாவடி முகவராகவும், தாெகுதியின் முதன்மை முகவராகவும் பணியாற்றியுள்ளேன். உள்ளாட்சி மற்றும் சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளராகவும் நிற்கும் வாய்ப்பை பெற்றிருந்தேன். சைதாப்பேட்டை வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்ற பெயர் நிலைத்து நிற்கிறது. நிச்சயம் சைதாப்பேட்டையில் திமுக வெற்றிப்பெறும்.

சைதாப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலுடன் கலைஞர் நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை, இந்தியாவிலேயே பிரத்யேகமான வயது மூத்தவர்களுக்கான மருத்துவமனை, உலகிலேயே குழந்தைகளுக்கான மிகப்பெரிய மருத்துவமனை என மூன்றும் ஒரே வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் உலகளவில் சைதாப்பேட்டை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாெகுதியாக மாறி இருக்கிறது.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பிரச்சாரம்

160.86 ஏக்கர் கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸில் ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்கப்பட்டு 118 ஏக்கர் பரப்பளவில் சுற்றுச்சூழல் பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் நடைபெறுகிறது. சைதாப்பேட்டை முதல் தேனாம்பேட்டை வரையில் இரும்பு மேம்பாலம் கட்டும் பணி நடைபெறுகிறது. உலக வரலாற்றில் தரைக்கு அடியில் மெட்ரோ ரயில் போவதும், அதற்கு மேல் ஜெர்மனி தொழில்நுட்பத்துடன் பாலம் அமைக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.

சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக சார்பில் செந்தமிழன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் அருள் பிரகாசம், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் குமரன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஸ்ரீவித்யா என மொத்தம் 15 பேர் தேர்தல் களத்தில் உள்ளனர்.

