"பூமணி இல்லையென்றால் சாகித்ய அகாடமி விருதை வாங்கியிருக்க முடியாது" - எழுத்தாளர் சோ. தர்மன் உருக்கம்
"எனக்கு பிறகு கரிசல் இலக்கியம் எழுதுவதற்கு யாரும் இல்லை, கரிசல் இலக்கியம் எழுதுவதற்கு இளைஞர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும்" என்று எழுத்தாளர் எழுத்தாளர் சோ.தர்மன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 13, 2026 at 12:49 PM IST
தூத்துக்குடி: கி.ராஜநாராயணன், பூமணி ஆகிய இருவரும் இல்லை என்றால் நான் சாகித்ய அகாடமி விருதை வாங்கியிருக்க முடியாது என்று சாகித்ய அகடாமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சோ. தர்மன் உருக்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
சாகித்ய அகடாமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் பூமணி ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) இரவு சென்னையில் காலமானார். அவருடைய நினைவுகள் குறித்தும், அவருடைய நாவல்கள் குறித்தும், தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த மற்றொரு சாகித்ய அகடாமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சோ. தர்மன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "மறைந்த எழுத்தாளர் பூமணி எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல; என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர். கரிசல் இலக்கியத்தில் கி. ராஜநாராயணனுக்கு அடுத்தபடியாக மிக முக்கிய தூணாக இருந்தவர் பூமணி. அவருடைய படைப்புக்கள் கரிசல் இலக்கிய மக்களின் வாழ்க்கை குணாதிசயங்கள், பண்பாடு, கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை பதிவு செய்யக் கூடியதாக இருக்கும். அவரைப் போன்று ஒரு சிறுகதையை யாரும் எழுத முடியாது என்று எழுத்தாளர்கள் சொல்வார்கள்.
அசுரன் படைப்புக்கு காரணமான நாவல்
2014-இல் அவர் எழுதிய ‘அஞ்ஞாடி’ நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார். அதன் அடிப்படையில், கடந்த தி.மு.க அரசு வழங்கிய 'கனவு இல்லம்' திட்டத்தின் கீழ் சென்னையில் வசித்து வந்த அவர், நேற்றிரவு காலமாகியுள்ளார். கி.ராஜநாராயணன் எப்படி ஒரு எழுத்தாளர் பட்டாளத்தை உருவாக்கி சென்றாரோ, அதை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொண்டு எங்களைப் போன்ற எழுத்தாளர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருந்தவர் மறைந்த எழுத்தாளர் பூமணி. கி.ராஜநாராயணன், பூமணி ஆகிய இருவரும் இல்லை என்றால் நான் சாகித்ய அகாடமி விருதை வாங்கியிருக்க முடியாது.
அவர் எழுதிய புத்தகங்களில் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற ‘அஞ்ஞாடி’ நாவலை விட என்னைக் கவர்ந்தது ‘வெட்கை’ நாவல்தான். அதுதான் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் 'அசுரன்' திரைப்படமாக வந்தது.
கரிசல் இலக்கிய எழுத்தாளர்கள் கி.ராஜநாராயணன், பா. செய பிரகாசம், பூமணி மூன்று பேரும் மறைந்துவிட்டனர். அடுத்த தலைமுறை நான், எனக்கு பிறகு கரிசல் இலக்கியம் எழுதுவதற்கு ஆள் இல்லை, உருவாக்க வேண்டும். இதை நான் நிறைய இடங்களில் தொடர்ந்து பதிவு செய்து வருகிறேன். நிறைய இளைஞர்கள் எழுதுகின்றனர். ஆனால் கரிசல் இலக்கியங்களை எழுதுவதில்லை.
பூமணி பேனாக்கள்
கரிசல் வாழ் மக்களுடன் இருப்பது, அவர்களுடன் வாழ்வது தான் என்பதால் கரிசல் மாந்தர்களை கதையில் கொண்டு வர முடிந்தது. கரிசல் பிரச்சனை என்றால் தண்ணீர் பிரச்சினை தான், என்னுடைய நாவல்கள் எல்லாம் அதைப் பற்றித்தான் பேசுகிறது. எழுத்தாளர் பூமணியின் மறைவு தமிழ் இலக்கியத்திற்கு பேரிழப்பு. முன்பு சாத்தூர் பகுதியில் பேனா நிப்பு தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருக்கும். அந்த தொழிலாளர்களின் வாழ்வில் குறித்து ஒரு மறைந்த எழுத்தாளர் பூமணி பேனாக்கள் என்ற பெயரில் ஒரு குறும்படம் இயக்கி உள்ளார்.
அதேபோன்று தேசிய திரைப்படக் கழகத்தின் உதவியுடன் தீப்பெட்டி தொழிலாளர்கள், குழந்தைகளின் வாழ்வில் குறித்து 'கருவேலம் பூக்கள்' என்ற பெயரில் திரைப்படம் எடுத்தார். அவருடைய வெக்கை நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு 'அசுரன்' திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. அவருடைய கணிசமான பங்கினை திரைப்படத்துறைக்கும் கொடுத்துள்ளார்.
எழுத்தாளர் கி.ராஜநாராயணன் மறைவின்போது திமுக அரசு சார்பில் மரியாதை கொடுக்கப்பட்டது. அவருக்கு நினைவு மணிமண்டபம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் காலமான சாகித்ய அகடாமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் புவியரசுக்கும், தற்போதைய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு அரசும் மரியாதை கொடுத்துள்ளது. அதேபோன்று மறைந்துள்ள சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் பூமணி அவர்களுக்கும் அரசு மரியாதை கொடுத்து கௌரவிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, பூமணியின் பங்களிப்பைப் போற்றி அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில், அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.