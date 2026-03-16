ETV Bharat / state

எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வனுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது

எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வனை விருது தேர்வுக் குழுவினர் தேர்வு செய்திருந்தனர் என்றும், ஆனால், மத்திய அரசின் தலையீடு காரணமாக விருது அறிவிப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது என்றும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன் (ETV Bharat Tamil)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 5:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பிரபல தமிழ் எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வனுக்கு மத்திய அரசு, சாகித்ய அகாடமி விருது அறிவித்துள்ளது.

மத்திய அரசின் கலாச்சாரத் துறை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட 24 மொழிகளில் எழுதப்பட்ட சிறந்த சிறுகதைகள், நாவல்கள், இலக்கிய திறனாய்வு நூல்கள், கவிதை தொகுப்புகள், சுயசரிதை தொகுப்புகள் ஆகியவற்றை தேர்வு செய்து ஆண்டுதோறும் சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கி கௌரவித்து வருகிறது.

இந்நிலையி்ல, 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருதுகளை மத்திய அரசின் கலாச்சாரத் துறை இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு 8 கவிதை தொகுப்புகள், 4 நாவல்கள், 6 சிறுகதை தொகுப்புகள், 2 கட்டுரை தொகுப்பு நூல்கள், 1 இலக்கிய திறனாய்வு நூல், 1 சுயசரிதை மற்றும் 2 வரலாற்றுப் பதிவு நூல்கள் ஆகியவற்றுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது மொழிவாரியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலக்கிய திறனாய்வு பிரிவில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த எழுத்தாளர் ச. தமிழ்ச்செல்வன் எழுதிய 'தமிழ் சிறுகதையின் தடங்கள்' என்ற நூலுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விருதுக்கு தேர்வான அனைவருக்கும், புதுடெல்லியில் மார்ச் 31 ஆம் தேதி நடைபெறும் விழாவில் சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்படும். விருதாக ரூ.1 லட்சம் பரிசுத் தொகையுடன் சான்றிதழும் கேடயமும் வழங்கப்படும்.

தமிழ் பிரிவில், மொத்தம் 14 நூல்கள் அனுப்பபட்டிருந்த நிலையில், தேர்வுக் குழுவில் இருந்த அனைவரும் எழுத்தாளர் ச. தமிழ்ச்செல்வனின், 'தமிழ் சிறுகதையின் தடங்கள்' நூலை ஒருமனதாக தேர்வு செய்தனர் என்று மத்திய கலாசாரத் துறையின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எழுத்தாளர் ச. தமிழ்ச்செல்வன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பு அமைப்பான தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் சங்கத்தின் தலைவராக தற்போது உள்ளார்.

இவர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ராகலாபுரம் என்ற கிராமத்ததில் 1954-ம் ஆண்டு மே 27-ந் தேதி பிறந்தார். இவரது பெற்றோர் பெயர் சண்முகம் - சரஸ்வதி. விருதுநகர் மாவட்டம் நென்மேனி என்ற கிராமத்தில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்த ச. தமிழ்ச்செல்வன், கோவில்பட்டி கல்லூரியில் பட்டம் பெற்றார். இவர் அஞ்சல் துறையிலும் பின்னர் ராணுவத்திலும் பணியாற்றியுள்ளார். அதன் பின்னர் மீண்டும் அஞ்சல் துறையிலேயே பணியாற்றினார். எழுத்தாளர் கோணங்கி மற்றும் நாடகவியலாளர் ச. முருகபூபதி ஆகியோர் இவரது சகோதரர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முடிவுக்கு வந்த சர்ச்சை

ஏற்கெனவே எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வனை விருது தேர்வுக் குழுவினர் தேர்வு செய்திருந்தனர் என்றும், ஆனால், மத்திய அரசின் தலையீடு காரணமாக விருது அறிவிப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது என்றும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. தற்போது, எழுத்தாளர் ச. தமிழ்ச்செல்வனுக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் சாகித்ய அகாடமி விருது சர்ச்சை முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

TAGGED:

சாகித்ய அகாடமி
எழுத்தாளர் தமிழ்ச்செல்வன்
WRITER TAMIL SELVAN
SAHITYA AKADEM
SAHITYA AKADEMI TO TAMIL SELVAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.