காசோலை மோசடி வழக்கில் நேரில் ஆஜராக நடிகர் சரத்குமாருக்கு சம்மன்
சென்னையைச் சேர்ந்த ஶ்ரீகிருஷ்ணா என்பவரிடம் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ரூ.2 கோடி சரத்குமார் கடனாகப் பெற்றுள்ளார்.
Published : August 9, 2026 at 7:14 AM IST
சென்னை: காசோலை மோசடி வழக்கில் நடிகரும், பாஜக பிரமுகருமான சரத்குமார் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம் சம்மன் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடிகர் சரத்குமார் அவரது கடன்களை அடைப்பதற்காக, சென்னையைச் சேர்ந்த ஶ்ரீகிருஷ்ணா என்பவரிடம் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் சுமார் 2 கோடி ரூபாய் கடனாகப் பெற்றிருந்தார்.
இந்த கடனை திருப்பிச் செலுத்தும் வகையில், அவர் ஒரு காசோலை வழங்கியுள்ளார். ஆனால், நடிகர் சரத்குமார் வழங்கிய காசோலை, வங்கியில் பணம் இல்லாத காரணத்தால் திரும்ப வந்துள்ளது.
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அதனால், அதிருப்தியடைந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணா, நடிகர் சரத்குமாருக்கு எதிராக சென்னை சைதாப்பேட்டை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் காசோலை மோசடி பிரிவு 138-ன் படி வழக்குத் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த 5-வது நடுவர் நீதிமன்றம், காசோலை மோசடி விவகாரத்தில் செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என சரத்குமாருக்கு சம்மன் அனுப்ப உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்துள்ளது.