இலக்கின் மீது நம்பிக்கை வைத்தால் இளைஞர்கள் கிரிக்கெட்டில் சாதிக்கலாம்; இந்திய அணி வீரர் சாய் சுதர்சன்
ஐஐடி கல்வி நிறுவனம் என்பது படிப்பிற்கு மட்டும் தான் என எண்ணி இருந்தேன். ஆனால் விளையாட்டுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள் என தெரியாது.
Published : December 14, 2025 at 10:54 PM IST
சென்னை: கிரிக்கெட்டில் சாதிக்க நினைக்கும் இளைஞர்கள் இலக்கின் மீது நம்பிக்கை வைத்தாலே போதும். சாதித்து விடலாம் என்று இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர் சாய் சுதர்சன் தெரிவித்தார்.
இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான 58 ஆவது விளையாட்டு போட்டி சென்னை ஐ.ஐ.டி வளாகத்தில் இன்று முதல் வரும் 21 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இப்போட்டிகளை சென்னை, ஹைதராபாத், திருப்பதி ஐஐடி நிறுவனங்கள் இணைந்து நடத்துகின்றன. பேட்மிட்டன், கூடைப்பந்து, ஸ்குவாஷ், டேபிள் டென்னிஸ், கிரிக்கெட், கால்பந்து, ஹாக்கி, வாலிபால், தடகளம் என 13 வகையான போட்டிகளில் 23 ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்களை சேர்ந்த 3800 க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
இதற்கான துவக்க விழா சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர் சாய் சுதர்சன், இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஸ்ரீதரன் ஸ்ரீராம், இந்திய ஆடவர் கூடைப் பந்து அணி தலைவர் மூயின் பேக் ஹபீஸ், சென்னை ஐஐடி கல்வி நிறுவன இயக்குனர் காமகோடி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு துவக்கி வைத்தனர்.
முன்னதாக சென்னை ஐ.ஐ.டி இயக்குனர் காமகோடி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும் போது, ''58 ஆவது இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் சென்னை ஐ.ஐ.டி ஒருங்கிணைப்பில் நடக்க உள்ளது. இதில் 23 ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்களை சேர்ந்த 3800 விளையாட்டு வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டு 13 போட்டிகளில் விளையாட உள்ளனர்.
கடந்த அக்டோபர் மாதம் சென்னை ஐஐடி ஒருங்கிணைப்பில் நீர் விளையாட்டு போட்டிகள் சென்னை வளாகத்தில் நடந்தது. இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளை சென்னை இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்துடன் ஹைதராபாத், திருப்பதி இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்கள் இணைந்து நடத்துகிறது. இந்த விளையாட்டு போட்டிகள் என்பது அனைத்து வகையிலும் ஒரு விழாவாக தான் பார்க்கிறோம்.'' என்றார்.
இந்திய ஆண்கள் கூடைப்பந்து அணியின் தலைவர் மூயின் பேக் ஹபீஸ் கூறும் போது, ''ஐஐடி கல்வி நிறுவனம் என்பது படிப்பிற்கு மட்டும் தான் என, எண்ணி இருந்தேன். ஆனால் விளையாட்டுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள் என தெரியாது. சென்னை ஐஐடியில் விளையாட்டு பிரிவினருக்கு என்று தனி இடஒதுக்கீடு வழங்கியுள்ளனர். விளையாட்டு பொழுதுபோக்கு என்று இல்லாமல் வாழ்வின் முன்னேற்ற பாதையாக கருத வேண்டும்.'' என்று கூறினார்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர் சாய் சுதர்சன் கூறும் போது, ''இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனம் இதுவரை படிப்பு என்று மட்டும் தான் இருந்தது. ஆனால் விளையாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகின்றனர். இளைஞர்கள் நம்பிக்கையை பின்தொடர்ந்து சென்றால் தங்களது இலக்கை நிச்சயமாக அடைய முடியும். கிரிக்கெட்டில் சாதிக்க நினைக்கும் இளைஞர்கள் தங்களது இலக்கின் மீது நம்பிக்கை வைத்தாலே போதும். சாதித்து விடலாம்'' என்று கூறினார்.