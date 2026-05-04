சைதாப்பேட்டை தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
திமுக சார்பில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் களத்தில் இருக்கிறார். அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக சார்பில் செந்தமிழன் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் அருள் பிரகாசம் களமிறங்கியுள்ளார்.
Published : May 4, 2026 at 4:22 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், சென்னையின் விஐபி தொகுதியான சைதாப்பேட்டை தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சென்னையின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்று சைதாப்பேட்டை. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 15 வேட்பாளர்கள் களம் கண்டுள்ளனர்.
திமுக சார்பில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் களத்தில் இருக்கிறார். இவரை எதிர்த்து அதிமுக கூட்டணியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் செந்தமிழன் போட்டியிடுகிறார். அதே நேரம், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் ஸ்ரீவித்யா, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் அருள் பிரகாசம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
இத்தொகுதியில் 98,535 ஆண் வாக்களர்கள், 1,05,549 பெண் வாக்காளர்கள், 62 மூன்றாம் பாலினித்தவர்கள் என மொத்தம் 2,04,146 வாக்களர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 74.84 சதவீதத்தினர் வாக்களித்துள்ளனர்.
திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளராக களமிறங்கிய மா.சுப்ரமணியன், அதிமுக வேட்பாளர் சைதை சா. துரைசாமியை 29,408 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். எனவே இந்த முறையும் மா. சுப்பிரமணியனுக்கே இங்கு அதிக வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதப்படுறது.
அதே சமயத்தில், புதுவரவான விஜய்யின் தவெக, இளைஞர்களின் வாக்குகளையும், முதல்முறை வாக்காளர்களின் வாக்குகளையும் கணிசமாக பெறும் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தவெக இவ்வாறு வாக்குகளை பிரிப்பது திமுகவுக்கு சாதகமாக மாறுமா அல்லது பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா? என்பதே அனைவரின் கேள்வியாகவும் உள்ளது. எது எப்படியோ சைதாப்பேட்டை தொகுதி யாருக்கும் எளிதாக வெற்றியை தரப்போவதில்லை என்பது மட்டும் உறுதியாகியுள்ளது. சைதாப்பேட்டை தொகுதியை யார் வசப்படுத்துகிறார்கள் என்பது இன்னும் சில மணிநேரங்களில் தெரியவரும்.