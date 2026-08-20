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உரிய ஆவணங்களின்றி நெல் மூட்டைகளை ஏற்றி வந்த லாரி பறிமுதல்

பறிமுதல் செய்த அந்த லாரியை நீலத்தநல்லூரில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக நெல் சேமிப்பு கிடங்கில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

நெல் மூட்டையுடன் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட லாரி
நெல் மூட்டையுடன் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட லாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 6:08 PM IST

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தஞ்சாவூர்: உரிய ஆவணங்கள் இன்றி நெல் மூட்டைகளை ஏற்றி வந்த லாரியை தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் எல்லைப் பகுதியில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து நெல் மூட்டைகளை கொண்டு வரும் லாரிகளை கண்காணிக்கும் விதமாக அணைக்கரை, மதனத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமிழ்நாடு நுகர் பொருள் வாணிபக் கழக அலுவலர்கள் தொடர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு (ஆகஸ்ட் 17), மதனத்தூர் பாலத்தில் ஸ்ரீமுஷ்ணம் பகுதியில் இருந்து சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த லாரியை தமிழ்நாடு நுகர் பொருள் வாணிப கழக அலுவலர்கள் மடக்கி ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, லாரியில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி நெல் மூட்டைகள் ஏற்றி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், அந்த லாரியை ஓட்டி வந்தது ராசிபுரத்தை சேர்ந்த ஓட்டுநர் சரவணன் என்பதும், ஆத்தூரை சேர்ந்த நெல் புரோக்கர் சுந்தர் இந்த நெல் மூட்டைகளை அனுப்பி வைத்ததும் தெரிய வந்தது.

தொடர்ந்து, உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வரப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை லாரியுடன், தமிழ்நாடு நுகர் பொருள் வாணிப கழக அலுவலர்கள் பறிமுதல் செய்தனர். அத்துடன், பறிமுதல் செய்த அந்த லாரியை நீலத்தநல்லூரில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக நெல் சேமிப்பு கிடங்கில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

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இந்த நிலையில், லாரி சிறைபிடிக்கப்பட்டு இரண்டு நாட்கள் ஆகியும் அலுவலர்கள் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் கேட்பாரற்று குடோனுக்குள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

இதனை அடுத்து வெளி மாவட்டத்திலிருந்து நெல் மூட்டைகளை ஏற்றி வந்த லாரியையும், நெல் மூட்டையும் பறிமுதல் செய்தும் உயர் அதிகாரிகள் எவ்விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அலட்சியமாக செயல்படுவதாக உள்ளூர் விவசாயிகள் வேதனைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

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