VIDEO: 'திருநெல்வேலி' என பெயர் வர காரணமான 'நெல்லுக்கு வேலியிட்ட திருவிளையாடல் காட்சி
இறைவன் நெல்லுக்கு வேலியிட்டு காத்ததால் 'வேணுவனம்' என்று ஒருகாலத்தில் அழைக்கப்பட்ட இவ்வூா், 'நெல்வேலி' என்றும், பின்னர் 'திரு' அடைமொழியுடன் 'திருநெல்வேலி' எனவும் பெயர் பெற்றது.
Published : January 27, 2026 at 11:20 AM IST
திருநெல்வேலி: 'திருநெல்வேலி' எனப் பெயர் வரக் காரணமாக அமைந்த நெல்லுக்கு வேலியிட்ட திருவிளையாடல் நிகழ்வு, நெல்லையப்பர் கோயிலில் நடைபெற்ற தேப்பூச தீர்த்தவாரி திருவிழாவில் நேர்த்தியாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் திருக்கோயிலில் தைப்பூச தீர்த்தவாரி திருவிழா ஆண்டுதோறும் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டின் தைப்பூச திருவிழா கடந்த 23ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. 12 நாட்கள் நடைபெறும் இத் திருவிழாவில் தினமும் காலை, மாலை சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்கார தீபாராதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதனிடையே, 4 ஆம் நாள் திருவிழாவான இன்று, சுவாமி சன்னதியில் நெல்லுக்கு வேலியிட்ட திருவிளையாடல் நிகழ்வு அழகாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. முன்னொரு காலத்தில் சிவ பக்தரான வேதபட்டர் ஒருவர் வேணுவனத்தில் (திருநெல்வேலி) சிவனுக்கு நித்திய பூஜை செய்து ஏழைகளுக்கு அன்னதானமும் வழங்கி வந்தார். வேதபட்டரை சோதிக்க நினைத்த சிவபெருமான், அவருக்கு வழங்கிய செல்வங்கள் அனைத்தையும் சிறிது சிறிதாக குறைந்து போகும்படி செய்தார். இதனால் சிவனடியார்களுக்கு உணவு வழங்குவதிலும், சிவ பூஜை செய்வதிலும் வேதபட்டருக்கு சிரமம் ஏற்பட்டது.
இருப்பினும், இறைவனுக்கு நித்திய பூஜைகள் தடைபடக்கூடாது என்பதற்காக அவர் பொதுமக்களிடம் யாசகம் பெற்று நித்திய பூஜை நடத்தி வந்தார். ஒரு நாள், அவர் நெய்வேத்தியத்திற்குரிய நெல்லை காய வைத்து விட்டு குளிப்பதற்காக தாமிரபரணி ஆற்றுக்கு சென்றுவிட்டார். அப்போது மேகம் கருத்து மழை பெய்தது. மழை பெய்ததால் இறைவன் நெய்வேத்தியத்திற்காக காயப்போடப்பட்டிருந்த நெல் நனைந்துவிடுமே என பதறியபடி, நெல் நனைந்து விடக்கூடாது என சுவாமியிடம் வேண்டிய நிலையில் கோயிலுக்கு வந்தார். அங்கு இறைவனின் திருவிளையாடலால் காயப்போடப்பட்டிருந்த நெல் மட்டும் நனையாமல் வேலியிடப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது.
இதைப் பார்த்து வியந்த வேதபட்டர், நடந்த சம்பவத்தை பாண்டிய மன்னன் நின்ற சீா் நெடுமாறனிடம் தெரிவித்தார். மன்னரும் இந்த அதிசயத்தை கண்டு வியந்தார். இறைவனே நெல்லுக்கு வேலியிட்டு காத்ததால் 'வேணுவனம்' என்றழைக்கப்பட்ட இவ்வூா், 'நெல்வேலி' என்றும், பின்னர் திரு அடைமொழியுடன் சேர்த்து திருநெல்வேலி எனவும் பெயர் பெற்றது. இந்த திருவிளையாடலை நினைவுபடுத்தும் வகையில் நேற்று நண்பகலில் சுவாமி சன்னதியில் மண்டபத்தின் அருகில் நெல்மணிகள் காய வைக்கப்பட்டது போலவும், மழை பெய்தது போலவும் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன. இதனை பக்தர்கள் உற்சாகமாக கண்டுகளித்தனர்.