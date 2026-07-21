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சபரிவர்மன் கொலை வழக்கு - 3 கைதிகளை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் முடிவு

சபரிவர்மன் கொலை வழக்கில் கைதிகள் விஷ்ணு, சாரதி, ஜெகன், சரத், வெரியபெருமாள், சேதுராம், அஜித், அரவிந்த் ஆகிய 8 கைதிகள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 10:39 PM IST

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கன்னியாகுமரி: சபரிவர்மன் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 8 பேரில் மூவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நாகர்கோவில் நீதிமன்றத்தில் போலீசார் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தென்தாமரைகுளம் அருகே ஈத்தங்காடு ஊரை சேர்ந்தவர் சபரிவர்மன் (வயது 34) மாற்று திறனாளியான இவர் தனது வீட்டின் அருகே பெட்டிக்கடை நடத்தி வந்தார். இந்த நிலையில் இவரது கடையில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் வைத்திருந்ததாக கடந்த 9-ஆம் தேதி தென்தாமரைகுளம் போலீசார் கைது செய்து, நாகர்கோவிலில் மாவட்ட சிறையில் விசாரணை கைதியாக அடைத்தனர். இந்த நிலையில் கடந்த 13-ஆம் தேதி வார்டன் மற்றும் சிறை கைதிகள் தாக்கியதில் சபரி வர்மன் இறந்தார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நேசமணி நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, சிறை வார்டன் ஜெகன், தலைமை வார்டன் சுரேஷ், காவலர் சிவகுமார் ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் கைதிகள் விஷ்ணு, சாரதி, ஜெகன், சரத், வெரியபெருமாள், சேதுராம், அஜித், அரவிந்த் ஆகிய 8 கைதிகள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மேலும், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சிறைக் காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.

சபரிவர்மன்
சபரிவர்மன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக தடவியல் நிபுணர்கள் சிறையில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அவர்கள் சபரிவருமனை போலீசார் தாக்கிய அறை உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆய்வு செய்து தடயங்களை சேகரித்து உள்ளனர்.

இந்த நிலையில் சிறைச்சாலையில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளின் ஆதாரங்களை கொண்டு கைது செய்யப்பட்டு உள்ள சிறை கைதிகள் அரவிந்த், அஜய், ஜெகன் ஆகிய மூன்று கைதிகளையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் முடிவு செய்து உள்ளனர். இதற்காக காவல்துறை சார்பில் நாகர்கோவில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு உள்ளது. போலீசார் கைதிகள் மூவரை ஐந்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டமிட்டு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

போலீஸ் காவல் அனுமதி வழங்கப்பட்டால், சபரிவர்மன் மீது எத்தகைய தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது, கைதிகளை தாக்க யார் அனுமதி வழங்கியது உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளை போலீசார் அவர்களிடம் எழுப்புவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

CUSTODY
INTERROGATION
MURDER
சபரிவர்மன் கொலை வழக்கு
SABARIVARMAN MURDER CASE

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